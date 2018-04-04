Разлив свалочного фильтрата на полигоне «Воловичи» вблизи Коломны мог нанести серьезный ущерб экологии района. Поскольку возникновение фильтрата – это стандартная проблема для старых свалок, вызывает удивление тот факт, что разлив обнаружили только сейчас. Видимо, до настоящего времени этот полигон ТБО просто не посещал инспектор. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель токсического отдела «Гринпис России» Алексей Киселев.

«Я, честно говоря, удивлен услышать, что свалочный фильтрат только обнаружили и что раньше его там якобы не было. Дело в том, что «Воловичи» — старый полигон, и выход свалочного фильтрата должен был начаться там давно, просто, наверное, за всю историю полигона впервые туда пришел инспектор», — сказал он.

А.Киселев напомнил, что свалочный фильтрат — это сточные воды, которые сопровождают деятельность любого полигона ТБО. «Когда сточные воды или тающий снег проходят через полигон, они впитывают в себя все, что содержит внутри полигон: тяжелые металлы, нефтепродукты, микропластик, — и под давлением свалочных масс выходят на поверхность», — пояснил он. При этом, по его словам, проблемы возникают именно на старых свалках, поскольку там обычно нет системы фильтрации, препятствующей проникновению опасных веществ в почву и грунтовые воды.

По словам эксперта «Гринпис», после обнаружения разлива фильтрата, собственник полигона должен в срочном порядке начать монтаж системы сбора свалочного фильтрата, а также возместить уже причиненный экологии ущерб.

«То, что уже утекло — очевидно, оно уже утекло. Я подозреваю, это был очень большой ущерб окружающей среде, источникам водоснабжения – фильтрат мог попасть или не попасть в грунтовые воды, это проверяется специалистами, которые бурят скважину и делают исследование. Кто-то должен этот ущерб рассчитать и заплатить», — заключил А.Киселев.