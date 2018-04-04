Организация терактов в России происходит через мессенджеры. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников
Бортников добавил, что террористы постоянно расширяют связи в хакерском сообществе и организуют собственные киберподразделения. Это заявление прозвучало в день, когда истекает срок, установленный российским надзорным ведомством для мессенджера «Телеграм». Роскомнадзор грозит начать процедуры по блокированию этого популярного сервиса, если ФСБ не будут переданы ключи шифрования переписки пользователей.
Комментарии26
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aleoko 04 апреля 2018 | 14:09
Так разбомбить их!
десять тысяч штабов и командных пунктов.
kottigr1 04 апреля 2018 | 14:12
aleoko: " ... А ведь она могла везти в детской коляске патроны !"
idshoohov 04 апреля 2018 | 14:42
"Организация терактов в России происходит через мессенджеры. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников"
Не было бы мессенжеров, не было бы терактов? Так , что ли, считает Бортников?
Не было бы оружия, не убивали бы людей
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 14:14
aleoko: Как вы не понимаете!? Их разбомбить нельзя - они же в наших медных проводах прячутся!
ginbin_ 04 апреля 2018 | 14:10
А если голубями начнут?
mas_mas 04 апреля 2018 | 14:13
Организация всех беспорядков в стране происходит через улицы. Об этом рассказал глава юмористов России Аркадий Райкин.
jetsam 04 апреля 2018 | 14:15
оболванивание населения проходит через телевизор.
и что? телевизоры запретили и изъяли?
кисельТВ закрыли и посадили?
провода электрические обрезали?
------ наверное не в инструментах дело. вот тазики тоже - те же станки выпускают, что мерсы и бэхи...
ha12raz 04 апреля 2018 | 14:17
Т.е. терракты совершают пастухи в черном и таджики в полосатых халатах, но вот чудо !.....они хакеры.
brandfa 04 апреля 2018 | 14:22
организация терактов в России происходит через мессенджеры, .... рассказал глава ФСБ Александр Бортников
---
И добавил: - "Я точно знаю".
old44 04 апреля 2018 | 15:03
brandfa: "бля буду!"
rom8883 04 апреля 2018 | 14:22
Если Телеграм отключить, террористы сядут и заплачут. Тогда никто не будет мешать ФСБ координировать свои действия через ВК против Навального.
persona_non_grata 04 апреля 2018 | 14:30
Прогресс - это зло. Поэтому кремлёвский режим гробит образование.
anji70 04 апреля 2018 | 14:30
Приравнять пользователей мессенджеров к террористам и глядишь скоклько «работы» для фсб появится.
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 14:31
А, может быть, попробовать бороться с террористами, а не с тем, чем они пишут?
vitaly_solo 04 апреля 2018 | 15:05
platonnekafrin:
Не ну скажешь тоже, может им ещё работать предложишь?1
pepetz 04 апреля 2018 | 14:31
"Организация терактов в России происходит через мессенджеры"
Ну и в чем же дело? Раз такие знания имеются, читай дальше.
serguei68 04 апреля 2018 | 14:31
Послушать Бортникова, получается, что спецслужбы разных стран - это и есть террористы. У них и связи с хакерами. и собственные киберподразделения и неограниченный доступ к оружию и взрывчатым веществам((. Страшно жить на белом свете!
mystar 04 апреля 2018 | 14:38
Тоже мне новость. Все знают что террористы активно используют мессенджеры и соцсети.
"Слова и образы пролетели по всему миру по сети, которую лидеры террористов описывают как идеальные для своих целей - очень сдержанные, с ее тяжелым шифрованием и секретными чатами, но также с высокой разрешающей способностью, позволяя насильственным исламистским группам обмениваться идеями и распространять пропаганду с минимальными помехами. Тот же вывод был сделан аналитиками-террористами, которые говорят, что Telegram в подавляющем большинстве предпочитают экстремистские группировки, такие как исламское государство, отчасти потому, что компания не смогла принять агрессивные меры, применяемые ее конкурентами, чтобы вывести террористов из своих каналов."
http://afly.co/plj
С чего бы хомячкам так активно защищать Телеграмм?
zor 04 апреля 2018 | 14:38
почти все террористы кушают ложками и носят верхнию одежду.
pnh__ptn 04 апреля 2018 | 14:39
Все мессенджеры авторизуются на номер телефона- т.е. абонент известен. Лжет гэбэшник.
aluksejsilver 04 апреля 2018 | 14:44
pnh__ptn: Ты с дуба рухнул... Полно левых симок, нужно давно сажать их распространителей.
aluksejsilver 04 апреля 2018 | 14:41
Давно пора прикрыть Telegram!!! Надеюсь теперь уж скоро. Он для тех, у кого совесть не чиста.
estate_photo 04 апреля 2018 | 14:41
Очень жать, что такую важную для страны службу, призванную обеспечить безопасность граждан, возглавляет человек либо безграмотный, либо считающий, что вокруг одни идиоты. Любой грамотный программист в состоянии организовать мини-сервис передачи зашифрованных сообщений и конференц связи для группы из нескольких десятков человек максимум за неделю и мгновенное его бесследно удалить в нужный момент. Так что, объяснять своё желание читать все на всех сервисах борьбой с терроризмом это просто фейк.
apels 04 апреля 2018 | 14:57
Большинство убийств происходит кухонным ножом.
Запретить?
mikescholar 04 апреля 2018 | 15:00
Почему-то не добавил, что мессенджеры эти размещены на иностранных сайтах.
mikegolubchik 04 апреля 2018 | 15:06
Организация терактов в России происходит через мессенджеры.
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А что еще страшнее террористы открывают рот при разговоре.