Российское посольство требует от Украины предоставить консульский доступ к экипажу арестованного судна «Норд»

Российское посольство требует от Украины немедленно предоставить консульский доступ к экипажу арестованного судна «Норд». Украинские пограничники доставили капитана «Норда» Владимира Горбенко в суд Херсона. Горбенко в ближайшее время изберут меру пресечения. На членов экипажа, как ожидается, будут составлены административные протоколы. Как сообщается, у членов экипажа, граждан России, были паспорта, выданные в Керчи. Документы у них были отобраны украинскими пограничниками. Пограничная служба Украины отказывается признать гражданство моряков. Об этом в эфире РБК сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Украинские пограничники задержали судно «Норд» 25 марта. Его отконвоировали в порт Бердянск Запорожской области. Экипаж состоит из 10 человек.