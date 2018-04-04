Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге

По некоторым данным, это работник предприятия, который таким образом пытался отомстить своему коллеге, сообщившему в полицию о ДТП с его участием.

В конце марта на заводе сообщили, что основная версия отравления – бытовой конфликт. На самом предприятии таллий не используется.

Напомним, — всего за медицинской помощью были вынуждены обратиться более 30 человек. Несколько из них до сих пор остаются в больнице.