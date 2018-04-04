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18:18, 04 апреля 2018

Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в  военкоматы

Госдума приняла соответствующий закон в первом чтении. Это инициатива Единой России. Депутаты предлагают считать неявку уклонением от воинской службы. При этом закон разрешает рассылать повестки заказными письмами, которые могут получать даже родственники призывников.

Законопроект должен упростить некоторые действующие сейчас нормы, — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников.

Законопроект не учитывает современные релаии, — сказала нам координатор движения сознательных отказников Елена Попова.

Принятый депутатами законопроект создаст массу неудобств не только призывникам, но и самим военкоматам, — уверен юрист Солдатских матерей Санкт-Петербурга Александр Передрук.

Отметим, что депутаты потратили на  обсуждение закона о призывниках всего две с половиной минуты. К докладчику вопросов не было.

Комментарии

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post_v 04 апреля 2018 | 18:19

"Когда не было газовых камер, мы расстреливали по средам и пятницам. Дети пытались спрятаться в эти дни. Теперь печи крематория работают днем и ночью и дети больше не прячутся, дети привыкли."

(фильм "Щит и меч")

aorswen 04 апреля 2018 | 18:21

я щетаю давно пора ввести в рашке обязательную порку по субботам. кто не придёт - предатель, агент госдепа

ts 04 апреля 2018 | 18:47

aorswen: А я ЩЕТАЮ, что тебе, недоросль безграмотная, нужно почитать букварь!

honduras_on_kolima 04 апреля 2018 | 18:57

ts: А я щетаю, что тебе, удило портяночный, следует подтянуть олбанский.
И на календарь посмотреть не мешало бы: на дворе 2018-й, а не твой любимый 1937-й.
Признавайся: ЧЮ тебе ампутировали походу или оно генетически не предусмотрено?
А заодно убейся галавой ап стену.

mordechai_blinchikov 04 апреля 2018 | 19:09

ts:- нужно почитать букварь!
-смотрю ты такой начитанный,ヅ начитанный , и два букваря за ухом скручены ⓉⓈ

danko1 04 апреля 2018 | 18:20

Сами будут за повестками приходить.
Сравнимо со своими мылом и веревкой.

post_v 04 апреля 2018 | 18:27

danko1:
==============

а еще пусть призывники сами себе в военторге вооружение покупают....

holodez_na_palochke 04 апреля 2018 | 18:48

post_v: А если украл чего, или там про государя плохое говорил, то должен сам прийти в тюрьму и закрыть за собой дверь на ключ.

rern 04 апреля 2018 | 18:21

А если не придут и пошлют путинцев пожизненный срок?

mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 18:23


Явятся ли в военкоматы дети элитки, проживающие на враждебном и русофобском Западе?
Они ведь тоже должны отдать долг Родине, отбивая ежедневные атаки солдат агрессивного блока НАТО!

sokal123 04 апреля 2018 | 18:54

mikhail_spb_: Будет ли возможность у патриота и его детей славно послужить в Новороссии ,а так же повоевать в братской Сирии.

caravel2 04 апреля 2018 | 19:28

mikhail_spb_: Ну Вы придумали тоже! Дети олигархов и чиновников, и так ежедневно отражают атаки агрессивного НАТО - в кабаках и казино тыла противника, а также ведут разведывательные марши на мерседесах и поршах с маскировочными шлюхами в салоне...

drtomsky 04 апреля 2018 | 18:23

Лупанарий он и в Африке лупанарий. Им чего велели, то они и приняли. Без вазелина.

putinnavsegda 04 апреля 2018 | 18:33

Так нужно сначала получить приглашение в военкоат, так? Вероятно, забрав с почты заказное письмо. А значит х.. вам...

kryymsdyk 04 апреля 2018 | 18:37

Как все набегут теперь.. По собственному желанию. Столпотворение будет. Есть ли достаточное количество входов-выходов в зданиях военкоматов?

holodez_na_palochke 04 апреля 2018 | 18:44

Швейк_едет_на_войну.жпг

krs_sk 04 апреля 2018 | 19:32

holodez_na_palochke: Реально, все по классике ) распад не за горами )

lehich 04 апреля 2018 | 18:46

Уклонистами также будут считать тех, кто самостоятельно не выразил желания воевать в Сирии и Донбассе.

gregor 04 апреля 2018 | 18:55

Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в военкоматы
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Сами покупать автоматы ,билеты в Сирию и там ......ага .

belovnikita 04 апреля 2018 | 18:57

Дуговненько) А гробы наверное они тоже сами себе должны закупать

krs_sk 04 апреля 2018 | 18:57

А как молодому раздолбаю узнать, что уже пора в военкомат? на пушечное мясцо ))

stas12006 04 апреля 2018 | 19:14

Косите братья!
нормальный человек не будет служить путину!

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