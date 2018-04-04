В России уже закрыли около 15 торговых центров до устранения выявленных нарушений
По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, в основном они расположены в Сибири и на Урале.
В целом масштабная проверка пожарной безопасности завершится в течение месяца.
Комментарии4
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sokal123 04 апреля 2018 | 14:37
Шел пятнадцатый день Переназначения . Всех в Армию . Все горит ,воздух отравлен . Как хорошо ,что назначили !
zemljanka 04 апреля 2018 | 14:53
Сколько ТЦ всего?
yevlaxli 04 апреля 2018 | 14:54
Закрыть то закрыли,но будут ли наказаны те ,кто до этого времени проверяли эти тц и не находили нарушений .
igc 04 апреля 2018 | 14:57
Рванёт там, где соломки не подстелили...