Украина отказалась предоставить российским дипломатам доступ к арестованному сейнеру «Норд»
Рыболовецкое судно было задержано 25 марта в Азовском море, экипаж обвинили в «нарушении порядка въезда на оккупированную территорию Украины».
Представители погранслужбы Украины «не видят целесообразности» в доступе российских консулов к экипажу «Норда», поскольку не считают его российским. В данном случае речь идет об украинских моряках, которые нарушили закон, рассказал в эфире телеканала РБК помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Ранее украинские пограничники доставили капитана судна Владимира Горбенко в суд Херсона. В ближайшее время командиру корабля изберут меру пресечения, передает ТАСС. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Кроме того, власти могут конфисковать судно.
На остальных девятерых членов экипажа, как ожидается, составят административные протоколы, им грозит арест на 15 суток. У команды судна были российские паспорта, выданные в Керчи, но документы, как утверждщается, отобрали украинские пограничники. Экипаж «Норда» и сам корабль сейчас находятся в порту Бердянск, морякам запрещено спускаться на берег.
Россия требует от Украины немедленно освободить моряков. Ранее управление ФСБ Крыма возбудило по факту инцидента уголовное дело по статье об угоне водного транспорта.
Комментарии30
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testmeter 04 апреля 2018 | 18:24
Украина охотно готова предоставить российским дипломатам доступ ПНХ
zularin12 04 апреля 2018 | 18:25
О Господя..... Украина ждёт героев, но там сплошь и рядом одни только недоумки и дураки....
Шкодники из Окраины нарываются на то, чтобы их в очередной раз отшлёпали по попе. Но ведь визга и вони будет на весь мир, что дядя их опять обижает..
testmeter 04 апреля 2018 | 18:34
zularin12: "дядя их опять обижает" /// Протрезвись, дядя и портки смени, дипломат засранный, а потом поговорим, каким боком Россия имеет отношение к украинскому судну с украинским экипажем из украинского Крыма.
mymymy 04 апреля 2018 | 19:00
testmeter: Кастрблькоголовые уже не знают, как извернуться.
Если эти моряки - граждане Украины, то какие нафиг претензии по поводу неправильного въезда в Крым, если они там живут?
А если моряки - граждане России, то почему к ним не пускают консула?
Весна как-то очень сильно сквасила укро мозги в кастрюльках.
ihor_syvoryj 04 апреля 2018 | 19:20
mymymy: Повестку в Мухосранском военкомате получил, или филонишь, гад?
polit_person 04 апреля 2018 | 18:24
Бандеровцы усиленно пытаются создать казус белли. Однажды им удастся.
ts 04 апреля 2018 | 18:44
polit_person: На каждое арестованное российское судно надо арестовывать по три украинских. К пиратам нужно относиться соответственно. Арестовывать один к трем либо расстреливать пиратов-налётчиков на плаву.
timwlad68 04 апреля 2018 | 18:26
Украина отказалась предоставить российским дипломатам доступ к арестованному сейнеру «Норд»
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Ну вот,живущие на территории под названием Украина сами назвались террористами.
И потому и громить их надо всех на территории под названием Украина как террористов включая и Донбасс.
ze_danil 04 апреля 2018 | 18:45
timwlad68: И потому и громить их надо всех на территории под названием Украина
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иди и погроми
или очкуешь?
protiv777 04 апреля 2018 | 18:55
ze_danil: ze_danil: testmeter: "из украинского Крыма." Ты главное чаще это повторяй.
timwlad68 04 апреля 2018 | 19:21
ze_danil: 04 апреля 2018 | 18:45 (в комментариях к: [Новость] Украина отказалась предоставить российским дипломатам доступ к арестованному сейнеру «Норд» 04.04.2018 18:21)
timwlad68: И потому и громить их надо всех на территории под названием Украина
___________________________
иди и погроми
или очкуешь?
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Да нет.Создаю демократическое большинство которое всегда право.
И уже близок к цели так как евреи уже реально забеспокоились моей агитацией и начинают активные действия с привлечением всех еврейских сил Европы ,США и Израиля чтобы меня заткнуть.Но то что в самом Израиле на свободе разгуливают реально еврейские агрессивные религиозные нацисты психопаты и при этом имеют жирное социальное содержание,то желание евреев заткнуть мне рот чтобы перестал изобличать евреев психопатов нацистов религиозных фанатиков отмороженых беспредельщиков и тем самым не создавал демократическое большинство против евреев нацистом ублюдочных отморозив ,обрены на провал.
И так,я работают на крушением приватизированного шовинистами евреями протестантами интеллигенции террора .
К стати,в Израиле тоже поднимаются сил и дубасят евреев шовинистов которые ничего не создают,но требуют повиновение себе именно через террор.
