Британские спецслужбы устанавливают личность россиянина, прилетевшего в Лондон в одном самолете с Юлией Скрипаль

Британские спецслужбы устанавливают личность и связи россиянина, прилетевшего в Лондон в одном самолете с Юлией Скрипаль незадолго до того, как она и её отец были отравлены, сообщают английские СМИ.

Гражданин Российской Федерации, прилетевший в аэропорт Хитроу 3 марта, пробыл в Лондоне всего несколько часов, после чего улетел обратным рейсом, сообщает издание Дейли Мейл, ссылаясь на свои источники. Другой, также неназваный высокопоставленный источник газеты в британском правительстве подтвердил её корреспонденту, что россиянином заинтересовались разведслужбы, добавив, что в поле их зрения находятся не один, а несколько человек. Пока неясно, в чем подозревается пассажир московского рейса – в доставке отравляющего вещества, в его применении против Скрипалей или в какой-либо иной причастности к нападению, пишет газета, отмечая, что следствие не исключает вероятность того, что лицо или лица, совершившие отравление, могли покинуть Великобританию уже несколько часов спустя.

Дейли Мейл обращает внимание на то, что сообщения о том, что разведслужбы заинтересовались попутчиками Юлии Скрипаль, появились после того, как депутат парламента Джон Глен, участвующий в совещаниях правительственного комитета безопасности «Кобра», высказал в прессе соображение о том, что необходимо задать вопросы тем, кто летел с дочерью бывшего сотрудника ГРУ в одном самолете.

Помимо этого, в деле Скрипалей всплыла еще одна новость, которую пока сложно интерпретировать, но которая также активно обсуждается в местной прессе: от племянницы Сергея Скрипаля, Виктории, стало известно, что покушение в Солсбери было совершено спустя несколько дней после того, как Юлия получила доступ к банковскому счету отца в 150 тысяч фунтов стерлингов, полученных им после совместной с его бывшей женой продажи дома. На этой неделе Виктория намерена приехать в Великобританию, чтобы увидеть своего находящегося в коме дядю, а также двоюродную сестру. На вопросы журналистов о сегодняшнем состоянии пострадавшей, она ответила, что Юлия Скрипаль, цитата, «открыла глаза, самостоятельно пьёт, питается и даже произнесла несколько слов».

Британские ученые из лаборатории в Портон Даун неподалеку от Солсбери на днях подтвердили, что отравляющее вещество, использовавшее в покушении на Скрипалей, принадлежит к группе ядов, производившихся во времена Холодной войны в СССР, а также в ряде других стран.

Великобритания не согласна вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери. Об этом заявил представитель британской стороны в Организации по запрещению химического оружия. По словам Джона Фогго, российское государство несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и в этом Лондон поддержали многие страны.

Сегодня в Гааге состоялось специальное заседание ОЗХО, — оно было созвано по инициативе России. В Москве уже заявили, что не получили ответов на свои вопросы.