Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы на выборах в сентябре
Оппозиционный политик, бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы на выборах в сентябре 2018 года. Для этого, по мнению Гудкова, необходимо провести праймериз оппозиционных сил. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я считаю, что нужно провести общедемократический праймериз, в котором бы принимали участие все игроки — это и партии «Яблоко», ПАРНАС, Гражданская инициатива, и незарегистрированные организации — партия А.Навального и «Открытая Россия» М.Ходорковского, а также все наши независимые депутаты, которые были избраны при поддержки проекта объединенные демократы. За каждым из них больше тысячи голосов — это серьезные команды», — сказал он.
По мнению Д.Гудкова, праймериз могут пройти в три этапа: 1 этап – это голосование самих депутатов, 2 этап – голосование граждан. В случае если лидер не будет выявлен в двух турах, то, по мнению Д.Гудкова, победитель может определиться на заседании круглого стола с участием ключевых оппозиционных сил.
«Такая процедура учитывает мнение всех игроков, помогает нам защититься от попыток исказить итоги голосования всякими прокремлевскими структурами», — отметил Д.Гудков.
Политик также добавил, что 14 апреля будет проведен муниципальный съезд, где он предложит обсудить эту инициативу.
Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин не готов поддержать инициативу политика Дмитрия Гудкова по выдвижению единого кандидата в мэры Москвы на выборах от демократической оппозиции. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы на выборах и для этого провести праймериз оппозиционных сил.
С.Митрохин отметил, что «понятие праймериз четкое — это процедура внутри одной конкретной партии». «Когда кто-то пытается эту процедуру применить к каким-то более общим совокупностям, то это всегда кончается какой-то ерундой. В этом случае праймериз становится неопределенным понятием, с непонятной процедурой, с минимальной страховкой от всевозможных манипуляций и фальсификаций. Что такое выборы я понимаю, поэтому я свою кандидатуру выставляю на выборы мэра Москвы. Что такое праймериз за пределами одной партии, я не понимаю, поэтому вряд ли я согласен с этой инициативой», — сказал он.
Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре этого года.
Комментарии29
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lion64___3 04 апреля 2018 | 17:07
Надо либерастам сделать такую телегу, которая может ехать прямо и одновременно вбок. Запрячь в неё ксюшадь. Вожжи вручить мише-2%, унитаз-обвальному и гудкову. И валить в пиндосию поскорее.
putin_itogy 04 апреля 2018 | 17:49
lion64___3: Ты не оригинален.
Надо по другому: запрячь в телегу "грустную лошадку",
и немытую нечёсаную кобылу Машку.
А возничим посадить голого Смеагола Голлума.
А вместо кнута ему в руки дать "Стечкина"..
rern 04 апреля 2018 | 17:07
Навального конечно. Не папиного же сыночка Гудка.
proxxit 04 апреля 2018 | 17:16
rern:
Навальный уголовник - кандидат от уголовных совков.
Не для того Борис Николаевич загонял вас - быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м, в стойло, что бы позволить вам выбирать милых вашему воровскому сердцу уголовников.
tanyaya 04 апреля 2018 | 17:38
proxxit: Облом, ты что ли? Перестал писать о прокладках и подмывании жопы, но стиль-то не пропьёшь. Эх, как сильно тебя нагнули-то на Лахте-2. Риторика понизилась в градусе. Подмываться перестал. Шрапишь чётко по указивке.
По ходу Пригожин снизил вам, уродам, ставки и теперь вы пашете на 5 рублей и 60 копеек.
evgolius7 04 апреля 2018 | 17:07
Выборы мэра Екатеринбурга отменили...и тут отменят.
Объединяйтесь переобъединяйтесь хоть в сотый раз.
Пока люди не выйдут на площади всё напрасно.
Выборами эту власть уже не сменить.
Или табакерка поможет.
nanaryfive 04 апреля 2018 | 17:08
Политические трупы хотят объединиться. 2% + 1% = сука сила.
sensei54 04 апреля 2018 | 17:09
Что-то сомневаюсь я. Как бы не получился "союз меча и орала"
«— Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?
— Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.
— Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.
— За баллотированного двух небаллотированных дают.
— Па-апрашу со мной не острить! — закричал вдруг Чарушников на всю улицу.
— Что же ты, дурак, кричишь? — спросил губернатор. — Хочешь в милиции ночевать?
— Мне нельзя в милиции ночевать, — ответил городской голова, — я советский служащий...» (с)
mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 17:09
Москвичам реально повезёт, если вместо тухлых чекистско-кэпээсэсовских чиновников Москву возглавит политик уровня Гудкова или Навального.
