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Эксклюзив Эха 13:47, 04 апреля 2018

Мама «девочки в розовом» из Волоколамска опровергает наличие у нее путевок в Нидерланды, о которых рассказал Воробьев

Мама «девочки в розовом» из Волоколамска Татьяна Лозова опровергает наличие у нее оплаченных властями путевок в Нидерланды, о которых ранее рассказал в СМИ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», подчеркнув, что в любом случае не примет подобного предложения от подмосковных властей.
«Никто мне на руки никаких путевок в Голландию, не давал. У меня на руках ни визы, ни паспортов. Да, предложение мне поступало, но могу пояснить: если это предложение будет исходить конкретно от властей, я никуда не поеду. Если это предложение будет исходить от самих голландцев, которым, как я понимаю выгодно, и они хотят заключить договор с этой свалкой, чтоб вести свои работы, то, может быть, я съезжу. Но ни на чью сторону я вставать не собираюсь. Мне не интересны ни оппозиция, ни власти. Мне интересно закрыть свалку, убрать мусор и чтобы не травили людей и детей», — сказала она.
Т.Лозова при этом подчеркнула, что предложение поехать в Нидерланды к ней поступало «точно не от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева». «Я с ним никогда не общалась, не встречалась и видела только по телевизору», — отметила она.
Она также пояснила, что заграничные паспорта членов семьи Лозовых находятся сейчас в паспортном столе на переоформлении, поскольку у них истекает срок действия. Т.Лозова отметила, что действительно планировала съездить на отдых с детьми, однако сейчас с уверенностью не может говорить о своих планах.
Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» А.Воробьев рассказал о том, что «девочку в розовом» отправили в Нидерланды, чтобы посмотреть как там перерабатывают мусор. Он отметил, что его представители уже связались с семьей по вопросу путевок.
Девочка получила известность в Интернете после акции протеста жителей Волоколамска 21 марта, во время которой они общались с А.Воробьевым по вопросу решения проблемы со свалкой «Ядрово». Девочка была одета в розовые куртку и шапку и, стоя рядом с губернатором, жестами и мимикой выражала свое отношение к его словам. Этот момент попал на видео, которое стало очень популярно в соцсетях.

Комментарии

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serg_eliseew 04 апреля 2018 | 13:51

Зачем загран паспорт россиянину с зарплатой 15 р.? 150-200 т.р. съездить в Европу на недельку у них никогда не будет.

olegleon 04 апреля 2018 | 13:56

serg_eliseew: а у этой на всю семью были и новые делают. значит не только Алексей Навальный может позволить в Европу ездить с семьёй.

pro_hanov 04 апреля 2018 | 14:10

olegleon: "значит не только Алексей Навальный может позволить в Европу ездить с семьёй"

Не только Навальный, но и живущий на одну зарплату) госчиновник Шувалов может себе позволить съездить в Европу, даже не просто съездить, а свозить своих собачек корги на личном бизнес-джете.

olegleon 04 апреля 2018 | 13:53

" никаких путевок в Голландию"

в профсоюз зайди ))))

ofigenium 04 апреля 2018 | 13:59

Когда вырастет девочка в розовом, наступят перемены. Только, боюсь, розовые цвета уступят место багровым.

(комментарий скрыт)

timwlad68 04 апреля 2018 | 14:03

https://echo.msk.ru/news/2178314-echo.html Мама «девочки в розовом» из Волоколамска Татьяна Лозова опровергает наличие у нее оплаченных властями путевок в Нидерланды, о которых ранее рассказал в СМИ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», подчеркнув, что в любом случае не примет подобного предложения от подмосковных властей.
«Никто мне на руки никаких путевок в Голландию, не давал. У меня на руках ни визы, ни паспортов. Да, предложение мне поступало, но могу пояснить: если это предложение будет исходить конкретно от властей, я никуда не поеду. Если это предложение будет исходить от самих голландцев, которым, как я понимаю выгодно, и они хотят заключить договор с этой свалкой, чтоб вести свои работы, то, может быть, я съезжу. Но ни на чью сторону я вставать не собираюсь. Мне не интересны ни оппозиция, ни власти. Мне интересно закрыть свалку, убрать мусор и чтобы не травили людей и детей», — сказала она.
--------------
Ну свалку где т о надо делать.
Это первое.
Второе.
Почему Голландия,но не Германия?!
И к стати,ознакомитесь с опытом борьбы с мусором и со свалками в Италии.
Так что тётенька будет выпендриваться,утонет в помоях прямо возле своего дома.
Так с госпожой Нетребко поступили,мол на её концерты билеты дорогие в России продают,мол какое это фи.
Ну а на концерт в Англии купила билеты по 600 евро каждый на всю семью.
Не сказала фи как дорого.
Но купили фальшивые при этом.
Деньги вернули,но её выставили за порог.
Так что перед тем как говорить фи,надо примерить на себя и свои дальнейшие действия следования этому фи..
А ради рекламы говорить фи,то в помоях утопят по месту жительства.

phoenix18 04 апреля 2018 | 14:17

timwlad68: потому как для дегазации сейчас применяется их технология и их специалисты монтируют необходимое оборудование.

timwlad68 04 апреля 2018 | 14:25

phoenix18: потому как для дегазации сейчас применяется их технология и их специалисты монтируют необходимое оборудование.
--------------
Мдааа.
Но однако мусор из Италии свозили на переработку в Германию,не в Голландию.
Да и в Италии тоже взялись очищать свою землю от помоек.
Так что надо знакомится опытом применения .,но не устраивать экскурсию по забегаловкам чтобы забить косяк после посещения территории завода где выставляют готовую продукцию.
На просмотр витрин посылают в Голландию и при этом долбануть косячком.

ofigenium 04 апреля 2018 | 14:03

"Мне не интересны ни оппозиция, ни власти. Мне интересно закрыть свалку, убрать мусор и чтобы не травили людей и детей" - в том и ошибка. Цивилизация не зря придумала эти игры во власть и оппозицию.

askol2016 04 апреля 2018 | 14:07

Думаю, у подчиненных Воробьева найдется славный ребенок для поездки в Нидерланды. Не давать же такой подарок простой черни

rom8883 04 апреля 2018 | 14:26

Хочу в Европу съездить. Кому бы кукиш показать?

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