Губернатор Подмосковья якобы готовит отправку в Нидерланды «девочки в розовом», которая демонстрировала угрожающие жесты в его сторону. Об этом Андрей Воробьев рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Андрей Воробьев подчеркнул, что оплачивать поездку планируют власти. Губернатор Подмосковья рассказал о том, что «девочку в розовом» отправили в Нидерланды, чтобы посмотреть как там перерабатывают мусор. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что его представители уже связались с семьей. Мама девочки тем временем сказала «Эху», что у неё сейчас нет путёвок. Более того, Татьяна Лозова подчеркнула, что не примет подобного предложения от подмосковных властей. Татьяна Лозова подчеркнула, что предложение поехать в Нидерланды к ней поступило точно не от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.