Может, в таком случае, с Москвы всё и начнётся.
putinnavsegda 04 апреля 2018 | 17:13
mikhail_spb_: Гудок - чмо
ross1919 04 апреля 2018 | 17:28
mikhail_spb_: Молитесь больше!
tanyaya 04 апреля 2018 | 17:35
mikhail_spb_: Я прямо дико удивляюсь вашей ничем назамутнённой политической наивнности.
kea 04 апреля 2018 | 17:09
Опять праймериз? Так проходили уже все это. Выигрывает тот кто все это затевает.
Гудков не захотел конкурировать в Яблоке с Митрохиным, где они были бы на равных.
И особенно мило последнее про выбор на круглом столе из узкого круга.
Опять будет лебедь рак и щука. А победителем назначат Гудкова (сюрприз)
fedor55 04 апреля 2018 | 18:05
kea: Гудков был готов к праймериз внутри яблока, это спойлер Митрохин и руководство Яблока не готово было в них участвовать.
prender 04 апреля 2018 | 17:12
Я, конечно , не Нострадамус и не Баба Ванга, но точно знаю, что
1 - никакой оппозиционный кандидат не выиграет,
2 - выборы скоро вообще отменят
3 - за отмену выборов все или по крайней мере 86.6 % будут благодарны нацлидеру владимиру- северное сияние (прозвище по Красовскому)
yuriyp 04 апреля 2018 | 17:18
Сама идея верная, но чем сложнее процедура праймериз, тем больше будет возможности у власти их сорвать, и тем больше вероятности, что кандидаты перегрызутся между собой. Было бы волне достаточно, если бы лидеры демократического толка согласовали единую кандидатуру в рамках простых переговоров.
a8olduin 04 апреля 2018 | 17:21
А вы друзья как не садитесь... В данном случае, не выдвигайтесь.
max3446 04 апреля 2018 | 17:23
В любом случае Москва, за исключением кучки либерастов, за Собянина.
vea4ek 04 апреля 2018 | 17:24
Кого на царство?
leomosk16 04 апреля 2018 | 17:24
////Дмитрий Гудков предложил демократической оппозиции выдвинуть единого кандидата в мэры Москвы на выборах в сентябре..//.
Цирк зажигает огни (клоуны все те же)
Запасайтесь попкорном...((((
tanyaya 04 апреля 2018 | 17:30
Дмитрию Гудкову и Ксении Собчак (как единомышленникам и однопартийцам) осталось ещё одно интересное оппозиционное решение для борьбы с властью: снять штаны и вокруг Кремля побегать.
Всё остальное они уже попробовали.
Чего только не сделаешь для того, чтобы как бы быть в оппозиции, но как бы и ничем не рисковать, да еще и бабло за это у Кремля получать.
kp6ic 04 апреля 2018 | 17:30
надеюсь, что навальный с этим неадекватом солидаризировать не будет.
andreyfilippov 04 апреля 2018 | 18:02
kp6ic: На президентских выборах специалист по сказочному сексу на Бали солидаризировался с Путиным - мочил Собчак и Явлинского. На прошлогодних выборах мундепов - с Собяниным, предав независимых кандидатов из-за их кооперации с вражеским для них с Путиным Яблоком. Ну и на выборах мэра, я думаю, он продолжит свою линию на укрепление веры в несменяемость власти (В.Путин) и оппозиции - (А.Навальный).
a_andrey_yrievich 04 апреля 2018 | 17:34
//...выдвинуть единого кандидата в мэры...//
У чмырей - единый кандидат? Не смешите мои тапочки...
don_ballon 04 апреля 2018 | 17:37
Единственный оппозиционер, могущий набрать заметный процент в Москве, это Навальный. Но его больше не допустят к выборам-один раз обосрались уже от страха. Да и важен ли этот пост? Россия давно прошла ту точку, где валасть могла смениться на выборах. Россия уже тоталитарная страна, не стоит обольщаться свободным выездом, интернетом и отсутствием массовых репрессий, эти "блага" и в Иране есть. Пока нефть в цене, диктатурка будет сиять стальным отливом. Народ беден ин масс, но давно привык к этому. Так что, как в СССР, оно "сойдёт само". Заржавеет, надоест, обрыднет.
vulgaris_liberal 04 апреля 2018 | 17:41
Гудков - проститутка, которая сначала пристроилась под старого явлинского, надеясь так стать депутатом, а потом кинула гришу и перед самыми выборами перебежала к собчак. Такое поведение даже среди бессистемной московской оппозиции считается блядством :)
gruzin12 04 апреля 2018 | 17:46
Дима Гудок в простонародье Димон Пердун - извините у него это красяво получается! Не может Димон сдерживать газы вот и подпёрдывает, а вы либерасты нюхайте его хлебный дух, он для вас как бальзам!
tanyaya 04 апреля 2018 | 18:05
gruzin12: Если вы хотели показаться идиотом, то у вас это неплохо получилось.
ivfn 04 апреля 2018 | 18:11
Может Рыбку попробовать в кандидаты, или Грудинина он не у дел сейчас.