В московском ТЦ «Персей для детей» произошел пожар

Новый пожар в торговом центре. На востоке Москвы сегодня днем загорелся торговый центре «Персей для детей». По предварительным данным, пожар начался на складе игрушек на 4-м этаже. Была объявлена эвакуация, однако, по разным данным, от одного до нескольких людей пострадали.

По предварительным данным, не обошлось и без жертв. Во всяком случае, об этом сообщают источники информационных агентств, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось о том, что работу ряда торговых центров в российских регионах сегодня приостановили по итогам проверок, проведенных после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Там 25-го марта погибли 64 человека. в том числе 41 ребенок.