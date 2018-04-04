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16:02, 04 апреля 2018

Великобритания не будет сотрудничать с Россией в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Великобритания не будет сотрудничать с Россией в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери, — такое заявление прозвучало во время специальной сессии Организации по запрещению химического оружия, оно было созвано по инициативе Москвы.

Лондон не согласится на проведение совместного расследования инцидента в Солсбери, — заявил исполняющий обязанности постпреда Британии в ОЗХО Джон Фогго, его слова приводит агентство «РИА «Новости». Великобритания и многие другие страны пришли к умозаключению о том, что именно российское государство с высокой долей вероятности несет ответственность за отравление Скрипалей. В такой ситуации привлекать вероятного преступника к совместному расследованию было бы извращением, — заключил представитель Великобритании. Он подчеркнул, что в конвенции о химоружии таких требований нет. Ко всему прочему, постпред Лондона обвинил Россию в неуважении к Организации по запрещению химоружия. Он напомнил, что Британия поставила два вопроса — о разработке боевого отравляющего веществ «Новичок» и возможной утрате контроля над ним. Россия, по словам дипломата, ни на один вопрос не ответила, а вместо этого выдвинула больше 20 версий случившегося.

Накануне представители британской лаборатории рассказали SkyNews, что специалисты определили использованный в Солсбери химикат как боевое нервно-паралитическое вещество, однако его точное происхождение эксперты определить не смогли.

Комментарии

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evgolius7 04 апреля 2018 | 16:05

Что себе позволяют эти элтоны джоны в своем Лондоне?
Аэропланы наши православные шмонают..
Мы возмущены..
Там же могут ценные вещи пропасть: кокаины, яды для скрипалей...
Менты они такие...Все в карман тащут, что плохо лежит...
(с)

kottigr1 04 апреля 2018 | 16:08

evgolius7: Скорее всего у британцев есть разведданные по всей цепочке исполнения отравления "Новичком" бывшего ГРУшника, поэтому и такая уверенность.. А вот российская спецура хочет вклинится в ход расследования лишь с целью установления источника утечки информации..

luger_max_otto 04 апреля 2018 | 16:13

И- судя по прецеденту со сбитым боингом- будут выдвигать фантастические несуразности чтобы хоть как- то помешать следствию. Вообще- то понятно: с чего бы подозреваемых допускать к следсвию как следаков.

ukov 04 апреля 2018 | 16:17

luger_max_otto:
фантастические несуразности
___________________________________________
например, боевой вылет лётчика Волошина!

seryj_wolk 04 апреля 2018 | 16:25

luger_max_otto: Как и следовало ожидать, англичане послали рфию туда, куда следовало ожидать (пардон за тавтологию). э

ukov 04 апреля 2018 | 16:15

kottigr1:
Предлагаю вам украинцам привлечь британцев к расследованию
убийств на майдане.
Дело пойдёт значительно веселее.
Скорее всего у британцев есть разведданные по всей цепочке убийства "небесной сотни".

kottigr1 04 апреля 2018 | 16:17

ukov:
Пожары? Воровство? Разруха?
Не нужно про России этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!

ukov 04 апреля 2018 | 16:24

kottigr1:

А у хохлов, дружище, как обычно:
Корова сдохла у соседа -щирый рад.
И трётся тут на Эхо неприличный
Свинячий парашенковский отряд.

kottigr1 04 апреля 2018 | 16:31

ukov:
Мухосранск. Говно. Тоскливо.
Дети. Дом. Работа. Пиво.
Геморрой. Камаз. Гараж.
Десять лет водилой стаж.
Раз в пять лет с женой в кино.
Мухосранск. Тоска. Говно.
Водка. Патриот. Россия.
Шарфик красно-бело-синий.
Ящик. Киселёв на Первом.
Украина. Киев. Нервы.
Танцы. Шум. "Крымнаш". Веселье.
Утро. Санкции. Похмелье.
Цены. Доллар. Банк. Кредит.
Тёща как всегда нудит.
Снова Киселёв на Первом.
Водка. Вещмешок. Консервы.
Секс с женой как в первый раз.
Поезд. В путь. Спасать Донбасс.
Форма. Каска. Полигон.
Гумконвоем в Краснодон.
ЛНР. Блокпост. Укропы.
Первый бой. Три пули в жопе.
Страх. Обстрел. Осколок "Града".
Труп. Мешок. Рефрижератор.
Крест. Венок. Вдова. Плаксиво.
Мухосранск. Говно. Тоскливо.

