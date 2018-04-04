Мессенджер Телеграм работает с перебоями, в частности, пользователи жалуются, что недоступен предосмотр большинства изображений, прикрепленных к постам и сообщениям в чатах.

Напомню, — на прошлой неделе у Телеграма был серьезный технический сбой, который затронул пользователей во многих странах.