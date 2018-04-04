Шойгу: Отдельные страны провоцируют мир на начало гонки вооружений

Отдельные страны провоцируют мир на начало гонки вооружений. Так считает министр обороны России Сергей Шойгу.

В Москве открылась конференция по международной безопасности. Среди главных гостей представители стран Азии и Латинской Америки. Информационные агентства сообщают о том, что Шойгу перед открытием мероприятия провел переговоры со своими коллегами из Ирана и Венесуэлы.