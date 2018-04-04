Один человек погиб, шестеро пострадали при пожаре в торговом центре «Персей для детей» на востоке столицы

Погибший – работник торгового центра, пострадавшие — спасатели. Следствие установило, что очаг возгорания находился на последнем, шестом этаже, на складах ткацкой фабрики. Одна из сотрудниц торгового центра Екатерина Никандрова рассказала, что в комплексе на прошлой неделе проводились учения по эвакуации персонала и посетителей. И заверила, что ситуации, аналогичной трагедии в Зимней вишне произойти не могло.

Всего из торгового центра эвакуировали около 600 человек. Движение в районе пожара, перекрытое на несколько часов, к этой минуте восстановлено. Машины могут теперь проехать по Малой Семёновской и Измайловской улицам и Семёновскому переулку.