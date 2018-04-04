Патриарх Кирилл назвал любовь к деньгам «опасной духовной болезнью»
Об этом он сказал во время службы в храме Христа Спасителя: «Стяжательство и сребролюбие могут привести к потере человеком всех идеалов и жизненных ценностей». При этом, отметил патриарх, сами деньги ценностно нейтральны и могут использоваться для любых целей, — сообщает ТАСС.
Комментарии59
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amderma 04 апреля 2018 | 19:47
Действительно и деньги и дорогие подарки все развращает...особливо золотые часы!
yurasska 04 апреля 2018 | 19:58
интересно-а сам т.н. патреарх-милиардер или миллианер доларовый?интересно а более сотни милеардов у ролдугена в панаме-волнует патреарха по происхождению этого бабла?или валнует шоп паства НЕ ХАТЕЛА зарплату в тыщю евро а шоп хатела только в 600 долароВША и нефкоем случае не выше?ну иначе же не палучица путену зделать двести доларовых милиардеров и догнать саудовску аравию.Да и не получица пенсию в россии поднять до трёхсот доларов-если путену удасцца зделать двести - триста доларовых милиардуров типа усманова,якунина или сечена в России.Пенсия будет-сто долароВША.Зарплата-не выше 400 доларов.Милиардуров-тоже штук пиццот.Во как поднимеца с кален Россия тада!!Интиресно-патреарх за ВОТЭТО?