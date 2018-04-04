Z Архив новостей новости
5 45 6 8342
15:31, 04 апреля 2018

Великобритания не согласна вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери

Об этом заявил представитель британской стороны в  Организации по запрещению химического оружия. По словам Джона Фогго, российское государство несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и в этом Лондон поддержали многие страны.
Сегодня в Гааге состоялось специальное заседание ОЗХО,  — оно было созвано по инициативе России. В Москве уже заявили, что не  получили ответов на свои вопросы.

Комментарии

45

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

nanaryfive 04 апреля 2018 | 15:37

Бриты. Хватит уже, заврались окончательно.

rifles 04 апреля 2018 | 15:41

И все чтобы Вову с кресла снять))
Портянки, идите на...

minerr 04 апреля 2018 | 15:46

rifles: Гражданка, у вас истерика, походу. Сходи на улицу, подыши свежим воздухом.

lavrentiy79 04 апреля 2018 | 16:04

minerr: ===Сходи на улицу, подыши свежим воздухом===
Только хуже будет... Весь день за компом пасквили строчит, потом - на улицу, свежака хапнет и - в обморок... болезной головой об асфальт - шварк... Представляете, что начнётся?

cockeyed 04 апреля 2018 | 15:50

rifles: Забыла ссука, что вчера у меня йух сосала? А сегодня я тебя уксарадип в упож убеъто!!!!

tag188 04 апреля 2018 | 15:45

nanaryfive: Сейчас нам вместо "завравшихся бритов" всю правду Алмаз-Антей и Миша Леонтьев расскажут, да?

greeg1 04 апреля 2018 | 16:00

tag188: Кстати. Миша в одном из недавних эфиров до....лся до того, что если Запад хочет жить красиво, он должен платить России и путину за крышевание мира во всем мире. А я тогда ещё подумал: А почему бы Мишутке самому не поделиться со мной от щедрот своих газпромовскими ништяками? Я ведь тоже плачу налоги за свою безопасность от путинской распальцовки.

gvs 04 апреля 2018 | 15:38

Великобритания не согласна - тогда пан Бастрыкин сам справится )))

cukker 04 апреля 2018 | 15:39

значит-никакого расследования им не нужно, нужна провокация

echo_shar 04 апреля 2018 | 15:41

Бритосы коверкают британское право.
Теперь кто больше приведет стран в поддержку на суд, тот и победил? )))))

ha12raz 04 апреля 2018 | 15:41

Они на одном поле справлять нужду с РФ не станут..

putin_itogy 04 апреля 2018 | 15:43

Паноптикум.
Преступнк предлагает себя следователям, в качестве оперативника.
Типо, буду к вам в отдел приходить, помогать вам,
будем вместе, дело против меня шить..))

dunai10 04 апреля 2018 | 15:49

putin_itogy: Преступнк предлагает себя следователям...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пока только ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ.

mavviomi 04 апреля 2018 | 15:54

dunai10: т.е. подозреваемый будет сам доказывать свою вину?

dunai10 04 апреля 2018 | 16:22

mavviomi: т.е. подозреваемый будет сам доказывать свою вину?
-----------------------------------------------------------------------------

Вопрос не по адресу. Это пожалуйста к Лаврову.

(комментарий скрыт)

siltaus 04 апреля 2018 | 16:16

putin_itogy: А потерпевший сам себя следователем назначить может? Не паноптикум?

lion64___3 04 апреля 2018 | 15:43

Раз не хотят такого расследования, значит, сами своего наймита решили в расход пустить. В целях экономии бюджетных средств. Что их тратить на изменника, от которого пользы уже никакой. Оптимизация расходов, "панимаш". Любой либераст из высшей школы экономических гомиков подтвердит.

ostapbey 04 апреля 2018 | 15:56

lion64___3: либераст федерасту не указ. Федераста даже Путин с Жириновским уважают. А иногда и любят даже..

proxxit 04 апреля 2018 | 16:05

ostapbey:

Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой

nitsahon 04 апреля 2018 | 15:43

прекрасно... ОЗХО - вроде бы независимая организация... если UK предоставит ей доказательства того, что в отравлении скриапаля виновна Россия и если эксперты ОЗХО это подтвердят -> Россия признает сей факт... если реальных доказательств ни у кого нет - пусть наши брит.друзья катятся к чертовой матери...

estamp 04 апреля 2018 | 15:44

Великобритания не согласна вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери
---
Дык понятно. Русские ж варвары. Они не верят джентльменам на слово.

mavviomi 04 апреля 2018 | 15:57

estamp: не русские, а россияне.

(комментарий скрыт)

max3446 04 апреля 2018 | 15:44

отказ в сотрудничестве расследовании - фактически признание что Британцы сами отравили скрипаля или знают кто из запада или страны 404 (некогда Украина), это сделал

bike_nty 04 апреля 2018 | 15:47

max3446: Нелинейно-прерывистая какая-то у вас логика, зигзаг между "дано" и "итого" не прослеживается...

ostapbey 04 апреля 2018 | 16:14

max3446: а кому твой русский шпион нужен?? Этих русских шпионов в любой захолустной стране выше бунгало!! А в Украине выше пресс-ХАТЫ даже!!
Как собак нерезаных.. А в этом случае и нетравленых..
Даже..

nastawnik_dulo_w 04 апреля 2018 | 15:45

Ожидаемая "объективность". Члены НАТО в ОЗХО готовы на все, лишь бы обвинить Россию.
Бесстыдное вранье. Кто-то ждал другого?
А доказательства - ни к чему.

