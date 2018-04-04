На свалке Воловичи близ Коломны обнаружили разлив фильтрата...

Роспотребнадзор уже предупредил, что подобные вещи могут привести к возникновению брюшного тифа или сибирской язвы.

Между тем, министр экологии Александр Коган сказал в эфире РБК, что проблем с разливом фильтрата быть не должно. Коган сообщил, что для решения проблем со свалками в Подмосковье построят 10 мусороперерабатывающих комплексов.