Верховный суд Мордовии отменил штрафы пятерым участникам акции «Забастовка избирателей», которая прошла 28-го января

Верховный суд Мордовин отменил штрафы пятерым участникам акции «Забастовка избирателей», которая прошла в Саранске 28-го января. Суд посчитал, что участники шествия не знали о том, что оно было несогласованным, а сопровождавшие колонну полицейские их об этом не предупредили. В действиях активистов правонарушений обнаружено не было, — сообщает «ОВД-инфо».