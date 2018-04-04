В России закрыли 15 торговых центров после пожара в Кемерове...

Об этом радио «Говорит Москва» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, ТЦ были закрыты до устранения нарушений, причем это должно быть сделано в реальности, а не на бумаге. Самыми распространенными нарушениями, по словам Куренного, были отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, неработающие системы сигнализаций и пожаротушения.