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Эксклюзив Эха 17:04, 04 апреля 2018

ГД приняла в первом чтении законопроект, обязывающий призывников самостоятельно являться за повестками в военкомат

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Также, согласно законопроекту, предлагается считать врученной повестку, отправленную по  почте заказным письмом с уведомлением, если ее  получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель.

Требование законопроекта о самостоятельной явке за повесткой будет по сути означать приписку к военкомату и серьезное ограничение в свободе передвижения для человека. Кроме того, законопроект создаст массу неудобств как призывникам, так и военкоматам,  — сказал «эху Москвы» юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Передрук. Передрук также считает абсурдной и противоречащей действующему законодательству положение законопроекта о том, что повестка считается врученной, если отправлена заказным письмом с уведомлением и получена совершеннолетним родственником призывника.

Комментарии

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zularin12 04 апреля 2018 | 17:08

Разумно..

sensei54 04 апреля 2018 | 17:12

zularin12: Так в чем же дело?
Вперед! Двери военкомата открыты.

arye_11 04 апреля 2018 | 17:19

sensei54:
С этим новаым законом можно считать, что проекты полного перехода российской армии на контрактную основу хрюкнулись полностью и окончательно

evgolius7 04 апреля 2018 | 17:21

ГД приняла в первом чтении законопроект, обязывающий призывников самостоятельно являться за повестками в военкомат...

Уточните...господа патриоты...
На коленях приходить или на брюхе приползать?

padun 04 апреля 2018 | 17:26

evgolius7: Зачем быдло силой загонять в стойло? Само придет!

sensei54 04 апреля 2018 | 17:29

arye_11: проекты полного перехода на контрактную основу хрюкнулись
....................................................
А таковых и не было никогда.
Даже если бы генералы сошли с ума и согласились на контактную армию, ничего бы не вышло.
Здесь даже всех причин перечислять не нужно. Всё изначально и с треском разлетелось бы о "броневой панцирь" военкоматов.

tanyaya 04 апреля 2018 | 17:49

Отлично! Инициатива думы приветствуется.
Полагаю, что поскольку гражадне страны все равны в своих правах, теперь любой запрос в Госдуму, суд, администрацию президента, правительство и в любой другой государственный орган можно считать полученным с момента сдачи его на почту России или отправку посредством email.
Отвечать и реагировать обязаны будут в соответствие с установленными законами сроками, т.е. в течение 10-30 дней.
И пусть только пикнут, что до них не дошло послание.
Это никого уже не волнует.
Создали прецедент нарушения прав по Конституции, сами и разгребайте.
Любой суд это подтвердит.
Даже Басманный.

neyexo 04 апреля 2018 | 18:13

arye_11:
ну почему ...
можно обязать самим приходить подписывать контракт

mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 17:11


Почему в военкомат?
Пусть призывники сразу в воинские части являются, предварительно купив форму и оружие в ближайшем военторге.
Как только исполнилось 18 лет, не дожидаясь повестки.

sensei54 04 апреля 2018 | 17:17

mikhail_spb_: Если кто на флот просится, то строевая лошадь - не обязательно.

ruthenocene 04 апреля 2018 | 17:41

mikhail_spb_: Если купят в военторге оружие - до части не доберутся. Статья 222 УК РФ. До трёх лет.
Не пойдёт! ©

samakar2 04 апреля 2018 | 17:14

Скажите (вопрос из зала), а веревку и мыло с собой приносить?

bondarenkovg 04 апреля 2018 | 18:12

samakar2: Верёвку - брать, мылом - обеспечим.

gvs 04 апреля 2018 | 17:15

Для призывников, скрывающихся от призыва за границей, разработано средство "Новобранец" )))

ruthenocene 04 апреля 2018 | 17:34

gvs: Лучше "Новик". Более скрепно... :)

tag188 04 апреля 2018 | 17:16

Надо всеобщую воинскую обязанность, также и на женщин распространить. как в Израиле.
Они ведь тоже голосовали на последних выборах, значит должны быть готовы пожертвовать своими жизнями и здоровьем во имя защиты своего выбора. Тем более сейчас, когда Россия в кольце врагов.

tks 04 апреля 2018 | 17:25

tag188: Точно! И уровень жизни, а также законность как в Израиле, тоже надо распространить, правда же? Вот, например, они своего премьера осудили, так за чем дело стало?

bike_nty 04 апреля 2018 | 17:21

А то! Сасылистисыскае атечисво опаснасте! Не до реферансов, как НСМ говорил - "Сама, сама..."(с)

world_nail 04 апреля 2018 | 17:26

Не-е-е, надо прям с выпускного, в 4-00 утра, всех в "столыпин" и по войскам и флотам.

janychar 04 апреля 2018 | 17:26

Отчизна требует героев - ...

tks 04 апреля 2018 | 17:27

И это пральна! Скот должен сам приходить на скотобазу! А ещё лучше - если на скотобойню!

sitkevich59 04 апреля 2018 | 17:30

Очередной бред путинской власти... Если , "сама, сама, сама..."(Вокзал для двоих"), то на фиг военкоматы, военторги и так далее.

max3446 04 апреля 2018 | 17:31

Новейший российский корвет проекта 22160 обладает гениальным дизайном, обеспечивающим огромную боевую мощь при небольшом размере корабля.

Такое мнение приводится в материале, посвящённом патрульному кораблю ВМФ России, в американском издании The Drive.

​В новости подчеркивается, что современный корвет создан по принципу модульности — вооружение и оборудование проекта 22160 может меняться в зависимости от задач, будь то борьба с пиратами или же поддержка крупных ударных операций.

На военном корабле дальней морской зоны, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров (на самом деле на этих кораблях стоят 76-мм артустановки АК-176МА, — прим. РВ), пулемётов и противодиверсионного гранатомётного комплекса ДП-65 (2 единицы, — прим. РВ), есть место для вертолётной площадки, пишет The Drive. Эта часть корвета может быть использована для размещения двух мощных ракетных комплексов Club-K (разновидность «Калибра»), говорится в статье.

Это позволяет небольшим патрульным кораблям наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии, подчёркивает издание.



При этом корветы проекта 22160 могут находится в автономном плавании до двух месяцев, за это время они могут пройти до 6000 морских миль, добавляет автор статьи.


«Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов», — отмечает The Drive.

evgeny_biolog 04 апреля 2018 | 17:33

А ГД не в глу жо насчёт призыва?

poster6996 04 апреля 2018 | 17:43

Сразу в форме, купленной самостоятельно и за свой счёт в военторге, и с автоматом на шее и с харчами в котомке на весь срок службы.

peresvet73 04 апреля 2018 | 17:45

Шить за свой счёт форму и покупать оружие в военторге.
А сколько детей высших чиновников служили в армии? Или российская армия - мясорубка для нищебродов безродных?

ikar002 04 апреля 2018 | 17:51

я так понял – военкоматы распустят, за ненадобностью

italiano70 04 апреля 2018 | 17:52

Все плебеи и холопы обязаны прибыть, к месту и стать пушечным мясом.

neyexo 04 апреля 2018 | 18:11

сначала пусть ОНИ после окончания срока САМИ уходят

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