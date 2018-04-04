Законопроект о явке в военкомат позволит призывнику «прочувствовать свою соучастность к этому процессу» — сенатор
Одобренный во вторник Госдумой в I чтении законопроект, обязывающий призывников самостоятельно являться за повестками в военкоматы, лишь упростит эту формальную процедуру, а также позволит призывнику «прочувствовать свою соучастность к этому процессу». Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
«Считаю правильным подход, который изложен в законопроекте. По своей сути он лишь упросит всю формальную процедуру и даст самостоятельность призывнику в процедуре регистрации и получении повестки в военкомат, даст возможность призывнику прочувствовать свою соучастность к этому процессу», — сказал он.
По словам Е.Серебренникова, известно немало случаев, когда доставка повестки занимала очень долгое время, а вводимая норма закона позволить ускорить этот процесс. Сенатор также подчеркнул, что за последние годы репутация ВС РФ существенно улучшилось, и во время призывных кампаний в военкоматах можно увидеть добровольцев.
«Прошел тот период, когда призывники прятались от военкоматов и всячески применяли разные уловки для того, чтобы «откосить» от армии. Сейчас выпускники стараются сами прийти на сборные пункты и поступить на службу в вооруженные силы. Армия российская имеет сегодня заслуженный авторитет, и если есть где-то проявления дедовщины, то они настолько малы, что в скором времени и они уйдут из практики вооруженных сил», — заключил он.
Между тем, по словам автора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, сейчас в России более 160 тысяч граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
Комментарии16
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rern 04 апреля 2018 | 14:41
Почему нельзя отказаться от гражданства РФ как во всех развитых странах можно отказаться от гражданства? Потому что РФ - тюрьма.
evgolius7 04 апреля 2018 | 14:47
Законопроект о явке в военкомат позволит призывнику «прочувствовать свою соучастность к этому процессу» — сенатор .
Надо что бы призывники на коленях приходили к военкомату!
Пусть прочувствуют коленями....мозоли к лицу тем кто должен служить толстосумам.
А в это время детки толстосумов буду проезжать мимо военкомата и ржать над холопами.
sokal123 04 апреля 2018 | 14:51
rern: А кто тогда работать за гроши будет на банду пахана.
ginbin_ 04 апреля 2018 | 14:54
Пущай дронами доставляют.
dx555 04 апреля 2018 | 15:04
rern: Интересно сколько деток путинского ворья косит и служит в армии РФ.
prender 04 апреля 2018 | 14:43
Да ! даже при коммуняках такого не было! г. сенатор прекрасно понимает почему идут добровольцы, низкая социалка, безработица и т.д. лучше в армаду, чем в тюрьму.
jetsam 04 апреля 2018 | 14:46
лучше побольше дешевых военторгов откройте.
тогда а, действительно, «прочувствую свою соучастность к этому процессу»
и депутаты тогда, 100%, «прочувствуют свою соучастность к этому процессу»...
uhovostro 04 апреля 2018 | 14:48
/прочувствовать свою соучастность к этому процессу»/
Он также сможет ощутить всю свою соощутительнось и понять всю конртсопротивляемость нашей оборонительности против умышляющей злоонамеренности Запада в отношениии нашей всеолюбляющей мирности и непротивленченности...
ed10075 04 апреля 2018 | 14:48
Явка за повесткой обязательна. В форме, с вещами и своим автоматом.
uhovostro 04 апреля 2018 | 14:53
ed10075: Но главное : Со всеми своими харчами на год вперед, зимним и летним обмундированием, и завещанием всего своего имущества в пользу государства и армии! В случае неповиновения - тюремный срок...
gvs 04 апреля 2018 | 14:51
160 тысяч - это что, целый призыв от призыва уклоняется? )))
allasc 04 апреля 2018 | 14:54
россиян которые за границей проживают.... их будут отлавливать специально обученные люди????
jetsam 04 апреля 2018 | 14:55
allasc: новички-с.
tag188 04 апреля 2018 | 14:54
«прочувствовать свою соучастность к этому процессу» — сенатор
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Ну раз выбрали себе президента, с рекордным "вотумом доверия", то население в обязательном порядке должно прочувствовать и "соучастность к процессу". И не только в виде самостоятельной явки в военкоматы.
Как иначе его (население) заставить понимать взаимосвязь между своими действиями, и наступающими последствиями?
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 14:56
Теперь вот я не понимаю, почему бы министерству обороны не раздать населению автоматы с лопатами. Ведь если соучастие со службой будет на дому, то и казармы отапливать не надо. Конечно, для прапорщиков тогда досада - продукты не украсть, патроны не продать, но и этот убыток можно компенсировать каким-нибудь военным налогом.
bahtin85 04 апреля 2018 | 14:59
Пускай законом обяжут Обаму драить подъезды, где он постоянно гадит!!! И не дай бог он закон РФ не будет соблюдать!!! Тогда на него сам путин обидется!!!