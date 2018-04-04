Руководство Организации по запрещению химического оружия в эти минуты обсуждает т.н. «дело Скрипаля»
Само заседание в Гааге проходит в закрытом режиме, но некоторые подробности журналистам уже удалось узнать.
Российская позиция по расследованию покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь британская сторона считает ни много ни мало, как «извращением». Речь идет об идее Москвы о совместной работе над этим случаем. Английская делегация в Организации по запрещению химического оружия уверена, что российская сторона применяет отвлекающую тактику и дополнительную дезинформации. Все это делается, чтобы избежать вопросов, на которые должны ответить российские власти, говорится в твиттере британской делегации. Представители Евросоюза, как передает Reuters, призвали Москву сотрудничать с международной организацией. Важно, чтобы Россия ответила на все законные вопросы британского правительства, настаивают посланники Брюсселя. Российская делегация, как передает агентство, предупреждает, что если Москву не допустят к расследованию, то она не признает его результаты. Однако дипломатические источники говорят, что, скорее всего, предложение России о проведении второго расследования, так и не получит необходимого большинства в две трети голосов. Сейчас в исполнительный совет организации по запрещению химического оружия входит 41 человек. В российском представительстве говорят, что их сторону поддерживают 14 стран-членов.
Это заседание проводится по инициативе Москвы. Британия обвиняет в причастности к нападению на Скрипалей Россию. В Москве обвинения отвергают. Тем временем, в «деле Скрипаля " появился еще один фигурант. Как пишет Дейли Мейл, это мужчина, который прилетел в Великобританию тем же рейсом, что и Юлия Скрипаль. Он привлек внимание следствия тем. что пробыл на территории Королевства всего несколько часов, после чего вернулся в Россию. Следователи пока не знают, какое отношение он может иметь к отравлению Агентство Рейтер сообщает, что его фотокорреспондент увидел сотрудников британской полиции в защитных костюмах возле паба «Мельница», куда заходил Сергей Скрипаль. По словам корреспондента, офицеры носили какие-то предметы за оцепление вокруг паба, однако что конкретно они делают, понять невозможно.
Комментарии10
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olegleon 04 апреля 2018 | 14:08
"Представители Евросоюза, как передает Reuters, призвали Москву сотрудничать с международной организацией"
"Дебилы,...." Россия с самого начала требовала допустить специалистов ОЗХО к расследованию
naivnyk 04 апреля 2018 | 14:12
olegleon: Цель то понятна изначально была, но что то притупел запад. Так топорно сработали, в пору обращаться к России , что что нибудь придумали, как из дерьма вылезти ))
ukov 04 апреля 2018 | 15:00
//Эйткенхед отметил, что ученые смогли идентицифировать яд как "Новичок", выяснить, что это было боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия
По словам Эйткенхеда, против веществ класса "Новичок" нет антидота.//(с)
БОВ типа "Новичок" сильнейщий яд мгновенного действия.
После отравления "Новичком" Юлия Скрипаль выздоравливает и идёт на поправку?
estamp 04 апреля 2018 | 14:34
olegleon: призвали Москву сотрудничать с международной организацией"
"Дебилы,...." Россия с самого начала ...
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Дык. Россия хочет сотрудничать в расследовании. А должна платить и каяться, каяться и платить.
lion64___3 04 апреля 2018 | 14:15
Так это же михаил-с-пб прилетал, куру с гречей привозил. Видно, несвежая кура была и скрипали отравились.
jetsam 04 апреля 2018 | 14:19
@В российском представительстве говорят, что их сторону поддерживают 14 стран-членов. @
млять... так уже и вижу, мы списываем долги греции, венгрии, чехии и словакии, молдавии....
даем новые бессрочные кредиты греции, чехии, словакии, черногории, алабании, молдавии...
а они, как всегда, нас кидают, кидают, кидают...
а мы, как обычно, ввсе врем, все врем, врем, врем....
rom8883 04 апреля 2018 | 14:28
Путин решил побежать впереди паровоза. А паровоз поедет. И поедет быстрее.
i_c_e 04 апреля 2018 | 14:33
Забавно. На BBC ничего ещё нет, а у нас вовсю обсуждение сколько там за кого в комиссии.
pppetrov 04 апреля 2018 | 14:51
"Российская позиция по расследованию покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь британская сторона считает ни много ни мало, как «извращением»." - переведите пожалуста на обычный русский язык эту фразу. Кто кого (или что) считает?
entoni 04 апреля 2018 | 15:01
pppetrov: это "непереводимая игра слов" - бандураля? Михаил Светлов - ууууууу!