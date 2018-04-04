Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в военкоматы
Госдума приняла соответствующий закон в первом чтении. Это инициатива Единой России. Депутаты предлагают считать неявку уклонением от воинской службы. При этом закон разрешает рассылать повестки заказными письмами, которые могут получать даже родственники призывников.
Законопроект должен упростить некоторые действующие сейчас нормы, — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников.
Комментарии28
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sokal123 04 апреля 2018 | 15:17
Надо ,надо послужить в Новороссии ! Приходите сами и с детьми в Военкоматы ,может и в братскую Сирию пошлют.
kottigr1 04 апреля 2018 | 15:25
sokal123: У меня хорошего знакомого, его Вася звали, в свое время забрили в российскую армию и отправили вместе с такими же бедолагами на блок-пост, если правильно помню в Осетию или Ингушетию.. Там они сидели пол-года без продовольствия и охраняли этот никому не нужный блок-пост, добывая продукты обменом на патроны у местных жителей, потому что нафиг никому не были нужны в МО РФ. Потом им всё это надоело и они решили разъехаться по домам. Каждый взял свой автомат, который получил под роспись и разъехались по всей России. Вот так он и пришел в родной военкомат и плюхнул на стол военкому сверток из тряпья с завернутым в нем АК. Военком потом просил его никому об этом не рассказывать, а за это дал "дослужить" парню оставшийся срок дома, числясь в армии лишь по бумагам..
Вот ведь какой бедлам бывает !
sensei54 04 апреля 2018 | 15:46
kottigr1: Еще в конце 70-х узнал, что кавказские джигиты массово служат по нескольку раз - за не очень то и большие деньги, кстати. Да же приказ министра обороны был по этому поводу. А уж история про блокпост - да запросто!
l7kozlov 04 апреля 2018 | 15:49
а экстремисты обязаны сами сдаваться ФСБшникам
nikitin43 04 апреля 2018 | 15:18
путриоты на западе , расейская армейка рабоче -крестьянская , для нищеты и суицидников наркоманов ..... дайте мне сапёрную лопатку я пойду кремль оборонять от путена - это основная идея допризывника.
sensei54 04 апреля 2018 | 15:20
Ох, и сильна же Красная Армия!
parodist 04 апреля 2018 | 15:21
Теперь то побегут сломя голову за повестками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛОМЯ ГОЛОВУ!!!
monik_7 04 апреля 2018 | 15:50
parodist: наши чикагские бойни знамениты были не только огромным количеством забиваемого скота, но и своими передовыми для того времени технологиями. Логистика была построена так, что с пирсов городского порта и с пакгаузов железных дорог коровы БЕЖАЛИ на пункты забоя. Причем без гуртовщиков, сами по себе, бегом прямо под кувалды
lion64___3 04 апреля 2018 | 15:22
Советское государство. в котором были бесплатными образование, медицина, была чисто символическая квартплата и т.п., имело бы моральное право принимать подобное. И реальная поддержка населения была большая.
Эти могут получить обратный эффект. И в спину контрактников бабахнут не внешние враги России, а кто-то другой.
testmeter 04 апреля 2018 | 15:23
"Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в военкоматы" /// Самообслуживание... Красота! Еще и оружие и форму должны будут за свои бабки покупать. В местном военторге, разумеется. А что, за вас Путин должен что-ли всё делать?!
boseal 04 апреля 2018 | 15:25
Вопрос на самом деле непростой, так как в России на данный момент проживает "орда" уклонистов, которым повестки вручить не представляется возможным, а те, в свою очередь, бегают от призыва под предлогом неосведомленности о том, что призываться все таки надо - одним словом косят под дебилов. Главное не доводить идею до абсурда, ибо например не определена ответственность человека, который повестку за призывника получил. а сообщить ему об этом забыл.
testmeter 04 апреля 2018 | 15:59
boseal: Вопрос на самом деле непростой, так как в России на данный момент проживает "орда" уклонистов /// Вопрос на самом деле очень простой:
На России в данный момент проживает орда (без кавычек) дебилистов, готовых идти воевать за сцаря и дебильные идеи "русского мира"
boseal 04 апреля 2018 | 16:14
testmeter: Во-первых, Вы вообще с какой целью выше написанное из себя изрекли? Как это относится к теме призывников и повесток в РФ. Я Вас попрошу больше не писать ерунды, а рекомендую приберечь ее для собеседников Вашего уровня развития.
Во-вторых, Вы, друг мой, лучше занимайтесь проблемами собственного государства, потому как в армии Украины тоже далеко не все проблемы решены, и решать их судя по всему некому, ибо такие как Вы ежедневно на посту на подобных форумах, вторые в трудовой эмиграции, а третьи, собственно, в самой в армии.
P.S. Ваши шовинистические высказывания говорят о низком уровне грамотности и собственной несостоятельности, а виновата в этом конечно же Россия и лично Путин.
neitral_n 04 апреля 2018 | 15:32
Короче, родственники в ответе за то, что кто-то где-то гуляет сам по себе! Горжусь нашей Дурой! Только так!
antimrakobes 04 апреля 2018 | 15:50
neitral_n: Причём отвечают, почему-то за совершеннолетнего человека. Значит, если сынок кого-то убил, то имеют право посадить кого-то из родителей?
student_ru_ru 04 апреля 2018 | 15:32
Наказывать себя за неявку за повестками и за уклонение от призыва тоже должны сами.
vlad_sabbath 04 апреля 2018 | 15:36
Да-да, надо самим бежать в Военторг за формой (а то и за оружием...) и самим отправляться добровольцем в "горячие точки". Желательно с портретом сами-знаете-кого наперевес ))))
allasc 04 апреля 2018 | 15:40
перешли на контрактную службу???? :))))) профессиональная армия!!!!!
sasass 04 апреля 2018 | 15:41
Дети депутатские , как будут выходить , интересно ,из этого заколдованного круга....
grantis 04 апреля 2018 | 15:41
если я правильно понимаю, то
1) все дети олигархов и чиновников теперь должны будут отслужить или пойти по уголовке в тюрьму
2) если призывник не явился за повесткой, то он стал уголовником и отправляется в тюрьму/объявляется в международный розыск
3) даже после достижения 28 летнего возраста парня могут засудить и посадить, несмотря на то, что он мог вообще не жить в РФ все это время, иметь мед.отвод, не знать о введении такого обязательства и пр. Но как только он пересекает границу РФ или просто попадает в поле зрения гос.структуры, то его берут в наручники как уклониста и отправляют в тюрьму.
так что ли?
fr_perren 04 апреля 2018 | 15:41
Сам приходишь за повесткой, сам покупаешь автомат потом билет до Сирии.
prender 04 апреля 2018 | 15:42
Да, да и перед посещением кригс-комиссариата необходимо зайти в военторг и приобрести там все необходимое на следующий год.
katvit 04 апреля 2018 | 15:49
"А веревку с собой приносить или на месте выдадут?" (с)
idol36 04 апреля 2018 | 15:51
А вот я, например, нормально в свое время отслужил... Жаль только на автомат дали посмотреть лишь на присяге... Потом все как-то больше с лопатой приходилось...
sborisych 04 апреля 2018 | 16:09
idol36:
Не жалейте- от автоматов и патронов- тока лишняя канитель, заботы, и неприятности..
margosher 04 апреля 2018 | 15:56
Да... Похоже, что "верёвки надо приносить с собой". :(
sborisych 04 апреля 2018 | 16:03
Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в военкоматы. При этом закон разрешает рассылать повестки заказными письмами, которые могут получать даже родственники призывников.
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Подтверждение тому, что у них там сплошное раздвоение отсутствующего мозга...
sneer1 04 апреля 2018 | 16:34
Что-то мне подсказывает, что наиболее вероятным исходом будет массовое "уклонение" (от явки без повестки, полученной как положено), так и массовое смотрение на это "уклонение" сквозь пальцы со стороны военкоматов. Одновременно с появлением массы недовольных режимом молодых людей, которых само государство считает достаточно взрослыми, чтобы держать оружие. Менее вероятный исход - ФСИН загнётся, как и вся судебная система. Чуть позже, после исков в ЕСПЧ, возможно загибание и финансовой системы. Ну и практически невозможный вариант, - все призывники радостно побегут в военкоматы.
Кстати, - зато вчера депутаты разрешили россиянам собирать в лесу валежник. Такой вот обмен... Пушечное мясо в обмен на древесину.