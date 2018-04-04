Мама «девочки в розовом» из Волоколамска опровергает наличие у нее путевок в Нидерланды, о которых рассказал Воробьев

Мама «девочки в розовом» из Волоколамска Татьяна Лозова опровергает наличие у нее оплаченных властями путевок в Нидерланды, о которых ранее рассказал в СМИ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», подчеркнув, что в любом случае не примет подобного предложения от подмосковных властей.

«Никто мне на руки никаких путевок в Голландию, не давал. У меня на руках ни визы, ни паспортов. Да, предложение мне поступало, но могу пояснить: если это предложение будет исходить конкретно от властей, я никуда не поеду. Если это предложение будет исходить от самих голландцев, которым, как я понимаю выгодно, и они хотят заключить договор с этой свалкой, чтоб вести свои работы, то, может быть, я съезжу. Но ни на чью сторону я вставать не собираюсь. Мне не интересны ни оппозиция, ни власти. Мне интересно закрыть свалку, убрать мусор и чтобы не травили людей и детей», — сказала она.

Т.Лозова при этом подчеркнула, что предложение поехать в Нидерланды к ней поступало «точно не от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева». «Я с ним никогда не общалась, не встречалась и видела только по телевизору», — отметила она.

Она также пояснила, что заграничные паспорта членов семьи Лозовых находятся сейчас в паспортном столе на переоформлении, поскольку у них истекает срок действия. Т.Лозова отметила, что действительно планировала съездить на отдых с детьми, однако сейчас с уверенностью не может говорить о своих планах.

Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» А.Воробьев рассказал о том, что «девочку в розовом» отправили в Нидерланды, чтобы посмотреть как там перерабатывают мусор. Он отметил, что его представители уже связались с семьей по вопросу путевок.

Девочка получила известность в Интернете после акции протеста жителей Волоколамска 21 марта, во время которой они общались с А.Воробьевым по вопросу решения проблемы со свалкой «Ядрово». Девочка была одета в розовые куртку и шапку и, стоя рядом с губернатором, жестами и мимикой выражала свое отношение к его словам. Этот момент попал на видео, которое стало очень популярно в соцсетях.