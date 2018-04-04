Сегодня пройдут еще два четвертьфинала Лиги Чемпионов

«Барселона» сыграет с «Ромой», а «Ливерпуль» с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне хорошо неимоверно. Команда Хосепа Гвардиолы истребила конкуренцию в самом конкурентном национальном чемпионате Европы – Английской Премьер-Лиге. Статистика там поразительна. 27 побед в 31 матче при 88 забитых мячах. Единственное поражение «Сити» потерпел как раз от своего сегодняшнего соперника «Ливерпуля», причем как раз на том стадионе, где сегодня произойдет их встреча. На «Энфилде», ревущем, бурлящем и поющим «You’ll never walk alone» «Ливерпуль» по-настоящему грозен. Правда, зимой «мерсисайдцы» понесли серьезную кадровую потерю. В «Барселону» уехал лидер команды бразилец Филиппе Коутиньо. В его отсутствии зажигать стал египтянин Мохаммед Салах, вот только как бы хорош он ни был, «Сити» все равно фавориты. Гвардиола, переживший творческий кризис, привил «горожан» новые футбольные идеи и, кажется, его команда дозрела до того, чтобы бросить вызов великому настоящей минуты – «Барселоне» с «Релом». Сама «Барса» сегодня сыграет с «Ромой», но команда из Вечного города на победу в Лиге Чемпионов и не претендует. Для римлян попадание в восьмерку уже успех, а уповать они могут, главным образом, на своего вратаря – бразильца Алиссона. В остальном же «Барселона» несомненный фаворит. Лео Месси продолжает штамповать голы и результативные передачи, сдерживать его никто так и не научился, а обыграть «Барсу» прямо сейчас, кажется, совершенно невозможно. В нынешнем сезоне сине-гранатовы проиграли один-единственный матч. Да и то было три месяца назад.

Ответные матчи пройдут через неделю.