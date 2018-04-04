Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге
По некоторым данным, это работник предприятия, который таким образом пытался отомстить своему коллеге, сообщившему в полицию о ДТП с его участием.
В конце марта на заводе сообщили, что основная версия отравления – бытовой конфликт. На самом предприятии таллий не используется.
Напомним, — всего за медицинской помощью были вынуждены обратиться более 30 человек. Несколько из них до сих пор остаются в больнице.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nemez1 04 апреля 2018 | 15:38
просто охиреть народец.
echo_shar 04 апреля 2018 | 15:44
nemez1:
Подозреваемый - этнический немец.
gordy 04 апреля 2018 | 15:50
"По некоторым данным, это работник предприятия, который таким образом пытался отомстить своему коллеге, сообщившему в полицию о ДТП с его участием."
Хорошо, что не отравил колодец?
aleksandr39 04 апреля 2018 | 16:09
echo_shar: Типичный бандит из ОПГ " днр -лугандон " .
mmm_333 04 апреля 2018 | 15:38
Гдеж он его нашел? Это ведь вещество запрещено для оборота.
ilich1971 04 апреля 2018 | 16:23
mmm_333: ртуть токсичнее. Талий тоже используется в низкотемпературных градусниках. Наверняка при «совке» на заводе дёрнул
dreyo 04 апреля 2018 | 16:00
Полоний, новичок, таллий ... с ума сходим?
hruk Алексей Майоров 04 апреля 2018 | 16:11
Политбюро нашло виновника Чернобыльской трагедии, это оператор АЭС, который пытался отомстить коллеге.
diximania1948 04 апреля 2018 | 16:22
Россия -мировой питомник отравителей.
dzinselub 04 апреля 2018 | 16:25
Похоже народ просто не видит больше перспектив в существовании под предводительством Путина,вот и деградирует.
gad123 04 апреля 2018 | 16:36
Вы конечно будите смеятся, но это очень прустно, но показательно...