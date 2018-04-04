Великобритания не согласна вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери
Об этом заявил представитель британской стороны в Организации по запрещению химического оружия. По словам Джона Фогго, российское государство несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и в этом Лондон поддержали многие страны.
Сегодня в Гааге состоялось специальное заседание ОЗХО, — оно было созвано по инициативе России. В Москве уже заявили, что не получили ответов на свои вопросы.
Комментарии45
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nanaryfive 04 апреля 2018 | 15:37
Бриты. Хватит уже, заврались окончательно.
rifles 04 апреля 2018 | 15:41
И все чтобы Вову с кресла снять))
Портянки, идите на...
minerr 04 апреля 2018 | 15:46
rifles: Гражданка, у вас истерика, походу. Сходи на улицу, подыши свежим воздухом.
lavrentiy79 04 апреля 2018 | 16:04
minerr: ===Сходи на улицу, подыши свежим воздухом===
Только хуже будет... Весь день за компом пасквили строчит, потом - на улицу, свежака хапнет и - в обморок... болезной головой об асфальт - шварк... Представляете, что начнётся?
cockeyed 04 апреля 2018 | 15:50
rifles: Забыла ссука, что вчера у меня йух сосала? А сегодня я тебя уксарадип в упож убеъто!!!!
tag188 04 апреля 2018 | 15:45
nanaryfive: Сейчас нам вместо "завравшихся бритов" всю правду Алмаз-Антей и Миша Леонтьев расскажут, да?
greeg1 04 апреля 2018 | 16:00
tag188: Кстати. Миша в одном из недавних эфиров до....лся до того, что если Запад хочет жить красиво, он должен платить России и путину за крышевание мира во всем мире. А я тогда ещё подумал: А почему бы Мишутке самому не поделиться со мной от щедрот своих газпромовскими ништяками? Я ведь тоже плачу налоги за свою безопасность от путинской распальцовки.
gvs 04 апреля 2018 | 15:38
Великобритания не согласна - тогда пан Бастрыкин сам справится )))
cukker 04 апреля 2018 | 15:39
значит-никакого расследования им не нужно, нужна провокация
echo_shar 04 апреля 2018 | 15:41
Бритосы коверкают британское право.
Теперь кто больше приведет стран в поддержку на суд, тот и победил? )))))
ha12raz 04 апреля 2018 | 15:41
Они на одном поле справлять нужду с РФ не станут..
putin_itogy 04 апреля 2018 | 15:43
Паноптикум.
Преступнк предлагает себя следователям, в качестве оперативника.
Типо, буду к вам в отдел приходить, помогать вам,
будем вместе, дело против меня шить..))
dunai10 04 апреля 2018 | 15:49
putin_itogy: Преступнк предлагает себя следователям...
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Пока только ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ.
mavviomi 04 апреля 2018 | 15:54
dunai10: т.е. подозреваемый будет сам доказывать свою вину?
dunai10 04 апреля 2018 | 16:22
mavviomi: т.е. подозреваемый будет сам доказывать свою вину?
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Вопрос не по адресу. Это пожалуйста к Лаврову.
siltaus 04 апреля 2018 | 16:16
putin_itogy: А потерпевший сам себя следователем назначить может? Не паноптикум?
lion64___3 04 апреля 2018 | 15:43
Раз не хотят такого расследования, значит, сами своего наймита решили в расход пустить. В целях экономии бюджетных средств. Что их тратить на изменника, от которого пользы уже никакой. Оптимизация расходов, "панимаш". Любой либераст из высшей школы экономических гомиков подтвердит.
ostapbey 04 апреля 2018 | 15:56
lion64___3: либераст федерасту не указ. Федераста даже Путин с Жириновским уважают. А иногда и любят даже..
proxxit 04 апреля 2018 | 16:05
ostapbey:
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой
nitsahon 04 апреля 2018 | 15:43
прекрасно... ОЗХО - вроде бы независимая организация... если UK предоставит ей доказательства того, что в отравлении скриапаля виновна Россия и если эксперты ОЗХО это подтвердят -> Россия признает сей факт... если реальных доказательств ни у кого нет - пусть наши брит.друзья катятся к чертовой матери...
estamp 04 апреля 2018 | 15:44
Великобритания не согласна вместе с Россией расследовать инцидент в Солсбери
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Дык понятно. Русские ж варвары. Они не верят джентльменам на слово.
mavviomi 04 апреля 2018 | 15:57
estamp: не русские, а россияне.
max3446 04 апреля 2018 | 15:44
отказ в сотрудничестве расследовании - фактически признание что Британцы сами отравили скрипаля или знают кто из запада или страны 404 (некогда Украина), это сделал
bike_nty 04 апреля 2018 | 15:47
max3446: Нелинейно-прерывистая какая-то у вас логика, зигзаг между "дано" и "итого" не прослеживается...
ostapbey 04 апреля 2018 | 16:14
max3446: а кому твой русский шпион нужен?? Этих русских шпионов в любой захолустной стране выше бунгало!! А в Украине выше пресс-ХАТЫ даже!!
