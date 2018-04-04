Полиция задержала 100 сотрудников одного из офисов, расположенного в бизнес-центре «Москва-Сити»
Об этом «МБХ Медиа» сообщили члены комитета «За гражданские права» Антон Дроздов и Татьяна Ракунова. К зданию прибыло несколько полицейских автобусов. Причину задержания никому не сообщили. У задержанных забрали документы и не разрешают пользоваться мобильными телефонами. Всех доставляют в ОВД «Пресненское». Одна из сотрудниц офиса рассказала, что полиция пришла в консалтинговую фирму «Центр современных инвестиционных технологий», которая находится на 40-м этаже малой башни «Федерация».
Комментарии23
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aorswen 04 апреля 2018 | 17:31
операция "отжатие" бгг
arye_11 04 апреля 2018 | 17:35
aorswen:
Ну, наконец то решили провести акцию показательной децимации.
Видимо других методов убеждения у Кремля уже не осталось.
patrik05 04 апреля 2018 | 17:36
Полиция задержала 100 сотрудников одного из офисов, расположенного в бизнес-центре «Москва-Сити»...
У них на телефонах был Телеграм.
duch_nic 04 апреля 2018 | 17:41
Караул!.. Офисный планктон гребут сетями!
evgolius7 04 апреля 2018 | 18:04
duch_nic: Офисный планктон гребут сетями!
Пригожинский планктон не трогают....пока..
Вот какое оно патриотическое счастье...можно гадить безнаказанно
harra 04 апреля 2018 | 18:13
patrik05: Не факт))) Просто, у них была контора - разводилово...
gruzin12 04 апреля 2018 | 17:37
aorswen: У тебя уже всё отжали. что попа стала отвисать. Записывайся к пластическому хирургу, он силиконом устранит твои недостатки.
guerrilleros 04 апреля 2018 | 17:50
gruzin12: силиконом устранит недостатки.
Как путену что ли ? Это ему ,значит недостаток силиконом -ботексом удлиняют . Вот всё-то вы пригожинские знаете. Просветил чё. Пиши ещё.
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 17:36
Видимо, Россия - не место для современных инвестиционных технологий?
pusto1 04 апреля 2018 | 17:46
mikhail_spb_: это просто клиника
gregor 04 апреля 2018 | 17:39
Отказались вешать портреты Путина в офисных кабинетах .... .
starsbo 04 апреля 2018 | 17:39
Что то подглядели в кремле ...40 этаж все таки... терористы падлы кругом.
sveklotron_7 04 апреля 2018 | 17:44
Это правозащитники-геи-интеллигенция-узники совести!!! Госдеп! Памагиии!
andy66 04 апреля 2018 | 17:45
от задержаний населения целыми офисами предлагаю переходить к задержанию целыми микрорайонами... это удобно
"граждане, проживающие в четных номерах по улице такой-то, выйти и построиться перед подъездами с паспортами в руках..."
alger 04 апреля 2018 | 17:53
andy66: а все начиналось со "своей веревки"
теперь со своим рУжом в армию и тд....
fanisos 04 апреля 2018 | 17:48
говорят они оргии устроили
grigorcar 04 апреля 2018 | 17:48
облава, это еще не расстрел на месте. (во всем ищи хорошее)
omantic 04 апреля 2018 | 17:56
Кто-то помнится обещал не кашмарить бизнес ?!
marina27 04 апреля 2018 | 17:59
Чьи?
vladimirgornitsky 04 апреля 2018 | 18:00
Посадок целыми производственными коллективами вроде бы даже и в сталинские времена не было. Это изобретение нынешних правящих чекистов.
puteshestvennik 04 апреля 2018 | 18:03
Ребята прежде чем писать комменты - посмотрите что это за контора. И отзывы о них. Видать они довыскребывались наконец и кинули кого-то из лебединых детей или за офис задолжали - вот к ним и пришли.
harra 04 апреля 2018 | 18:09
puteshestvennik: Давно пора было...
tks 04 апреля 2018 | 18:03
Облава??