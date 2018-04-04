В Таганроге задержали подозреваемого в массовом отравлении на местном авиазаводе
Всего от действий злоумышленника могли пострадать до четырех десятков человек.
Задержанному 37 лет, он житель Таганрога, говорят в управлении МВД по Ростовской области. Источники агентств в правоохранительных органах добавляют – подозреваемый сам работал на авиазаводе, где произошло отравление. Телеграмм-канал Mash утверждает, что мотивом преступления якобы стала месть. Задержанный минувшей осенью попал в ДТП. Врезался он в своего коллегу по работе – юриста предприятия. При этом виновник ДТП с места происшествия скрылся, и тогда второй участник аварии обратился в полицию. Закончилось лишением прав. Спустя месяц после этого сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса стали обращаться к врачам с жалобами на недомогание. Всего к медикам поступили 37 человек, из них у 28 нашли соли таллия в организме. Официально жертв не было. Однако мать 23-летнего слесаря-сборщика предприятия, который умер в конце декабря, уверена, что ее сын также получил дозу таллия. Власти говорят, что экспертиза не подтверждает эту версию.
Завод, на котором произошло ЧП, занимается разработкой и производством, в том числе, самолетов-амфибий Бе-200 и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны.
Комментарии12
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ha12raz 04 апреля 2018 | 15:15
Почерк до ужаса знакомый.....фирменный, российский.
evgolius7 04 апреля 2018 | 15:21
Радоний, мельдоний,
Мельдоний, полоний,
И талий немного с утра…
Никто нас уже не догонит,
Да здравствует Путин, ура!
(с)
proxxit 04 апреля 2018 | 15:21
ha12raz:
При Кровавом Сталине такие отравители активно занимались вредительством, а таких как Вы - сажали за клевету и ложные доносы.
evgolius7 04 апреля 2018 | 15:26
proxxit:
Чудовищный случай - 20 сотруд.авиац.завода в Таганроге медленно умирают, отравившись таллием.
Несколько месяцев рабочих лечили от гастрита, инфекций,ротовируса, но все было тщетно.
Все это время люди лысели и слабели.
Только сейчас удалось обнаружить в крови рабочих яд - таллий.
nitinol 04 апреля 2018 | 15:31
proxxit: А вы кем себя позиционируете в сталинском времени? Позвольте угадать. Неужели вертухаем на вышке с единственным другом ППШ?
proxxit 04 апреля 2018 | 15:39
nitinol:
Судя по Вашему уголовному жаргону, Ваши уголовные предки сидели при Сталине, когда нормальные люди в Нижнем Новгороде строили Канавинский мост, открывали институты и больницы, строили ГАЗ и прочее...
Жаль Ельцин не добил вас, красно-коричневую рвань, когда загонял быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917-м , в ваше вонючее стойло.
allasc 04 апреля 2018 | 15:17
:))))
abuvgrobu 04 апреля 2018 | 15:20
Обвинить Британию и выслать остаток дипломатов
babich174 04 апреля 2018 | 15:20
Таквот он омериканский шпиён, отравитель Скрипалей.
neitral_n 04 апреля 2018 | 15:29
Вот чуял беду напарник нащальникама!
sasass 04 апреля 2018 | 15:45
Пример берут от власти , что ли рядовые из народа.......
ostapbey 04 апреля 2018 | 15:52
И перед ВЫБОРАМИ ж метил!!! Раз не за Путина, умрешь как супостат!!
Советовал ему профкомовский начальник: - любой ценой повысим результат!!