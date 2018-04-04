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16:03, 04 апреля 2018

Российское посольство требует от Украины предоставить консульский доступ к экипажу арестованного судна «Норд»

Российское посольство требует от Украины немедленно предоставить консульский доступ к экипажу арестованного судна «Норд». Украинские пограничники доставили капитана «Норда» Владимира Горбенко в суд Херсона. Горбенко в ближайшее время изберут меру пресечения. На членов экипажа, как ожидается, будут составлены административные протоколы. Как сообщается, у членов экипажа, граждан России, были паспорта, выданные в Керчи. Документы у них были отобраны украинскими пограничниками. Пограничная служба Украины отказывается признать гражданство моряков. Об этом в эфире РБК сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта. Его отконвоировали в порт Бердянск Запорожской области. Экипаж состоит из 10 человек.

Комментарии

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kottigr1 04 апреля 2018 | 16:05

Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты Крыма иностранных судов. Был создан специальный реестр со списком судов-нарушителей. В Украине продолжают арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым.
Минимальные суммы штрафов - результат до судебных договоренностей.
При повторном нарушении - штраф начинается - от 13 000 евро..
При систематических нарушениях - возможна конфискация судна..
После попадания в морской реестр судов, помимо штрафов происходит :
судовладельцы, фрахтователи и операторы судов, морские брокеры отказываются заключать контракты и удовлетворять заявки на фрахт судов на крымские порты, оговаривая это в контрактах;
крюинговые компании отказываются набирать экипажи для судов, если планируется их работа на крымские порты;
морские страховые компании отказываются страховать суда, если планируются их заходы в крымские порты;
администрации портов уделяют повышенное внимание проверке судовых журналов; администрации флагов рассылают предупредительные письма в адрес судовладельцев, чьи суда зарегистрированы под соответствующими флагами;
морские профсоюзы предупреждают своих членов о возможных последствиях найма на суда, планирующие заходы в Крым; моряки отказываются наниматься на суда, которые планируется использовать на крымском направлении.
Государственные органы упомянутых в списке стран, особенно тех, кто голосовал 27 марта 2014 года в ООН за непризнание аннексии Крыма, в том числе посольства, министерства и другие упомянутых стран во многих случаях организуют проверку опубликованных фактов и тем или иным способом не рекомендуют или запрещают судовладельцам заходить в порты Крыма.

andrang2 04 апреля 2018 | 16:28

kottigr1: "Государственные органы упомянутых в списке стран, особенно тех, кто голосовал"
У вороны две ноги, особенно левая.(с)

kottigr1 04 апреля 2018 | 16:33

andrang2: В результате постоянных арестов и задержаний во всем мире по решениям украинских государственных органов, судов незаконно заходящих в Крым Россия была вынуждена пойти на большие расходы, чтобы выкупить у судовладельцев за границей 11 паромов для Керченской паромной переправы - 7 греческих, 1 итальянский и 3 турецких (сначала их работа планировалась на условиях фрахта под флагами этих стран и с иностранными экипажами, но владельцы и экипажи отказались из-за санкций).
Количество иностранных (кроме РФ) морских судов, заходящих в порты Крымского полуострова, значительно сокращается (80 судов в 2014 году; 64 в 2015 году, 37 - за 8 месяцев 2016). Всего судов нарушителей с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 - 260, а на 15 октября 2016 - 276.
Более половины из 260 судов-нарушителей, зафиксированных за период с 18 марта 2014 по 15 августа 2016 года, после задержаний и штрафов по решениям украинских властей и украинских судов, вообще прекратили заходы в Крым - 134 (51,5%). К 2016 году количество «государств флага» судов-нарушителей снизилось с 32 до 14.
С 2014 года полностью прекращены заходы круизных лайнеров международных компаний в крымские порты. Крупные морские страховые компании прекратили страхования судов, планирующих заходы в порты Крыма.
Генеральная прокуратура Украины ведет уголовное производство по фактам захода в закрытые морские порты 69-ти иностранных судов. Оказывается, соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований еще в октябре прошлого года.
В Украине начали арестовывать суда, заходившие в оккупированный Крым. 24 марта стало известно об аресте судна-нарушителя Kanton.Стоит отметить, что это уже третье задержание судна-нарушителя на подконтрольной Украине территории. В начале февраля наказание постигло сингапурский танкер-газовоз Knebworth (был задержан в Ильичевском порту) и севастопольский рыболовный траулер Cheremosh (задержан в порту Бердянска)...

gruzin12 04 апреля 2018 | 16:28

kottigr1: У вас женщина по колготкам что-то течёт - обратитесь к своему гинекологу, возможно у вас сифилис.

mavviomi 04 апреля 2018 | 16:07

Российскому посольству от мертвого осла уши. Предоставьте сначала доступ к украинским заложникам, потом можно обращаться в посольство за доступом к российским преступникам.

proxxit 04 апреля 2018 | 16:31

mavviomi:


Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой

kottigr1 04 апреля 2018 | 16:35

proxxit:
Мухосранск. Говно. Тоскливо.
Дети. Дом. Работа. Пиво.
Геморрой. Камаз. Гараж.
Десять лет водилой стаж.
Раз в пять лет с женой в кино.
Мухосранск. Тоска. Говно.
Водка. Патриот. Россия.
Шарфик красно-бело-синий.
Ящик. Киселёв на Первом.
Украина. Киев. Нервы.
Танцы. Шум. "Крымнаш". Веселье.
Утро. Санкции. Похмелье.
Цены. Доллар. Банк. Кредит.
Тёща как всегда нудит.
Снова Киселёв на Первом.
Водка. Вещмешок. Консервы.
Секс с женой как в первый раз.
Поезд. В путь. Спасать Донбасс.
Форма. Каска. Полигон.
Гумконвоем в Краснодон.
ЛНР. Блокпост. Укропы.
Первый бой. Три пули в жопе.
Страх. Обстрел. Осколок "Града".
Труп. Мешок. Рефрижератор.
Крест. Венок. Вдова. Плаксиво.
Мухосранск. Говно. Тоскливо.

evgolius7 04 апреля 2018 | 16:07

А ичё будет если Украина не разрешит?
Может всё же объявим войну?
Ну чего кота за хвост тяните патриоты....там же фашисты!!!
Дава вата...воевать так воевать , а не за плинтусом грозно усиками шевелить.
Чего дрейфите....деды не дрейфили а внуки портки пачкать только умеют.

dorin1987 04 апреля 2018 | 16:16

evgolius7: /Ну чего кота за хвост тяните патриоты..../ - Это кто тянет? Они вон уже четвертый год активно воюют за клавой и мышью, рассказывая как "освободят Киев", и как "Украина замерзнет" зимой. Идет ожесточенный бой.

fekoff 04 апреля 2018 | 16:18

evgolius7: яиц у нацлидера нет, в открытую воевать.

cockeyed 04 апреля 2018 | 16:22

evgolius7: Чё-чё мебеыв тебя в упож и всего-то!!!!))))

janib 04 апреля 2018 | 16:30

evgolius7: Да не, не только усиками. Счас Лавров объявит "решительный протест" и нахмурится так, страшно.

gruzin12 04 апреля 2018 | 16:31

evgolius7: Женщина у вас от занятия оральным сексом рот перестал закрываться - советую обратиться к своему сексологу, он вам подскажет как заниматься оральным сексом без нанесения вреда рту.

(комментарий скрыт)

azt 04 апреля 2018 | 16:18

По сути это пиратство.

kottigr1 04 апреля 2018 | 16:20

azt: 7 ноября 2014 года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обнародовало новый список портов, уполномоченных выдавать судовые санитарные свидетельства.

Согласно международным медико-санитарным правилам, принятым в 2005 году, все суда обязаны получать подобные свидетельства, чтобы иметь возможность зайти в следующий порт следования.

В этом перечне отсутствуют пять портов Крыма: Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория.
ВОЗ не признал их российской юрисдикции и не включил в перечень российских портов.
Судно, которое зашло в оккупированный Крым, могут не принять в портах цивилизованных стран - нет легитимной медико-санитарной справки из предыдущего порта.
К примеру порт Севастополя с 2014 году сократил грузооборот на 62%. Заходы судов в порты Крыма упали в десятки раз, а порты Феодосии, Ялты и Евпатории почти остановили работу.

mavviomi 04 апреля 2018 | 16:23

azt: по сути кто захватил украинские корабли и прочую собственность Украины в Крыму? Расплата за преступления окурка только начинается.

black_velvet 04 апреля 2018 | 16:30

*** azt: По сути это пиратство. ***

"Воссоединение" по сути аннексия.

cockeyed 04 апреля 2018 | 16:20

В Пидорстане в штате Каломфорния потерпел аварию пидорстанский вертохлёт - 4 пидорстанца пытаясь пробить землю своими тупыми головёшками остановились на глубине 2 метра пожизненно. Слава пидорстанским вертохлётчикам, вертохлётам Пидорстана слава!!!!)))))

mavviomi 04 апреля 2018 | 16:35

cockeyed - типичный житель Российской Педерации т.е. дебил и валенок.

uryden 04 апреля 2018 | 16:22

Намечается новое Сомали.
Где там Черноморский флот или он борется с пиратами в Африке?

mavviomi 04 апреля 2018 | 16:26

uryden: новое Сомали началось в 14 году когда воровали украинскую собственность в Крыму. Теперь начинается расплата за преступления Окурка.

igc 04 апреля 2018 | 16:28

Аусвайс - не документ

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