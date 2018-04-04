Петербургские депутаты провалили законопроект о запрете курения на верандах ресторанов

Против оказались даже единороссы, которые эту инициативу и предложили.

Ничто сегодня не предвещало серьёзного конфликта в ЗАКСе. Депутаты практически единогласно запретили курить в общежитиях и коммуналках. И затем приступили к другому — подобному запрету, который предложили единороссы. В том числе лидер фракции Александр Тетердинко.

И — о, неожиданность — сами же представители партии власти начали критиковать идею лидера своей фракции. Жёстче всех выступил депутат Андрей Васильев.

Справедливоросс Александр Егоров раскритиковал идею как врач-онколог.

Оппозиционер Максим Резник назвал идею запрета на курение лицемерием. И задался вопросом — как же законопроект будет подписывать губернатор Полтавченко, который сам -— заядлый курильщик.

Яблочник Михаил Амосов предложил запретить всё запрещать.

В результате запрет на курение на верандах питерских кафе провалили. За — проголосовали только 3 депутата из 50. Кто именно — неизвестно. Но в кулуарах говорили, что это точно кто-то из инициаторов проекта.

Как так получилось, что единороссы выступили против своих же — непонятно. Эксперты считают, что это может быть связано с внутренним конфликтом в партии власти.

При этом питерский парламент сегодня запретил курение в общежитиях и коммунальных квартирах. Нарушителям грозит штраф в полторы тысячи рублей.