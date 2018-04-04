В Кемерове власти закрыли все площадки для общественных выступлений

Об этом сообщает «МБХ Медиа». До осени прошлого года в городе были две такие площадки: одна в центре рядом со зданием администрации, вторая – мототрек на окраине города. Центральную площадку закрыли перед приездом в город Алексея Навального 5-го ноября. Местный правозащитник Артур Сташ подал иск в суд, заявляя, что единственная оставшаяся площадка не подходит для проведения публичных мероприятий, так как труднодоступна и расположена рядом с автозаправочной станцией. Накануне областной суд удовлетворил иск правозащитника. Если власти не предоставят новое место для проведения митингов, Сташ намерен обратиться с жалобой в прокуратуру.