Законопроект о явке в военкомат позволит призывнику «прочувствовать свою соучастность к этому процессу» — сенатор .

Одобренный во вторник Госдумой в I чтении законопроект, обязывающий призывников самостоятельно являться за повестками в военкоматы, лишь упростит эту формальную процедуру, а также позволит призывнику «прочувствовать свою соучастность к этому процессу». Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Считаю правильным подход, который изложен в законопроекте. По своей сути он лишь упросит всю формальную процедуру и даст самостоятельность призывнику в процедуре регистрации и получении повестки в военкомат, даст возможность призывнику прочувствовать свою соучастность к этому процессу», — сказал он.

По словам Е.Серебренникова, известно немало случаев, когда доставка повестки занимала очень долгое время, а вводимая норма закона позволить ускорить этот процесс. Сенатор также подчеркнул, что за последние годы репутация ВС РФ существенно улучшилось, и во время призывных кампаний в военкоматах можно увидеть добровольцев.

«Прошел тот период, когда призывники прятались от военкоматов и всячески применяли разные уловки для того, чтобы «откосить» от армии. Сейчас выпускники стараются сами прийти на сборные пункты и поступить на службу в вооруженные силы. Армия российская имеет сегодня заслуженный авторитет, и если есть где-то проявления дедовщины, то они настолько малы, что в скором времени и они уйдут из практики вооруженных сил», — заключил он.

Между тем, по словам автора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, сейчас в России более 160 тысяч граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.