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14:30, 04 апреля 2018

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в торговом центре Персей для детей" на востоке Москвы

Из здания пришлось эвакуировать 600 человек – это последние данные Интерфакса.
Ранее сообщалось, что пострадали трое пожарных.
Владелец «Персея» Борис Тритенко утверждает, что возгорание возникло на складе готовой продукции — они не являются собственниками данного помещения.
Поступала информация, что из-за планировки торгового центра пожарные не могут добраться до очага возгорания. Группа криминалистов Следственного комитета уже выехала на место пожара.

Комментарии

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evgolius7 04 апреля 2018 | 14:35

И как Лёха успевает всё поджигать?
И как менты с этим никак не справятся?

danko_klisma 04 апреля 2018 | 14:36

evgolius7: ну что, скачешь, коклотролль?

kottigr1 04 апреля 2018 | 14:50

danko_klisma: Снова Россия наносит очередной подлый удар под дых Владимиру Владимировичу.. Выдержит ли он такое испытание ? Простит ли своих нерадивых сынов ?

aleksandr39 04 апреля 2018 | 14:50

danko_klisma: Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) ,ну как в Донбассе .

noxepy666 04 апреля 2018 | 14:46

evgolius7: Вопрос в другом, как Путин умудряется каждый раз сотни трупов сжирать?

evgolius7 04 апреля 2018 | 14:51

noxepy666:
Не Путя только жаренных тараканчиков лопает в своём окружении.

jetsam 04 апреля 2018 | 14:36

за что?
вот один вопрос к природе - за что?

rern 04 апреля 2018 | 14:36

Нужно установить причину. Может теракт.

ed10075 04 апреля 2018 | 14:39

Пришла очередь Собянина благодарить президента за звонок?

miropajic 04 апреля 2018 | 14:48

ed10075: Собянин не соскочит! Кормушка тут более сладкая!!

gvs 04 апреля 2018 | 14:46

Любой ТЦ - это потенциальный "удар в спину Путина" (с) )))

viktorova 04 апреля 2018 | 15:02

gvs: я бы сказал любой пожар.

mobile_actor 04 апреля 2018 | 14:47

19-й год правления царя-Бедоносца.

zemljanka 04 апреля 2018 | 14:50

Соболезнования.

vasileva 04 апреля 2018 | 14:51

Может быть,
снег тает, вода с крыш течет на электропроводку?

vlabumur 04 апреля 2018 | 14:59

Что... опять?!...

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