На свалке «Воловичи» в Подмосковье обнаружили разлив фильтрата

Это может нанести ущерб близлежащим водоемам и колодцам, — сказал «Эху» руководитель токсического отдела «Гринпис России» Алексей Киселев.

Алексей Киселев подчеркнул, что Воловичи – это старый полигон, и удивительно, что разлив фильтрата обнаружили только сейчас. Вероятно, туда впервые в истории приехал проверяющий инспектор, — предположил руководитель токсического отдела «Гринпис России».