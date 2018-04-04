Великобритания не согласна вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери

Об этом заявил представитель британской стороны в Организации по запрещению химического оружия. По словам Джона Фогго, российское государство несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и в этом Лондон поддержали многие страны.

Сегодня в Гааге состоялось специальное заседание ОЗХО, — оно было созвано по инициативе России. В Москве уже заявили, что не получили ответов на свои вопросы.