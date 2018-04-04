Шойгу: Отдельные страны провоцируют мир на начало гонки вооружений
Отдельные страны провоцируют мир на начало гонки вооружений. Так считает министр обороны России Сергей Шойгу.
В Москве открылась конференция по международной безопасности. Среди главных гостей представители стран Азии и Латинской Америки. Информационные агентства сообщают о том, что Шойгу перед открытием мероприятия провел переговоры со своими коллегами из Ирана и Венесуэлы.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 04 апреля 2018 | 18:27
Это что за наезды Шойгу на Китай ?
vasilevich58 04 апреля 2018 | 19:00
"Отдельная страна", это которая занимает седьмую часть суши!
yuriyp 04 апреля 2018 | 18:28
//Отдельные страны провоцируют мир на начало гонки вооружений//
Одну такую страну я знаю...
nitsahon 04 апреля 2018 | 18:30
и ведь старина Шойгу прав...
одной из таких стран является Россия(к огромному сожалению)
gригорьич 04 апреля 2018 | 18:30
Конечно, военному министру особого ума не надо. Но не до такой же степени.....
yuriykyvich 04 апреля 2018 | 18:33
Трамп же прямо сказал, в ответ на демонстрацию нашего "Чудо оружия", с ядерными двигателями и самонаводящиемся гиперзвуковыми боеголовками: Хотите новую гонку вооружений - вы ее получите. Проигравший известен до ее начала.
abulkor 04 апреля 2018 | 18:35
В путинской россии министерство обороны давно пора переименовать в министерство круговой обороны. Ведь кругом одни враги.
apels 04 апреля 2018 | 18:39
Как это он витиевато про Россию.
Это кто ж мультиками пугал? Ну и чего теперь удивляться что финансирование НАТО и военных расходов США возрастет. Там тоже генералы кушать любят.
ze_danil 04 апреля 2018 | 18:41
Шойгу: Отдельные страны провоцируют мир на начало гонки вооружений
_____________________________
ну да
лично видел ролик в ютубе, как Обамачмо показывает мультик, где кидают ядрёные бомбы на Мордовию и Воронеж
ura_123 04 апреля 2018 | 18:45
Чё-та сразу вспомнились ихтамнеты и потрясания ядерной дубинушкой на послании федеральному собранию,буквально месяц назад...
sadda 04 апреля 2018 | 18:50
Шойгу, лучше расскажи, на какое бабло ты отгрохал себе шикарное поместье?
samkos 04 апреля 2018 | 18:55
Запамятовал, как звать твою Родину мать, шойгу ?
ex_ex 04 апреля 2018 | 19:02
Да-да, Кожугетыч, и мы даже знаем названия этих стран.