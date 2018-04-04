Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников ТАНТК
Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш». По его данным, задержанный – работник завода Владислав Шульга. Он пытался отомстить юристу, также работающему на заводе, который сообщил в полицию об аварии с участием машины Шульги. После этого Шульгу лишили водительских прав.
Между тем, ТАСС сообщает, что работник завода подсыпал таллий в кулер с водой, которым пользовались другие сотрудники. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Таллий относится к высокотоксичным ядам. Пострадали около 30-ти человек.
Комментарии5
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zularin12 04 апреля 2018 | 17:36
Мразь должна сидеть в тюрьме..
max3446 04 апреля 2018 | 17:45
Сестра опального нардепа Верховной рады Надежды Савченко Вера утверждает, что неизвестные заложили взрывное устройство в ее автомобиль.
Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.
«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы», — говорит Вера Савченко.
Она добавила, что за ней следят, и не будет ничего удивительного, если на Украине начнут «арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью».
Также Вера Савченко рассказала о состоянии здоровья ее сестры и о свидании с ней в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.
«Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма.
Но ей не разрешили пить воду, она пьет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру.
Поэтому ее дыхательные пути осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не будет принимать их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно», — сообщила она
shakhtar 04 апреля 2018 | 17:54
max3446: Тоже с этого кулера пил Прет от талия !!??
nikitin43 04 апреля 2018 | 17:47
в расеи таллий везде , но что в помойках и чем травят народ власть не знает .
evgeny_biolog 04 апреля 2018 | 17:51
Его же лишили водительских прав, а не права подсыпать таллий обидчикам ...