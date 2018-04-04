В результате пожара в ТЦ «Персей» на востоке Москвы погиб один сотрудник центра, а также пострадали шесть пожарных
В результате пожара в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один сотрудник Центра, а также пострадали шесть пожарных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии — их эвакуировали на вертолете.
Мэр Сергей Собянин уже сказал, что пожарные вели себя героически. Он отметил, что всех посетителей, а это около 600 человек, оперативно вывели из здания. По предварительным данным, возгорание возникло в складском помещении на 4-м этаже. Есть сведения, что горели мешки с бумагой и осветительные приборы.
Ранее предполагалось, что горели детские игрушки.
Торговый центр Персей принадлежит Московской шерстопрядильной фабрике. Последняя проверка на пожарную безопасность там проводилась в марте.
Комментарии5
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kottigr1 04 апреля 2018 | 15:36
Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ "Зимняя вишня" после трагедии.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Там как раз была сложена груда легковоспламеняющихся строительных материалов.
Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры. Никакое короткое замыкание кабеля не сможет вывернуть и выгнуть массивные металлические конструкции.
Есть факт того, что огонь проник на четвертый этаж с третьего этажа. Есть факт оплавленных и покореженных металлоконструкций на третьем этаже. Есть факт того, что эпицентр пожара на третьем этаже возник из-за огромной температуры горения и.... Нет других версий относительно того, какие вещества могут дать настолько высокую температуру, кроме газа или горючего вещества в виде аэрозоля, или подрыва полученного газового облака. Нет других объяснений, что одновременно с температурным воздействием на металлические конструкции пришло давления, развиваемые при взрыве, во много раз превосходящее прочность металлов... По эффекту это похоже на сверхмощный заряд термической саперной взрывчатки, но и при нелепом стечении обстоятельств подобный химический микс может образоваться и бытовым путем.
СК своей версией с КЗ кабеля абсолютно не объясняет вышеизложенные факты. А ведь они уже есть и вне зависимости от любых подобных версий СК.
evgolius7 04 апреля 2018 | 15:37
А когда Путина коронуют?
Может после этого всё устаканится?
Ну полыхает шапка на воре...
А потом он успокоится и начнёт только пахнуть.
progulkin 04 апреля 2018 | 15:39
Скрепа России: когда россиянин умирает- знакомые говорят:" Отмучился"
vasya_von_smetankin 04 апреля 2018 | 15:41
Москва тоже подвела президента... кругом одни десятидолларовые проститутки, это всё происки подлого НАТО!
honduras_on_kolima 04 апреля 2018 | 16:03
vasya_von_smetankin: // это всё происки подлого НАТО! //
Кстати, у НАТО сегодня ДР.
Поздравляю с годовщиной организацию, спасшую во 2й половине 20-го века человечество от красной чумы.
И есть все основания полагать, что в 21м спасёт от бело-сине-красной.