Митинг «За чистый воздух» в Москве переносят из-за переговоров с подмосковными властями – Удальцов
Организаторы митинга «За чистый воздух», который был запланирован на 7 апреля в Москве, приняли решение перенести акцию на неопределенный срок после того, как получили от правительства Московской области приглашение провести переговоры по экологическим вопросам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Организаторы митинга получили официальное приглашение провести переговоры с представителями правительства Московской области, в частности с министром экологии и природопользования Александром Коганом. В связи с проведением данных переговоров, мы приняли решение, что наш митинг состоится в более поздние сроки, то есть 7 апреля мы его проводить не будем. Тем более, что из-за пасхальных мероприятий его практически невозможно сейчас согласовать с властями города Москвы», — пояснил он.
С.Удальцов отметил, что активисты обязательно примут участие в переговорах, которые пройдут в ближайшие дни.
«Мы считаем, что это, безусловно, успех общественных активистов, так как одним из основных требований запланированного митинга как раз и является начало полноценного диалога чиновников и представителей общественности по вопросам, связанным с ситуацией на подмосковных мусорных полигонах и в целом с экологической ситуацией», — сказал он.
Комментарии5
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tanber 04 апреля 2018 | 13:53
Удальцов провокатор и лжец! Ему не может быть веры во всем!
slawa1940 04 апреля 2018 | 14:40
tanber: Они же изподворотни, с паханами-вождями, агрессией, мракобесием... и пр. и хотели бы это всё на всю страну. Беда стране, если начнёт получаться.
olegleon 04 апреля 2018 | 13:58
"который был запланирован на 7 апреля "
серьёзно? в Страстную субботу??? вот уж точно "креста на тебе нет"
arb40 04 апреля 2018 | 14:00
А ведь перековался мужик! Смотри как пишет! Скоро к Соловьеву пойдет!
А там......
max3446 04 апреля 2018 | 14:11
а организаторы митинга не хотят скинуться и построить мусороперерабатывабщие заводы дабы был этот чисты воздух?И вообще, воняющяя госдеповщиной либерастня и чистый воздух... это вещи в принципе не совместимые