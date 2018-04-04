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Эксклюзив Эха 18:00, 04 апреля 2018

При пожаре в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы погиб человек

Это сотрудник комплекса. Пострадали шестеро пожарных. Следствие установило, что очаг возгорания находился на последнем этаже. Там находятся склады.

Пожар в торговом центре начался около половины первого дня. Загорелись по пока неясным причинам складские помещения ткацкой фабрики на шестом этаже. Торговый центр занимает только 4, а два верхних – отведены под склАды. Кстати, некоторые сотрудницы сегодня признавались журналистам: а мы и не знали, что в здании 6 этажей. Первые пожарные расчёты по словам очевидцев приехали спустя несколько минут после возгорания. Сотрудники торгового центра «Персей для детей» и спасатели оперативно всех эвакуировали. Из здания вышли сотни людей, позже рассказал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Возле места пожара стали собираться зеваки. Они выясняли что случилось, фотографировали на видеокамеры смартфонов поднимающийся над комплексом дым. В небе появился вертолёт центра экстренной медицинской помощи.

Вертолётом пострадавших пожарных отвезли в больницы. После пожара перекрыли движение в районе инцидента. Машины не могли несколько часов проехать по Малой Семёновской и Измайловской улицам, а также Семёновскому переулку. Возле горевшего здания торгового центра всё больше машин экстренных служб. Подъехали также сотрудники Следственного комитета. Появляется информация, что тушение пожара осложняется якобы запутанной планировкой. В торговом центре она была очень простой и понятной, а вот что наверху — мы не знаем, рассказала корреспонденту «Эха Москвы» Светлана, одна из сотрудниц Персея. Доступ на верхние этажи, которые торговый центр арендует у ткацкой фабрики для сотрудников и посетителей закрыт. По словам сотрудницы комплекса Светланы и её коллеги Натальи никакой паники при пожаре не было.

Трагедии как в Кемерове в нашем торговом центре случиться не могло, заверила корреспондента «Эха Москвы» сотрудница комплекса Екатерина Никандрова. Отметив: совсем недавно проходили учения по эвакуации, поэтому все знали как себя вести в экстренной ситуации.

Теперь выяснять причины серьёзного происшествия будут следователи. Дело возбудили по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и халатности.

Несколько торговых центров закрыли в России в  результате прокурорских проверок. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Проверки торговых центров будут проводиться до конца апреля, — говорят в надзорном ведомстве.

После пожара в «Зимней вишне», жертвами которого стали 64 человека, жизнь в Кемерове постепенно возвращается в нормальное русло. О трагедии напоминает лишь народный мемориал, к которому горожане продолжают нести цветы. На месте сгоревшего торгового центра городские власти планируют разбить сквер с мемориалом памяти жертв трагедии.

За неделю нельзя обезопасить все торговые центры. Впрочем, причина подобных трагедий намного глубже, — считает журналист Михаил Фишман. По словам Фишмана, россияне живут в условиях большого риска. Они должны брать все в свои руки, а власть им должна в этом помогать.

Способов борьбы с паникой из-за опасности пожара не существует. Такую оценку высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. «На самом деле никакого способа борьбы с паническими переживаниями, которые связаны с техногенными катастрофами, либо с природными катаклизмами, не существует. Существует лишь психотерапевтическая работа с людьми, у которых тревожно мнительный склад характера. Есть определенные механизмы, определенные способы, в рамках которых психотерапевт предлагает именно в работе утилизировать эти переживания. Только в рамках психотерапевтической работы этот навык можно обрести», — сказал он.
По словам А.Федоровича, что касается восприятия пожара и особенности поведения для человека, то срабатывает рациональный механизм, то есть если человеку грозит какая-то опасность, это должно способствовать тому, что человек должен о себе позаботиться самостоятельно.
«Опыт, к сожалению, подсказывает, что правильнее заботиться о себе самом. Тем более в рамках таких печальных событий, как в Кемерово и если это повторилось в Москве, то это, конечно, должно иметь могучий резонанс. Вопрос в том, как поступать конкретному человеку, потому что алгоритм не совсем понятен. Если я  пришел в ТЦ и вижу, что пожарный выход заблокирован, то не совсем понятно, к кому я должен обращаться со своими переживаниями? Это вопрос по большей части законодательный и гражданской позиции каждого человека», — отметил А.Федорович.
В торговых центрах необходимы специальные сотрудники, которые будут качественно отвечать за противопожарную безопасность, добавил А.Федорович.

Комментарии

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kottigr1 04 апреля 2018 | 18:11

Уверен, что теперь Собянин принесет много пользы России в парламенте Кемеровской области.. ! .. Тем более, что ему там будет не так одиноко..

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