Украина отказалась предоставить российским дипломатам доступ к арестованному сейнеру «Норд»

Рыболовецкое судно было задержано 25 марта в Азовском море, экипаж обвинили в «нарушении порядка въезда на оккупированную территорию Украины».

Представители погранслужбы Украины «не видят целесообразности» в доступе российских консулов к экипажу «Норда», поскольку не считают его российским. В данном случае речь идет об украинских моряках, которые нарушили закон, рассказал в эфире телеканала РБК помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ранее украинские пограничники доставили капитана судна Владимира Горбенко в суд Херсона. В ближайшее время командиру корабля изберут меру пресечения, передает ТАСС. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, власти могут конфисковать судно.

На остальных девятерых членов экипажа, как ожидается, составят административные протоколы, им грозит арест на 15 суток. У команды судна были российские паспорта, выданные в Керчи, но документы, как утверждщается, отобрали украинские пограничники. Экипаж «Норда» и сам корабль сейчас находятся в порту Бердянск, морякам запрещено спускаться на берег.

Россия требует от Украины немедленно освободить моряков. Ранее управление ФСБ Крыма возбудило по факту инцидента уголовное дело по статье об угоне водного транспорта.