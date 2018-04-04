"Организация терактов в России происходит через мессенджеры. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников"

Бортников добавил, что террористы постоянно расширяют связи в хакерском сообществе и организуют собственные киберподразделения. Это заявление прозвучало в день, когда истекает срок, установленный российским надзорным ведомством для мессенджера «Телеграм». Роскомнадзор грозит начать процедуры по блокированию этого популярного сервиса, если ФСБ не будут переданы ключи шифрования переписки пользователей.