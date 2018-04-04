На свалке «Воловичи» в Подмосковье обнаружили разлив фильтрата
Это может нанести ущерб близлежащим водоемам и колодцам, — сказал «Эху» руководитель токсического отдела «Гринпис России» Алексей Киселев.
Алексей Киселев подчеркнул, что Воловичи – это старый полигон, и удивительно, что разлив фильтрата обнаружили только сейчас. Вероятно, туда впервые в истории приехал проверяющий инспектор, — предположил руководитель токсического отдела «Гринпис России».
Комментарии5
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meister_luvin 04 апреля 2018 | 14:15
В юбилейной «Новой» (за понедельник) хорошие материалы на эту тему
ha12raz 04 апреля 2018 | 14:26
Дышите глубже и не берите в голову......а то посадят..
vezdehod 04 апреля 2018 | 14:37
Главное что в Сирии всё спокойно и туда идут караваны с помощью из России.
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 14:28
Весна. В стране розлив фильтрата.
greeg1 04 апреля 2018 | 14:42
А вы как хотели? Что? Скрипаль один за вас должен отдуваться? Нет уж. Травиться будем все вместе.