В результате пожара в ТЦ «Персей» на востоке Москвы погиб один сотрудник центра, а также пострадали шесть пожарных

В результате пожара в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один сотрудник Центра, а также пострадали шесть пожарных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии — их эвакуировали на вертолете.

Мэр Сергей Собянин уже сказал, что пожарные вели себя героически. Он отметил, что всех посетителей, а это около 600 человек, оперативно вывели из здания. По предварительным данным, возгорание возникло в складском помещении на 4-м этаже. Есть сведения, что горели мешки с бумагой и осветительные приборы.



Ранее предполагалось, что горели детские игрушки.

Торговый центр Персей принадлежит Московской шерстопрядильной фабрике. Последняя проверка на пожарную безопасность там проводилась в марте.