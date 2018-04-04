Великобритания не будет сотрудничать с Россией в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери, — такое заявление прозвучало во время специальной сессии Организации по запрещению химического оружия, оно было созвано по инициативе Москвы.

Лондон не согласится на проведение совместного расследования инцидента в Солсбери, — заявил исполняющий обязанности постпреда Британии в ОЗХО Джон Фогго, его слова приводит агентство «РИА «Новости». Великобритания и многие другие страны пришли к умозаключению о том, что именно российское государство с высокой долей вероятности несет ответственность за отравление Скрипалей. В такой ситуации привлекать вероятного преступника к совместному расследованию было бы извращением, — заключил представитель Великобритании. Он подчеркнул, что в конвенции о химоружии таких требований нет. Ко всему прочему, постпред Лондона обвинил Россию в неуважении к Организации по запрещению химоружия. Он напомнил, что Британия поставила два вопроса — о разработке боевого отравляющего веществ «Новичок» и возможной утрате контроля над ним. Россия, по словам дипломата, ни на один вопрос не ответила, а вместо этого выдвинула больше 20 версий случившегося.

Накануне представители британской лаборатории рассказали SkyNews, что специалисты определили использованный в Солсбери химикат как боевое нервно-паралитическое вещество, однако его точное происхождение эксперты определить не смогли.