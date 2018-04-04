Патриарх Кирилл назвал любовь к деньгам «опасной духовной болезнью»

Об этом он сказал во время службы в храме Христа Спасителя: «Стяжательство и сребролюбие могут привести к потере человеком всех идеалов и жизненных ценностей». При этом, отметил патриарх, сами деньги ценностно нейтральны и могут использоваться для любых целей, — сообщает ТАСС.