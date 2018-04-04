Оппозиционный политик, бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы на выборах в сентябре 2018 года. Для этого, по мнению Гудкова, необходимо провести праймериз оппозиционных сил. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что нужно провести общедемократический праймериз, в котором бы принимали участие все игроки — это и партии «Яблоко», ПАРНАС, Гражданская инициатива, и незарегистрированные организации — партия А.Навального и «Открытая Россия» М.Ходорковского, а также все наши независимые депутаты, которые были избраны при поддержки проекта объединенные демократы. За каждым из них больше тысячи голосов — это серьезные команды», — сказал он.

По мнению Д.Гудкова, праймериз могут пройти в три этапа: 1 этап – это голосование самих депутатов, 2 этап – голосование граждан. В случае если лидер не будет выявлен в двух турах, то, по мнению Д.Гудкова, победитель может определиться на заседании круглого стола с участием ключевых оппозиционных сил.

«Такая процедура учитывает мнение всех игроков, помогает нам защититься от попыток исказить итоги голосования всякими прокремлевскими структурами», — отметил Д.Гудков.



Политик также добавил, что 14 апреля будет проведен муниципальный съезд, где он предложит обсудить эту инициативу.

Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин не готов поддержать инициативу политика Дмитрия Гудкова по выдвижению единого кандидата в мэры Москвы на выборах от демократической оппозиции. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы на выборах и для этого провести праймериз оппозиционных сил.

С.Митрохин отметил, что «понятие праймериз четкое — это процедура внутри одной конкретной партии». «Когда кто-то пытается эту процедуру применить к каким-то более общим совокупностям, то это всегда кончается какой-то ерундой. В этом случае праймериз становится неопределенным понятием, с непонятной процедурой, с минимальной страховкой от всевозможных манипуляций и фальсификаций. Что такое выборы я понимаю, поэтому я свою кандидатуру выставляю на выборы мэра Москвы. Что такое праймериз за пределами одной партии, я не понимаю, поэтому вряд ли я согласен с этой инициативой», — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре этого года.