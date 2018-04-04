Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Также, согласно законопроекту, предлагается считать врученной повестку, отправленную по почте заказным письмом с уведомлением, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель.

Требование законопроекта о самостоятельной явке за повесткой будет по сути означать приписку к военкомату и серьезное ограничение в свободе передвижения для человека. Кроме того, законопроект создаст массу неудобств как призывникам, так и военкоматам, — сказал «Эхо Москвы» юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Передрук

Передрук также считает абсурдной и противоречащей действующему законодательству положение законопроекта о том, что повестка считается врученной, если отправлена заказным письмом с уведомлением и получена совершеннолетним родственником призывника.