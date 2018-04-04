Один человек погиб в результате пожара в торговом центре «Персей для детей» в Москве

Более 600 человек были эвакуированы из здания. Об этом сообщил представитель столичного главка МЧС Сергей Власов: «Происходил пожар в складском помещении, расположенном на шестом этаже шестиэтажного торгового центра. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 20 человек, 600 человек выведены в безопасную зону. Пожар ликвидирован. К сожалению, один человек погиб — работник торгового центра, и пострадали три сотрудника столичного МЧС».

Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти. Возгорание ликвидировано.