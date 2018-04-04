Митинг «За чистый воздух» в Москве 7 апреля переносят из-за переговоров в подмосковными властями
Там активисты обсудят экологические проблемы в регионе, — сказал «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Сергей Удальцов добавил, что на переговоры приедет министр экологии и природопользования Александр Коган.
Комментарии3
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kottigr1 04 апреля 2018 | 14:43
Странно нынешние коммунисты трактуют советский лозунг " Власть народу! Земля крестьянам! Фабрики рабочим! "..
Решили ограничится "Москвичам - чистый воздух !"
sokal123 04 апреля 2018 | 14:53
kottigr1: Чистый Воздух ,еще не скоро будет, так что ничего не будет жителям паханата.
ze_danil 04 апреля 2018 | 14:54
kottigr1: нонешние комми отменяют митинг и ждут приезда начальника