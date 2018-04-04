Самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» определят последнего полуфиналиста Кубка России по футболу

Этот матч получил скандальный оттенок еще месяц назад. Дело в том, что «Крылья» должны были принимать «Спартак» в конце февраля. Но тогда в Самаре стояли жуткие морозы, игру перенесли на более теплый апрель, а многие любители футбола и журналисты остались этим недовольны. Не в восторге были и те пять-восемь тысяч человек, что купили на тот матч билет. Если отвлечься от скандалов, то фаворит в этом противостоянии «Спартак». Красно-белые, в конце концов, действующие чемпионы страны, а от российских клубов они не знают поражений аж с августа. Вот только у «Крыльев» тоже есть козыри в рукаве. Достаточно вспомнить их последнюю очную встречу. В ноябре позапрошлого года самарцы на своем поле буквально вынесли «Спартак» со счетом 4-0. Есть и еще один нюанс, о котором не сказать просто нельзя. «Крылья Советов» тренирует Андрей Тихонов – легенда «Спартака» и настоящий кумир его болельщиков.

Победитель матча в полуфинале сыграет с «Тосно» из Ленинградской области. В другом полуфинале встреться ярославский «Шинник» и курский «Авангард».