Один человек погиб, шестеро пострадали при пожаре в торговом центре «Персей для детей» на востоке столицы
Погибший – работник торгового центра, пострадавшие — спасатели. Следствие установило, что очаг возгорания находился на последнем, шестом этаже, на складах ткацкой фабрики. Одна из сотрудниц торгового центра Екатерина Никандрова рассказала, что в комплексе на прошлой неделе проводились учения по эвакуации персонала и посетителей. И заверила, что ситуации, аналогичной трагедии в Зимней вишне произойти не могло.
Всего из торгового центра эвакуировали около 600 человек. Движение в районе пожара, перекрытое на несколько часов, к этой минуте восстановлено. Машины могут теперь проехать по Малой Семёновской и Измайловской улицам и Семёновскому переулку.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 04 апреля 2018 | 17:05
Может, дело не только в торговых центрах, но и в мчс?
vasya_von_smetankin 04 апреля 2018 | 17:05
Так подвести президента... и не стыдно, а?
y_y_y 04 апреля 2018 | 17:14
vasya_von_smetankin:
Не могут пожары отменить, сволочи, хоть убей. :(
kottigr1 04 апреля 2018 | 17:25
vasya_von_smetankin:
Эх, если бы не внезапные пожары, НАТО, США, Запад, дураки, дороги, слишком большие(малые) территории(расстояния), вдруг выпавший снег(град, ливень), внезапно выросший урожай, резкий экономический спад(подъем), неблагоприятные метеоусловия, не сработавшая третья ступень "Прогресса"....
Эх.. Если бы всё это не мешало Владимиру Владимировичу.... То мы бы.. Ого-го-го.. !
palmcoast___ 04 апреля 2018 | 17:18
Я бы посоветовал переименовать этот торговый комплекс в "Прометей".
sveklotron_7 04 апреля 2018 | 17:22
Слишком мало для счастья укротроллей и нашей либерды