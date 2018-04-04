Руководство Организации по запрещению химического оружия в эти минуты обсуждает т.н. «дело Скрипаля»

Само заседание в Гааге проходит в закрытом режиме, но некоторые подробности журналистам уже удалось узнать.

Российская позиция по расследованию покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь британская сторона считает ни много ни мало, как «извращением». Речь идет об идее Москвы о совместной работе над этим случаем. Английская делегация в Организации по запрещению химического оружия уверена, что российская сторона применяет отвлекающую тактику и дополнительную дезинформации. Все это делается, чтобы избежать вопросов, на которые должны ответить российские власти, говорится в твиттере британской делегации. Представители Евросоюза, как передает Reuters, призвали Москву сотрудничать с международной организацией. Важно, чтобы Россия ответила на все законные вопросы британского правительства, настаивают посланники Брюсселя. Российская делегация, как передает агентство, предупреждает, что если Москву не допустят к расследованию, то она не признает его результаты. Однако дипломатические источники говорят, что, скорее всего, предложение России о проведении второго расследования, так и не получит необходимого большинства в две трети голосов. Сейчас в исполнительный совет организации по запрещению химического оружия входит 41 человек. В российском представительстве говорят, что их сторону поддерживают 14 стран-членов.

Это заседание проводится по инициативе Москвы. Британия обвиняет в причастности к нападению на Скрипалей Россию. В Москве обвинения отвергают. Тем временем, в «деле Скрипаля " появился еще один фигурант. Как пишет Дейли Мейл, это мужчина, который прилетел в Великобританию тем же рейсом, что и Юлия Скрипаль. Он привлек внимание следствия тем. что пробыл на территории Королевства всего несколько часов, после чего вернулся в Россию. Следователи пока не знают, какое отношение он может иметь к отравлению Агентство Рейтер сообщает, что его фотокорреспондент увидел сотрудников британской полиции в защитных костюмах возле паба «Мельница», куда заходил Сергей Скрипаль. По словам корреспондента, офицеры носили какие-то предметы за оцепление вокруг паба, однако что конкретно они делают, понять невозможно.