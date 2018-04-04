Верховный суд Мордовии отменил штрафы пятерым участникам акции «Забастовка избирателей», которая прошла 28-го января
Верховный суд Мордовин отменил штрафы пятерым участникам акции «Забастовка избирателей», которая прошла в Саранске 28-го января. Суд посчитал, что участники шествия не знали о том, что оно было несогласованным, а сопровождавшие колонну полицейские их об этом не предупредили. В действиях активистов правонарушений обнаружено не было, — сообщает «ОВД-инфо».
Комментарии2
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annacrimea 04 апреля 2018 | 17:14
Из серии "пожалел волк кобылу - оставил хвост, да гриву". Вчера, вон, валежник собирать разрешили, теперь аж (!) пятерым "простили" штрафы за наличие собственного мнения. Прямо апофегей свободы! Опупеоз в смысле...
yuryr 04 апреля 2018 | 17:38
Не исключено, что суд учел или ему "подсказали" из МинФина, что полученные бюджетом России штрафы гораздо меньше, чем компенсации людям за неправосудные решения, которые присуждает ЕСПЧ :-(