В России закрыли 15 торговых центров после пожара в Кемерове
Об этом радио «Говорит Москва» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, ТЦ были закрыты до устранения нарушений, причем это должно быть сделано в реальности, а не на бумаге. Самыми распространенными нарушениями, по словам Куренного, были отсутствие указателей, захламленность эвакуационных выходов, неработающие системы сигнализаций и пожаротушения.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 17:34
А эвакуационные выходы откроют или они так и останутся закрытыми и опечатанными по требованию чекистов и мильтонов?
patrik05 04 апреля 2018 | 17:40
В России закрыли 15 торговых центров после пожара в Кемерове...
Только так можно чего-то добиться. Увидели активные граждане закрытые пожарные двери или захламлённые аварийные выходы, позвонили в полицию, прокуратуру или МЧС, приехал ОМОН и без разговоров закрыл ТЦ на месяц, до устранения нарушений.
pusto1 04 апреля 2018 | 17:49
patrik05: да враньё это всё, продолжают работать с нарушениями, потому как развал полнейший. Стояли на коленях, сейчас просто ползём :)
brandfa 04 апреля 2018 | 17:49
patrik05: что-то раньше, до "Кемерово", ничего они не закрывали (я лично писал жалобы ... и 0 реакции). Вы, уважаемый, Пртик, считаете, что теперь всё будет иначе?
gvs 04 апреля 2018 | 17:41
Ждем появления у этих ТЦ новых новых собственников по фамилии Чайка )))
grigorcar 04 апреля 2018 | 17:54
а) список в студию!
б) людей-то вывели, прежде чем закрыть?