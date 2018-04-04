Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает призывников самостоятельно являться в военкомат
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает не получивших повесток призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Также, согласно законопроекту, предлагается считать врученной повестку, отправленную по почте заказным письмом с уведомлением, если ее получил не только призывник, но и совершеннолетний член его семьи или его уполномоченный представитель.
Требование законопроекта о самостоятельной явке за повесткой будет по сути означать приписку к военкомату и серьезное ограничение в свободе передвижения для человека. Кроме того, законопроект создаст массу неудобств как призывникам, так и военкоматам, — сказал «Эхо Москвы» юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Передрук
Передрук также считает абсурдной и противоречащей действующему законодательству положение законопроекта о том, что повестка считается врученной, если отправлена заказным письмом с уведомлением и получена совершеннолетним родственником призывника.
Комментарии9
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kottigr1 04 апреля 2018 | 14:18
Госдума принял в первом чтении законопроект, который обязывает
призывников самостоятельно являться в военкомат..
преступников добровольно сдаваться в суд..
пенсионеров самолично ползти в сторону кладбища....
картофель и морковь самостоятельно следовать в супермаркет...
mayk18 04 апреля 2018 | 14:19
И со своим оружием из военторга
dmitriy_radchenko 04 апреля 2018 | 14:24
Письмо в любой государственный орган также должно считаться принятым, если он предано в руки любому госслужащему в любой точке страны.
hangman19 04 апреля 2018 | 14:27
А форму и сухпай на весь срок службы приносить еще не надо?
ostanovka 04 апреля 2018 | 14:39
"а кулемет свий брать, чи держава дасть?"
osal 04 апреля 2018 | 14:39
Зачем в военкомат? Сразу в ДНР или Сирию. При себе иметь деньги на форму и оружие. Как относиться к повесткам, показал Сечин.
pnh__ptn 04 апреля 2018 | 14:42
Че так жидко? Развивать нужно закон: преступников обязать самим являться в полицию например.
denisevropeets 04 апреля 2018 | 14:43
ЩАЗ! Уже спешим и падаем являться в их оккупационные комендатуры!
decabrist 04 апреля 2018 | 14:52
Дополнительно 100 тысяч в год свалят за бугор, причем молодых и умных. Браво!