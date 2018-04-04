Митинг «За чистый воздух» в Москве переносят из-за переговоров с подмосковными властями – Удальцов

Организаторы митинга «За чистый воздух», который был запланирован на 7 апреля в Москве, приняли решение перенести акцию на неопределенный срок после того, как получили от правительства Московской области приглашение провести переговоры по экологическим вопросам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Организаторы митинга получили официальное приглашение провести переговоры с представителями правительства Московской области, в частности с министром экологии и природопользования Александром Коганом. В связи с проведением данных переговоров, мы приняли решение, что наш митинг состоится в более поздние сроки, то есть 7 апреля мы его проводить не будем. Тем более, что из-за пасхальных мероприятий его практически невозможно сейчас согласовать с властями города Москвы», — пояснил он.

С.Удальцов отметил, что активисты обязательно примут участие в переговорах, которые пройдут в ближайшие дни.

«Мы считаем, что это, безусловно, успех общественных активистов, так как одним из основных требований запланированного митинга как раз и является начало полноценного диалога чиновников и представителей общественности по вопросам, связанным с ситуацией на подмосковных мусорных полигонах и в целом с экологической ситуацией», — сказал он.