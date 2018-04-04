Полиция задержала 100 сотрудников одного из офисов, расположенного в бизнес-центре «Москва-Сити»...

Об этом «МБХ Медиа» сообщили члены комитета «За гражданские права» Антон Дроздов и Татьяна Ракунова. К зданию прибыло несколько полицейских автобусов. Причину задержания никому не сообщили. У задержанных забрали документы и не разрешают пользоваться мобильными телефонами. Всех доставляют в ОВД «Пресненское». Одна из сотрудниц офиса рассказала, что полиция пришла в консалтинговую фирму «Центр современных инвестиционных технологий», которая находится на 40-м этаже малой башни «Федерация».