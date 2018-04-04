Законопроект о явке в военкомат без повестки, создаст массу проблем как призывникам, так и военкоматам – юрист «Солдатских матерей Санкт-Петербурга»

Одобренный во вторник Госдумой в I чтении законопроект, обязывающий призывников самостоятельно являться за повестками в военкоматы, создаст массу проблем как призывникам, так и военкоматам. Требование о самостоятельной явке будет фактически означать приписку к военкомату и серьезное ограничение в свободе передвижения для молодых людей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Передрук.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, окончательное принятие данного законопроекта будет означать, что военные комиссариаты неспособны осуществлять свои функции.

«Самостоятельная явка за повесткой будет означать приписку к военному комиссариату: гражданин не сможет выехать на длительное время из своего субъекта. Сейчас в военкомате сами выбирают кому повестку вручить, кому нет. А если же сейчас повально те, кто не получил повестки, придут в военкомат, это будет, во-первых, неудобно для самих призывников — толпы людей, очереди, во-вторых, это дестабилизирует работу самого комиссариата», — сказал он.

А.Передрук также напомнил, что неполучение повестки может влечь за собой ответственность, в том числе уголовную. По его словам, введение новой нормы закона лишь усугубит эту ситуацию, в первую очередь из-за невозможности своевременно проинформировать об изменениях всех призывников.

Юрист подчеркнул, что есть также ряд больших проблем с тем, как этот законопроект описан юридически. «Вручение повестки совершеннолетнему родственнику призывника — это полный абсурд. Сейчас на «Почте России» даже вручить ценное письмо, которое пришло из налоговой, могут родственнику только по доверенности, которая оформлена в соответствии с Гражданским кодексом. А повестку, значит, можно вручать просто так?», — отметил он.

По мнению А.Передрука, отказ от вручения повестки в руки непосредственно призывнику полностью снимает с военного комиссариата какую-либо ответственность за оповещение граждан.

«Это свидетельствует лишь об одном: что военный комиссариат в целом — это ведомство, которое неспособно осуществлять свои функции, и речь должна идти о реформировании военного комиссариата, а не о том, чтобы все больше и больше перекладывать ответственность государства на граждан», — заключил он.