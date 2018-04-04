В московском ТЦ «Персей для детей» произошел пожар
Новый пожар в торговом центре. На востоке Москвы сегодня днем загорелся торговый центре «Персей для детей». По предварительным данным, пожар начался на складе игрушек на 4-м этаже. Была объявлена эвакуация, однако, по разным данным, от одного до нескольких людей пострадали.
По предварительным данным, не обошлось и без жертв. Во всяком случае, об этом сообщают источники информационных агентств, но официального подтверждения этой информации пока нет.
Пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось о том, что работу ряда торговых центров в российских регионах сегодня приостановили по итогам проверок, проведенных после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Там 25-го марта погибли 64 человека. в том числе 41 ребенок.
Комментарии17
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kottigr1 04 апреля 2018 | 14:04
Странно, что Собянин ещё не просит прощение у Путина... Совсем стыд потерял !
noxepy666 04 апреля 2018 | 14:18
kottigr1: Странно, что Вольнов еще оборвал провода московским моргам.
olegleon 04 апреля 2018 | 14:06
" об этом сообщают источники информационных агентств"
источники из Украины?
pavelmistery 04 апреля 2018 | 14:35
olegleon:
На востоке Москвы горит торговый центр «Персей для детей». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в экстренных службах.
bozk 04 апреля 2018 | 14:08
Соболезнования путину
seryj_wolk 04 апреля 2018 | 14:09
Страна рукотворных катастроф умудряется быть одновременно в огне и воде. Не иначе Кругом враги подсуетились! А может все-таки собственные ворюги?
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 14:10
Не раскачивайте яхту (с)
vladislav 04 апреля 2018 | 14:17
luger_max_otto: "Не раскачивайте яхту (с)"
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Галеру (с). Галерную тошнит.
vladimirgornitsky 04 апреля 2018 | 14:10
Депутатам, видимо, следует немедленно разработать законопроект о переносе на первый этаж складов игрушек во всех ТЦ. Других методов борьба с пожарами у них явно нет.
mikr 04 апреля 2018 | 14:16
Очень похоже на преднамеренное вредительство. К сожалению, без укрепления дисциплины подобный терроризм имеет все шансы продолжаться и усиливаться. Поэтому срочно следует начинать работу по изоляции провокаторов и вредителей. Такая практика уже была однажды проверена временем. И как бы ее не ругали сегодня русофобы, именно она принесла отличные результаты по укреплению могущества страны.
kottigr1 04 апреля 2018 | 14:21
mikr: Можно ещё попробовать в превентивных целях расстреливать каждого второго посетителя ТЦ... Методом тыка, кара неизбежно настигнет вредителей..
mikr 04 апреля 2018 | 15:02
kottigr1: Сегодня нет необходимости тыкаться вслепую. Каждый русофоб составляет о себе целое досье в Интернете. Так что, при необходимости редакция Эха Москвы любезно предоставит спецслужбам отлично подготовленную базу данных. А по большому счету в массовых репрессиях нет никакой необходимости. Как только будет нейтрализован хотя бы 1% самых крикливых, так сразу все остальные моментально прикусят языки. Этого достаточно.
kompricikos 04 апреля 2018 | 14:38
mikr: САМ ПУТИН сказал, что -новичок- могли производить еще в 20 странах, специально начали производить, чтобы подставить Россию!
hihi2raza 04 апреля 2018 | 14:18
Страна дураков, ну ничему не учатся. Так и передохнете.
vasya_von_smetankin 04 апреля 2018 | 14:20
Это заговор России против Владимира Владимировича!
darvag2 04 апреля 2018 | 14:32
Ой! И Собянина попрут в отставку?
qwerty44444 04 апреля 2018 | 14:51
Пожар спишет все! - бизнесмены сворачивают дела, или в скором времени банда путлера отожмет все оставшееся.