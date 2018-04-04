Российский МИД объявил о высылке из страны сотрудника посольства Венгрии

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Посол Венгрии в России Янош Балла был вызван сегодня в МИД, где ему вручили ноту протеста. Ранее ТАСС сообщил о высылке бельгийского дипломата.

Это ответ на действия европейских стран, которые выслали российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.