Как собак нерезаных.. А в этом случае и нетравленых..
Даже..
nastawnik_dulo_w 04 апреля 2018 | 15:45
Ожидаемая "объективность". Члены НАТО в ОЗХО готовы на все, лишь бы обвинить Россию.
Бесстыдное вранье. Кто-то ждал другого?
А доказательства - ни к чему.
cockeyed 04 апреля 2018 | 15:48
Боятся ссуки, что раскоется правда, а англосукам правда не нужна!
severnaj 04 апреля 2018 | 15:57
cockeyed: Поставь себе лучше аватарку плешивый окурок - твоим коментам больше подходит этот образ :-)))
ostapbey 04 апреля 2018 | 16:04
severnaj: когда его спрашивают чем его кастрировали.. он молчит.. Уточняют:- СЕРПОМ???? Он молчит и стыдливо смотрит на потолок..
ostapbey 04 апреля 2018 | 16:00
cockeyed: расколют русскую правду по ягодицы. И будет тебе в остатке голая....
..то что у курицы ГУЗКА называется.
Даже...
komiccap_nkvd 04 апреля 2018 | 15:49
Англия несет ответственность за отравление Скрипаля
ostapbey 04 апреля 2018 | 15:58
komiccap_nkvd: и не только несет.. Но и вынесет на свет божий..Гречку будешь из цветочного горшка жрать и каяться??
Запасайся!!!
Даже..
neitral_n 04 апреля 2018 | 15:55
Не, если невиновны, х.. ли боятся-то? Пускай расследуют, и докажут что Россия. А мы пока подождём, а потом и вопросы позадаём, да хоть со скамьи подозреваемых ! Всё д.б. максимально открыто, как говорил Путин! Вон как по центральным каналам стараются - аж в жгуты штаны заворачиваются!
oneoretwo 04 апреля 2018 | 15:57
расследовать убийство вместе с подозреваемым в убийстве возможно только в плешивой дзюдохерии...
siltaus 04 апреля 2018 | 16:22
oneoretwo: Следователь самоназначился?
neitral_n 04 апреля 2018 | 15:58
И ещё. Уж коли подозрение падает на две страны - то пусть какой-нибудь независимый ООН или ОЗХО и расследует сам!
mavviomi 04 апреля 2018 | 16:09
neitral_n: а кто сказал, что подозрение падает на две страны? Подозреваемый?
neitral_n 04 апреля 2018 | 16:16
mavviomi: Да, Димитров Геббельсу со скамьи подсудимых так и сказал, что он фашист! ))))
margosher 04 апреля 2018 | 15:59
Ну, это логично. Подозреваемый не участвует в расследовании в качестве следователя.
oxlomon 04 апреля 2018 | 16:11
margosher:
Re: Подозреваемый не участвует в расследовании
Да ну?!! А пачему тогда британцы учавствуют в этом качестве? Они ж первые в очереди на подозрение! ;)
abuvgrobu 04 апреля 2018 | 16:00
Конечно не согласны, иначе подтасовывать факты не получится..
ostapbey 04 апреля 2018 | 16:07
abuvgrobu: Аж Манька сыпью покрылась как ветрянкой.. Сколько раз ей переобуваться в день?? Благо бы в лапти без право-лево..
А в лабутены!!!
Даже..
mavviomi 04 апреля 2018 | 16:11
abuvgrobu: ну да, а чекистким ублюдкам так бы этого хотелось, но дураков нет, будут судить садистов по всей строгости британского закона.
ostanovka 04 апреля 2018 | 16:18
С удовольствием прочитала истерические визги пропупкинцев.
Один в один те же самые визги, что и с ихтамнетами всех мастей, и с буком этонемы, и на Донбассе настамнет, и в Сирии этоненашихимическиебомбы.
Ничего нового.
Сказать нечего путинских последышам.
Должна заметить, что на нюрнбергском процессе фашистская сволочь и то сознательнее себя вела.
А тут русским уж так захотелось мир уничтожить, что им все средства хороши.
Да задний ум у них ослаб, чем всегда славилась расея. И ветру в ноздрях маловато.
Так что вышел просто обезьянник.
Британия обезьяннику хорошо пояснила, что бананив больше нема.
lavrentiy79 04 апреля 2018 | 16:28
ostanovka: .. МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства.