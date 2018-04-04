Губернатор Подмосковья якобы готовит отправку в Нидерланды «девочки в розовом»
Губернатор Подмосковья якобы готовит отправку в Нидерланды «девочки в розовом», которая демонстрировала угрожающие жесты в его сторону. Об этом Андрей Воробьев рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Андрей Воробьев подчеркнул, что оплачивать поездку планируют власти. Губернатор Подмосковья рассказал о том, что «девочку в розовом» отправили в Нидерланды, чтобы посмотреть как там перерабатывают мусор. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что его представители уже связались с семьей. Мама девочки тем временем сказала «Эху», что у неё сейчас нет путёвок. Более того, Татьяна Лозова подчеркнула, что не примет подобного предложения от подмосковных властей. Татьяна Лозова подчеркнула, что предложение поехать в Нидерланды к ней поступило точно не от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Комментарии9
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askol2016 04 апреля 2018 | 14:15
Страдают от экологической катастрофы десятки тысяч жителей, а популистский шаг только для одного.
bakero 04 апреля 2018 | 14:17
Очередная Саманта Смит?
askol2016 04 апреля 2018 | 14:23
bakero: Скорее, Катя Лычева...
fikus74 04 апреля 2018 | 14:21
А нахрена?
persona_non_grata 04 апреля 2018 | 14:25
Отправят. Но не девочку в розовом, а мальчика в сером. И не одного. И за наш счёт. Якобы опыта набираться.
galina6837 04 апреля 2018 | 14:28
Чарли Воробьёв и мусорная фабрика...
Потом девочка выйдет с фабрики в сильно помятом виде ?
ed10075 04 апреля 2018 | 14:36
Оригинальное решение борьбы с вонючей свалкой.
weeta 04 апреля 2018 | 14:55
Со стороны девочки не было угрожающих жестов - она показывала жестами "ты нас убиваешь". Перепуганные власти потратились на защиту от населения сумму, на которую можно было закупить за границей несколько заводов по переработке мусора.
galina6837 04 апреля 2018 | 15:06
Интересно, а в Голландии свалками тоже заведуют Непоймикто и губернаторы не знают этих лиц ?