Мессенджер Телеграм работает с перебоями
Мессенджер Телеграм работает с перебоями, в частности, пользователи жалуются, что недоступен предосмотр большинства изображений, прикрепленных к постам и сообщениям в чатах.
Напомню, — на прошлой неделе у Телеграма был серьезный технический сбой, который затронул пользователей во многих странах.
Комментарии2
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kottigr1 04 апреля 2018 | 14:52
Лубянке не по зубам Телеграм.. Подавятся.. !
sg79g 04 апреля 2018 | 15:02
kottigr1:
Еще пара сбоев - и он на хер никому не нужен станет