Так что господа в Израиле в студии 9 канала,я на мобилизован на службу по крушению приватизированного евреями интеллигенцией протестантами террора.
И потому будут добивать террор евреев против всех в его же логове.
max3446 04 апреля 2018 | 18:28
Российская сторона в ответ на захват Украиной судна крымского рыбколхоза может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе и ограничить их плавание, для защиты российского судоходства в Азовском и Черном морях могут быть также применены меры военного характера, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев.
Источник в силовых структурах Крыма во вторник сообщил РИА Новости, что командование Черноморского флота (ЧФ) рассматривает вопрос обеспечения безопасности судоходства в северо-восточной части Черного и акватории Азовского морей после задержания украинскими пограничниками российского судна «Норд» в международных водах.
По его словам, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась», и ЧФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности российских судов за счет постоянного присутствия в проблемных акваториях.
«Чтобы остановить пиратство со стороны бандеровских властей Украины, прежде всего, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия.
Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах.
Они объективно требуют повышенного контроля, поэтому у нас будет возможность противодействовать варварской политике киевских властей, в частности, против наших рыбаков», — заявил РИА Новости Ненашев.
kottigr1 04 апреля 2018 | 18:42
max3446: Достаточно в Черное или Азовское море войти одному американскому авианосцу для защиты мореплавания и Путин опять на неделю спрячется в Кремле...
protiv777 04 апреля 2018 | 18:57
kottigr1: Что опять за хозяйский сапог кастрюля повизгивая прячется.
kottigr1 04 апреля 2018 | 19:11
protiv777: Тебе сегодня повезло.. Ты сегодня отполировал сапоги Кремлевскому фюреру ? Сходи счастливчик покушай теперь фуражного хлебушка с пальмовым маслицем, пока тебе и его твой Хозяин не запретил..
ts 04 апреля 2018 | 18:59
kottigr1: Достаточно одному российскому самолету пролететь над палубой американского корабля, его матросы и офицеры начнут валить в штаны и выпрыгивать за борт!
evgolius7 04 апреля 2018 | 19:02
04 апреля 2018 | 16:07
А ичё будет если Украина не разрешит?
Может всё же объявим войну?
Ну чего кота за хвост тяните патриоты....там же фашисты!!!
Дава вата...воевать так воевать , а не за плинтусом грозно усиками шевелить.
Чего дрейфите....деды не дрейфили а внуки портки пачкать только умеют.
kottigr1 04 апреля 2018 | 19:07
ts: После утилизации вагнеровского мяса в Сирии.. Российских патриотам остается лишь предаваться своим эротическим фантазиям..
sisyan_mudachina 04 апреля 2018 | 18:28
Всего какие то четыре года и укранда уже догнала Сомали ! Шах и мат ватаны !)
ditar 04 апреля 2018 | 18:33
sisyan_mudachina: Сомали донгала Рашка, а Украина возвращает собственникам украденое.
dyymm 04 апреля 2018 | 18:36
Ну что, "кровавый тиран" Путин ответит или опять будет сопли жевать как обычно?...
mavviomi 04 апреля 2018 | 18:45
dyymm: а почему в кавычках? На совести Окурка очень много загубленных жизней невинных людей. Но насчет соплей вы правы... Как и положено гэбисту он нападать может только в момент слабости противника, сзади и предательски...
mavviomi 04 апреля 2018 | 18:40
Т.е. кацапы ворованное у Украины имущество уже "своим" считают? Какое свинство!
sitnik971 04 апреля 2018 | 18:55
mavviomi: За такую писанину Стець с вами расплачивается, поди, не гривнами, а подзатыльниками. :)))
protiv777 04 апреля 2018 | 19:00
mavviomi: mavviomi: Украсть можно только чью то собственность. Хохлобесам же кроме их анализов и кастрюль на голове ни чего не принадлежит.
krek63 04 апреля 2018 | 19:26
mavviomi: Судно рыбколхоза ты считаешь имуществом Украины. Или у тебя нет понятия частной собственности.
vladimir1_57 04 апреля 2018 | 18:44
Украина ЦЭ Сомали
protiv777 04 апреля 2018 | 18:53
Я не понимаю о чем вообще можно с этим стадом кастрюлей договариваться? Это все равно что пытаться найти общий язык с пациентами дурки.
Придти, забрать. Все равно эти ссыкуны даже выстрела в ответ не произведут.
ze_danil 04 апреля 2018 | 19:28
protiv777: приди и забери, перестань давить диван и разговаривать с телевизором
ihor_syvoryj 04 апреля 2018 | 19:35
ze_danil: Он не пойдёт - мамка не пустит, так как уроки ещё не выучил.