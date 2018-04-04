Один человек погиб, шесть пострадали в результате пожара в торговом центре Персей для детей" на востоке Москвы
Владелец «Персея» Борис Тритенко утверждает, что возгорание возникло на складе готовой продукции — они не являются собственниками данного помещения.
Поступала информация, что из-за планировки торгового центра пожарные не могут добраться до очага возгорания. Группа криминалистов Следственного комитета уже выехала на место пожара.
Комментарии11
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prender 04 апреля 2018 | 15:12
Пепел стучит в наши сердца. Пока суть , да дело. Люди будут гибнуть каждый день. Пожары, а про дороги и аварии уже забыли. Что на очереди, какая новая катаклизма для тлеющей субстанции?
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 15:18
Будет хуже. Развитие системного кризиса- оно такое. Может стать совсем плохо. Причина- несоответствие управления реалиям страны. Считайте- приехали.
nitinol 04 апреля 2018 | 15:27
Не было такого никогда. И вот опять. Черномырдин становится классиком...
boooben 04 апреля 2018 | 15:28
Центры жгут чтобы перебить вонь со свалок - это ж коню понятно.
agamasat 04 апреля 2018 | 15:13
Прямо уже просится тема с "врагами народа", чтобы по стране развернуть полный террор - ликвидировать тех, кто "нам мешает" строить прекрасное будущее.( Неужели все опять повторится?! Но с этого ракурса, возникает и вопрос: а не провокации ли это силовых структур, чтобы получить карт-бланш на проведение этого террора?
vlabumur 04 апреля 2018 | 15:17
Сочувствую людям.
Но не удивлен.
uaslavaua 04 апреля 2018 | 15:19
Пожар в ТЦ для детей, через неделю после Кемерово, с трудом верится в такое совпадение, очень похоже на теракты
kottigr1 04 апреля 2018 | 15:29
uaslavaua: Смотрел видео корреспондентов, которых СК пустили в ТЦ.. Странно, но металлоконструкции повреждены огнем в большей степени не на четвертом, а на третьем этаже.. Огонь скорее всего перекинулся на четвертый этаж оттуда по пустотам в панелях стен и техническим проёмам, в месте где открытая проводка спускалась с четвертого этажа на третий. Там как раз была сложена груда легковоспламеняющихся строительных материалов.
Несущие металлические балки и опорные колонны толщиной в 5 см высокопрочной стали на третьем этаже вывернуты и оплавлены.. Для этого нужна температура горения как в мартеновских печах и длительность воздействия высокой температуры. Никакое короткое замыкание кабеля не сможет вывернуть и выгнуть массивные металлические конструкции.
Есть факт того, что огонь проник на четвертый этаж с третьего этажа. Есть факт оплавленных и покореженных металлоконструкций на третьем этаже. Есть факт того, что эпицентр пожара на третьем этаже возник из-за огромной температуры горения и.... Нет других версий относительно того, какие вещества могут дать настолько высокую температуру, кроме газа или горючего вещества в виде аэрозоля, или подрыва полученного газового облака. Нет других объяснений, что одновременно с температурным воздействием на металлические конструкции пришло давления, развиваемые при взрыве, во много раз превосходящее прочность металлов... По эффекту это похоже на сверхмощный заряд термической саперной взрывчатки, но и при нелепом стечении обстоятельств подобный химический микс может образоваться и бытовым путем.
СК своей версией с КЗ кабеля абсолютно не объясняет вышеизложенные факты. А ведь они уже есть и вне зависимости от любых подобных версий СК.
waytothesun 04 апреля 2018 | 15:22
Твою же мать!
waytothesun 04 апреля 2018 | 15:56
Это уже карма
sasass 04 апреля 2018 | 15:55
Вся беда в том , что теперь все проектируется и строиться на соплях , и расплачиваются за это реальными бабками и реальными жизнями ...