В Таганроге задержали подозреваемого в массовом отравлении на местном авиазаводе

Всего от действий злоумышленника могли пострадать до четырех десятков человек.

Задержанному 37 лет, он житель Таганрога, говорят в управлении МВД по Ростовской области. Источники агентств в правоохранительных органах добавляют – подозреваемый сам работал на авиазаводе, где произошло отравление. Телеграмм-канал Mash утверждает, что мотивом преступления якобы стала месть. Задержанный минувшей осенью попал в ДТП. Врезался он в своего коллегу по работе – юриста предприятия. При этом виновник ДТП с места происшествия скрылся, и тогда второй участник аварии обратился в полицию. Закончилось лишением прав. Спустя месяц после этого сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса стали обращаться к врачам с жалобами на недомогание. Всего к медикам поступили 37 человек, из них у 28 нашли соли таллия в организме. Официально жертв не было. Однако мать 23-летнего слесаря-сборщика предприятия, который умер в конце декабря, уверена, что ее сын также получил дозу таллия. Власти говорят, что экспертиза не подтверждает эту версию.

Завод, на котором произошло ЧП, занимается разработкой и производством, в том числе, самолетов-амфибий Бе-200 и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны.