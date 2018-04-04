Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в  военкоматы

Госдума приняла соответствующий закон в первом чтении. Это инициатива Единой России. Депутаты предлагают считать неявку уклонением от воинской службы. При этом закон разрешает рассылать повестки заказными письмами, которые могут получать даже родственники призывников.

Законопроект должен упростить некоторые действующие сейчас нормы, — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников.