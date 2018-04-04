Британские спецслужбы устанавливают личность россиянина, прилетевшего в Лондон в одном самолете с Юлией Скрипаль
Британские спецслужбы устанавливают личность и связи россиянина, прилетевшего в Лондон в одном самолете с Юлией Скрипаль незадолго до того, как она и её отец были отравлены, сообщают английские СМИ.
Гражданин Российской Федерации, прилетевший в аэропорт Хитроу 3 марта, пробыл в Лондоне всего несколько часов, после чего улетел обратным рейсом, сообщает издание Дейли Мейл, ссылаясь на свои источники. Другой, также неназваный высокопоставленный источник газеты в британском правительстве подтвердил её корреспонденту, что россиянином заинтересовались разведслужбы, добавив, что в поле их зрения находятся не один, а несколько человек. Пока неясно, в чем подозревается пассажир московского рейса – в доставке отравляющего вещества, в его применении против Скрипалей или в какой-либо иной причастности к нападению, пишет газета, отмечая, что следствие не исключает вероятность того, что лицо или лица, совершившие отравление, могли покинуть Великобританию уже несколько часов спустя.
Дейли Мейл обращает внимание на то, что сообщения о том, что разведслужбы заинтересовались попутчиками Юлии Скрипаль, появились после того, как депутат парламента Джон Глен, участвующий в совещаниях правительственного комитета безопасности «Кобра», высказал в прессе соображение о том, что необходимо задать вопросы тем, кто летел с дочерью бывшего сотрудника ГРУ в одном самолете.
Помимо этого, в деле Скрипалей всплыла еще одна новость, которую пока сложно интерпретировать, но которая также активно обсуждается в местной прессе: от племянницы Сергея Скрипаля, Виктории, стало известно, что покушение в Солсбери было совершено спустя несколько дней после того, как Юлия получила доступ к банковскому счету отца в 150 тысяч фунтов стерлингов, полученных им после совместной с его бывшей женой продажи дома. На этой неделе Виктория намерена приехать в Великобританию, чтобы увидеть своего находящегося в коме дядю, а также двоюродную сестру. На вопросы журналистов о сегодняшнем состоянии пострадавшей, она ответила, что Юлия Скрипаль, цитата, «открыла глаза, самостоятельно пьёт, питается и даже произнесла несколько слов».
Британские ученые из лаборатории в Портон Даун неподалеку от Солсбери на днях подтвердили, что отравляющее вещество, использовавшее в покушении на Скрипалей, принадлежит к группе ядов, производившихся во времена Холодной войны в СССР, а также в ряде других стран.
Великобритания не согласна вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери. Об этом заявил представитель британской стороны в Организации по запрещению химического оружия. По словам Джона Фогго, российское государство несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и в этом Лондон поддержали многие страны.
Сегодня в Гааге состоялось специальное заседание ОЗХО, — оно было созвано по инициативе России. В Москве уже заявили, что не получили ответов на свои вопросы.
Комментарии7
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neyexo 04 апреля 2018 | 18:25
Чего ее устанавливать???
фамилия имя есть
Переволим в кириллицу, набиваем в гугл
Возникнет справочник адресов Москвы, в кеше пока доступен.
5 минут все это занимает
lacosta1969 04 апреля 2018 | 18:34
Что за дебилы. Месяц личность устанавливают, а за 2 дня Россию обвинили.
armeec 04 апреля 2018 | 18:39
Шизофрения, как было сказано
satt 04 апреля 2018 | 18:43
Не пора ль приложить все усилия,
чтобы Лондон пришёл к пониманию?
Как ИГИЛ, запретили в России,
запретить их Великобританию!
gvs 04 апреля 2018 | 18:43
Загадочный россиянин оказался пилотом этого самого самолета ))))
protiv777 04 апреля 2018 | 18:49
Бритам главное сейчас самим в версиях не запутаться.
Но мое мнение засланец с гречей из России самая правдоподобная. Только представьте сколько всего можно спрятать в пакете с гречей, не считая, что и саму ее можно отравить.
Ох эти русские, не могут со всем без гречи.
delovoy_podolsk 04 апреля 2018 | 18:59
Дело Скрипалей повод не посылать своих политиков и высших государственных чиновников скопом на территорию России во время мундиаля. Помятуя случай с польским правительством многие "западные партнёры" мягко говоря опасаются так оптом подставляться. Футболистам то ничего не будет, а вот остальным "партнёрам"... чем Путин не шутит...