cockeyed 04 апреля 2018 | 15:48

Боятся ссуки, что раскоется правда, а англосукам правда не нужна!

severnaj 04 апреля 2018 | 15:57

cockeyed: Поставь себе лучше аватарку плешивый окурок - твоим коментам больше подходит этот образ :-)))

ostapbey 04 апреля 2018 | 16:04

severnaj: когда его спрашивают чем его кастрировали.. он молчит.. Уточняют:- СЕРПОМ???? Он молчит и стыдливо смотрит на потолок..

ostapbey 04 апреля 2018 | 16:00

cockeyed: расколют русскую правду по ягодицы. И будет тебе в остатке голая....
..то что у курицы ГУЗКА называется.
Даже...

komiccap_nkvd 04 апреля 2018 | 15:49

Англия несет ответственность за отравление Скрипаля

ostapbey 04 апреля 2018 | 15:58

komiccap_nkvd: и не только несет.. Но и вынесет на свет божий..Гречку будешь из цветочного горшка жрать и каяться??
Запасайся!!!
Даже..

neitral_n 04 апреля 2018 | 15:55

Не, если невиновны, х.. ли боятся-то? Пускай расследуют, и докажут что Россия. А мы пока подождём, а потом и вопросы позадаём, да хоть со скамьи подозреваемых ! Всё д.б. максимально открыто, как говорил Путин! Вон как по центральным каналам стараются - аж в жгуты штаны заворачиваются!

oneoretwo 04 апреля 2018 | 15:57

расследовать убийство вместе с подозреваемым в убийстве возможно только в плешивой дзюдохерии...

siltaus 04 апреля 2018 | 16:22

oneoretwo: Следователь самоназначился?

neitral_n 04 апреля 2018 | 15:58

И ещё. Уж коли подозрение падает на две страны - то пусть какой-нибудь независимый ООН или ОЗХО и расследует сам!

mavviomi 04 апреля 2018 | 16:09

neitral_n: а кто сказал, что подозрение падает на две страны? Подозреваемый?

neitral_n 04 апреля 2018 | 16:16

mavviomi: Да, Димитров Геббельсу со скамьи подсудимых так и сказал, что он фашист! ))))

margosher 04 апреля 2018 | 15:59

Ну, это логично. Подозреваемый не участвует в расследовании в качестве следователя.

oxlomon 04 апреля 2018 | 16:11

margosher:
Re: Подозреваемый не участвует в расследовании

Да ну?!! А пачему тогда британцы учавствуют в этом качестве? Они ж первые в очереди на подозрение! ;)

abuvgrobu 04 апреля 2018 | 16:00

Конечно не согласны, иначе подтасовывать факты не получится..

ostapbey 04 апреля 2018 | 16:07

abuvgrobu: Аж Манька сыпью покрылась как ветрянкой.. Сколько раз ей переобуваться в день?? Благо бы в лапти без право-лево..
А в лабутены!!!
Даже..

mavviomi 04 апреля 2018 | 16:11

abuvgrobu: ну да, а чекистким ублюдкам так бы этого хотелось, но дураков нет, будут судить садистов по всей строгости британского закона.

ostanovka 04 апреля 2018 | 16:18

С удовольствием прочитала истерические визги пропупкинцев.
Один в один те же самые визги, что и с ихтамнетами всех мастей, и с буком этонемы, и на Донбассе настамнет, и в Сирии этоненашихимическиебомбы.
Ничего нового.
Сказать нечего путинских последышам.
Должна заметить, что на нюрнбергском процессе фашистская сволочь и то сознательнее себя вела.
А тут русским уж так захотелось мир уничтожить, что им все средства хороши.
Да задний ум у них ослаб, чем всегда славилась расея. И ветру в ноздрях маловато.
Так что вышел просто обезьянник.
Британия обезьяннику хорошо пояснила, что бананив больше нема.

lavrentiy79 04 апреля 2018 | 16:28

ostanovka: .. МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 393 6 6668 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 420 6 7770 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 287 6 5650 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 309 6 7749 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Новости

Группировка ИГИЛ* в Сирии разгромлена. Об этом заявляет президент России Владимир Путин При этом он отмечает, что террористы сохраняют значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различны странах и регионах мира

5 148 6 6731
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 254 6 16998 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 202 6 13914 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Когда во главе угла эта корысть, будут новые трагедии. Эти чиновники из нашего же народа вышли. Поэтому чего удивляться, что они живут по тем же критериям…

5 119 6 17908 28.03
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 217 6 16057 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

Резкая критика в адрес США и НАТО звучит на международной конференции по безопасности в Москве Высокопоставленные российские силовики говорят о железном занавесе, возвращении холодной войны и угрозе новой гонки вооружений

5 96 6 7941
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 79 6 6739 30.03
Блоги

Несколько тысяч человек вышли на марш против антисемитизима в Париже Акция проходит после убийства в городе 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль…

5 70 6 9801 28.03
Kобщество, акции, фото, франция, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 286 6 25265 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Новости

ГД принял в I чтении законопроект,он обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат, если они не получили повесток

5 57 6 5130
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 104 6 10271 12:06
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 85 6 8857 29.03

Популярное за неделю

Новости

Пожару в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы присвоен второй  — повышенный ранг сложности Ранее сообщалось, что спасатели вывели одного пострадавшего…

5 22 6 35962
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 134 6 225590 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 17 6 20252 01.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 130 6 649653 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Видеообращение Игоря Вострикова, потерявшего в «Зимней вишне» семью Он утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты…

5 383 6 203664 29.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, трагедии, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6852261
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3387427

Сегодня в эфире