bosen48 04 апреля 2018 | 16:19

kottigr1: "Дурачёк" опять чушь несёшь. Даже до МИД Британии дошло, а до тебя кострюлеголового, ну никак.
МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства.

kottigr1 04 апреля 2018 | 16:22

bosen48: Судя по твоему словарному набору, состоящему из оскорблений, ты дебил ?
Сочувствую тебе....

ostapbey 04 апреля 2018 | 16:28

kottigr1: он не дебил, он среднестатистический представитель 48-го региона..однако..

ostapbey 04 апреля 2018 | 16:23

bosen48: так тебе же говорили что только Маркадеру выдали ледоруб с фабрики шорных изделий имени тов. Буденного.
Со ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!!!
Даже..

jetsam 04 апреля 2018 | 16:05

у них это историческое. они историю чтят.
пакт молотова-риббентропа помнят и не забудут к чему привело сотрудничество.

polba 04 апреля 2018 | 16:14

jetsam: Ну таки да. По это помнят. А про пакты чемберлен-гитлер и деладье-гитлер и про то, к чему эти пакты привели, они скромненько позабыли...

nnnmmm 04 апреля 2018 | 16:19

polba: и про Мюнхенский сговор тоже подзабыли.

bosen48 04 апреля 2018 | 16:23

jetsam: Если не признать, то Украине фигово придётся. Он как на их стороне. Я бы на месте кострюлеголовых памятник Сталину поставил, да и Ленину тоже надо восстановить, как основателю Великой Украины.

ostapbey 04 апреля 2018 | 16:31

bosen48: а что в твоем регионе 48 ходят с кастрюлей под кастрацию??
И как ты сберег свои причандалы?? Небось сунул.в ...
Сам знаешь что соседу. А сосед тебе по кругу!!!
Ах вон оно что!!! Памятник тебе нужно поставить за сохранение верности.. Сталину даже..

midnightblues 04 апреля 2018 | 16:35

ostapbey: А мне нравится его постоянство
Назло украинцам хреначит свой регион
и так там нищебродство-но надо усугубить

zhukovazhan 04 апреля 2018 | 16:05

Организаторы инцидента наверняка предусмотрели и этот вариант "совместного расследования".

a8olduin 04 апреля 2018 | 16:06

Да ни какого расследования не нужно. Нужна была провокация против России.

srk2658lu 04 апреля 2018 | 16:24

a8olduin: Весь мир погряз в провокациях против Расеи!
Бедная Расея, а как же аннексия Крыма, война в Донбассе, в Сирии, в Грузии?
Это же благе дела, вашу мать?

bosen48 04 апреля 2018 | 16:27

srk2658lu: Ну достали. Кто войну в Донбассе, Сирии, Грузии, Югославии, Ливии, Ираке и далее по списку начал?!

prade 04 апреля 2018 | 16:37

a8olduin: "Нужна была провокация против России"
В Кремле сами прекрасно справляется с провоцированием других против России. Провокация других стран никак не требуется.

(комментарий скрыт)

vblack 04 апреля 2018 | 16:07

В оригинале точно "умозаключение"?

srk2658lu 04 апреля 2018 | 16:20

//привлекать вероятного преступника к совместному расследованию было бы извращением,//
Опыт расследования сбития МН-17 Буком свидетельствует об этом.

(комментарий скрыт)

lion64___3 04 апреля 2018 | 16:29

"..мелкобритания и другие страны пришли к умозаключению..."
Не осталось у них ума, весь вышел, Употребление пива, наркоты, педерастия, лиз-биянство, зоофилия и т.п. до хорошего не доведут. Либо вкушай герыча с пивом, трахай кокер-спаниеля, подставляй зад душману, либо мозгами шевели.

vasya_von_smetankin 04 апреля 2018 | 16:31

Подлые англосаксы - лисофобы! Потому как не хотят пускать нашу пушистую лисичку в курятник!
Вот, сцуки!

prade 04 апреля 2018 | 16:33

Британцы правы. Россия создает проблему, поэтому она не может быть и решением этой проблемы

(комментарий скрыт)

oppicruss 04 апреля 2018 | 16:36

а зачем им сотрудничать, когда они же сами отравили и потом с треском опозорились, не сумев ни в чем обвинить Россию? Уроды, да и только...

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