На свалке Воловичи близ Коломны обнаружили разлив фильтрата
Роспотребнадзор уже предупредил, что подобные вещи могут привести к возникновению брюшного тифа или сибирской язвы.
Между тем, министр экологии Александр Коган сказал в эфире РБК, что проблем с разливом фильтрата быть не должно. Коган сообщил, что для решения проблем со свалками в Подмосковье построят 10 мусороперерабатывающих комплексов.
Комментарии12
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gvs 04 апреля 2018 | 15:42
Открыт новый штамм сибирской язвы под названием "кремлевская язва" ))))
gordy 04 апреля 2018 | 15:47
"...министр экологии Александр Коган сказал в эфире РБК, что проблем с разливом фильтрата быть не должно."
Зараза к заразе не пристанет?
evgolius7 04 апреля 2018 | 15:51
...Перед Россией стоят великие задачи:
Победить США и Волоколамскую свалку...
Думаю что Америку в этом году победим, а свалки на потом оставим!
evgolius7 04 апреля 2018 | 15:59
На свалке Воловичи близ Коломны обнаружили разлив фильтрата...
Чего только не сливают после выборов Путина.
diximania1948 04 апреля 2018 | 16:24
evgolius7: В 1941 году там 28 панфиловцев отстояли Москву, теперь свалка "ЕДРОво" не пропустит танки НАТО к Москве.
bozk 04 апреля 2018 | 15:45
Разлив духовности
dreyo 04 апреля 2018 | 16:07
Роспотребнадзор предупредил, что ... может привести, а министр сказал, что проблем быть не должно. Или министр знает больше Роспотребнадзора или ... разрыв реальности. А кто они вообще, ну те у кого "может привести"?
alena01 04 апреля 2018 | 16:07
Ботокс протек???
dr_alfalcon 04 апреля 2018 | 16:08
Объявил , планируют, собираются - это все будущее время ,которое вряд ли когда наступит.
А тем временем в рашке-говняшке(цитата) ,из-за бесконтрольных свалок, продолжают травится дети .
Это все ,что нужно знать о "встающей с колен , раком";)
hruk Алексей Майоров 04 апреля 2018 | 16:13
А так же хрустальный мост до самого Петербурга
tridrikh 04 апреля 2018 | 16:28
слова, слова...
serg571 04 апреля 2018 | 16:33
Наш народ должен теснее сплотиться и не допустить тлетворного влияния запада на наши помойки.