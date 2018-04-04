Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в торговом центре Персей для детей" на востоке Москвы
Из здания пришлось эвакуировать 600 человек – это последние данные Интерфакса.
Ранее сообщалось, что пострадали трое пожарных.
Владелец «Персея» Борис Тритенко утверждает, что возгорание возникло на складе готовой продукции — они не являются собственниками данного помещения.
Поступала информация, что из-за планировки торгового центра пожарные не могут добраться до очага возгорания. Группа криминалистов Следственного комитета уже выехала на место пожара.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
evgolius7 04 апреля 2018 | 14:35
И как Лёха успевает всё поджигать?
И как менты с этим никак не справятся?
danko_klisma 04 апреля 2018 | 14:36
evgolius7: ну что, скачешь, коклотролль?
kottigr1 04 апреля 2018 | 14:50
danko_klisma: Снова Россия наносит очередной подлый удар под дых Владимиру Владимировичу.. Выдержит ли он такое испытание ? Простит ли своих нерадивых сынов ?
aleksandr39 04 апреля 2018 | 14:50
danko_klisma: Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .
noxepy666 04 апреля 2018 | 14:46
evgolius7: Вопрос в другом, как Путин умудряется каждый раз сотни трупов сжирать?
evgolius7 04 апреля 2018 | 14:51
noxepy666:
Не Путя только жаренных тараканчиков лопает в своём окружении.
jetsam 04 апреля 2018 | 14:36
за что?
вот один вопрос к природе - за что?
rern 04 апреля 2018 | 14:36
Нужно установить причину. Может теракт.
ed10075 04 апреля 2018 | 14:39
Пришла очередь Собянина благодарить президента за звонок?
miropajic 04 апреля 2018 | 14:48
ed10075: Собянин не соскочит! Кормушка тут более сладкая!!
gvs 04 апреля 2018 | 14:46
Любой ТЦ - это потенциальный "удар в спину Путина" (с) )))
viktorova 04 апреля 2018 | 15:02
gvs: я бы сказал любой пожар.
mobile_actor 04 апреля 2018 | 14:47
19-й год правления царя-Бедоносца.
zemljanka 04 апреля 2018 | 14:50
Соболезнования.
vasileva 04 апреля 2018 | 14:51
Может быть,
снег тает, вода с крыш течет на электропроводку?
vlabumur 04 апреля 2018 | 14:59
Что... опять?!...