Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в торговом центре Персей для детей" на востоке Москвы

Из здания пришлось эвакуировать 600 человек – это последние данные Интерфакса.

Ранее сообщалось, что пострадали трое пожарных.

Владелец «Персея» Борис Тритенко утверждает, что возгорание возникло на складе готовой продукции — они не являются собственниками данного помещения.

Поступала информация, что из-за планировки торгового центра пожарные не могут добраться до очага возгорания. Группа криминалистов Следственного комитета уже выехала на место пожара.