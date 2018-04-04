Мессенджер Телеграм работает с перебоями
Мессенджер Телеграм работает с перебоями, в частности, пользователи жалуются, что недоступен предосмотр большинства изображений, прикрепленных к постам и сообщениям в чатах.
Напомним, — на прошлой неделе у Телеграма был серьезный технический сбой, который затронул пользователей во многих странах.
Комментарии3
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gordy 04 апреля 2018 | 15:45
С боями?
cockeyed 04 апреля 2018 | 15:53
Скоро у либерпедерастов не телеграмы не фуфлобокса не свитера не будет - мы вам пидарам его перекроем будете у нас йух сосать!!!!!!
art_ 04 апреля 2018 | 16:16
одновременно с блокировкой пригожинских аккаунтов в фб. совпало..