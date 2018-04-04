Петербургские депутаты провалили законопроект о запрете курения на верандах ресторанов
Против оказались даже единороссы, которые эту инициативу и предложили.
Ничто сегодня не предвещало серьёзного конфликта в ЗАКСе. Депутаты практически единогласно запретили курить в общежитиях и коммуналках. И затем приступили к другому — подобному запрету, который предложили единороссы. В том числе лидер фракции Александр Тетердинко.
И — о, неожиданность — сами же представители партии власти начали критиковать идею лидера своей фракции. Жёстче всех выступил депутат Андрей Васильев.
Справедливоросс Александр Егоров раскритиковал идею как врач-онколог.
Оппозиционер Максим Резник назвал идею запрета на курение лицемерием. И задался вопросом — как же законопроект будет подписывать губернатор Полтавченко, который сам -— заядлый курильщик.
Яблочник Михаил Амосов предложил запретить всё запрещать.
В результате запрет на курение на верандах питерских кафе провалили. За — проголосовали только 3 депутата из 50. Кто именно — неизвестно. Но в кулуарах говорили, что это точно кто-то из инициаторов проекта.
Как так получилось, что единороссы выступили против своих же — непонятно. Эксперты считают, что это может быть связано с внутренним конфликтом в партии власти.
При этом питерский парламент сегодня запретил курение в общежитиях и коммунальных квартирах. Нарушителям грозит штраф в полторы тысячи рублей.
Комментарии3
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mavreh 04 апреля 2018 | 18:32
Да плевать на эти запреты. Все везде курят.
delovoy_podolsk 04 апреля 2018 | 18:52
Самые противные и жестокие борцы с курением - это бросившие курить. Их логика проста: я мучаюсь не куря, и ты помучайся, хотя бы в моём присутствии.
viktorova 04 апреля 2018 | 19:33
Ну если сам Полтавченко курит - все должны терпеть. Терпилы.