Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в военкоматы
Госдума приняла соответствующий закон в первом чтении. Это инициатива Единой России.
Депутаты предлагают считать неявку уклонением от воинской службы. При этом закон разрешает рассылать повестки заказными письмами, которые могут получать даже родственники призывников.
Комментарии27
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gvs 04 апреля 2018 | 13:34
Приходить нужно со своими автоматами )))
askol2016 04 апреля 2018 | 13:36
gvs: Естественно! И гробик с собой притаранить
nikitin43 04 апреля 2018 | 13:39
askol2016: хреновато с патриотизмом в расеи , на сегодня 240 тыс уклонистов , это кроме тех у кого есть деньги на взятку патриотизма - военкомам , врачам ... у которых началась уборочная страда - косят бабло.
vasilevich58 04 апреля 2018 | 14:02
Из анекдотов времён застоя:
- А верёвки и мыло с собой приносить?
kottigr1 04 апреля 2018 | 13:40
askol2016:
Призывники теперь будут обязаны сами приходить за повестками в военкоматы
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Теперь бы ещё и преступников обязать самостоятельно приходить в суды и... Заживём.. !!!
grigol331 04 апреля 2018 | 14:17
kottigr1:
В такой ситуации суды - это лишнее. Включить в курс школьной географии путеводитель "Популярные зоны нашей Родины" и предоставить сознательным преступникам право выбора.
entoni 04 апреля 2018 | 13:38
gvs: Хохлы так и поступают, нам-то зачем?.
grigol331 04 апреля 2018 | 14:13
entoni:
Угу, кацапам выдадут по ракете с непредсказуемой траекторией и с седлом... каждому.
entoni 04 апреля 2018 | 14:46
grigol331: А нахрен нашем ракетам предсказуемая траектория, сам подумай - главное чтобы была предсказуемая цель, а по какой траектории пойдет - по фигу)))))
ed10075 04 апреля 2018 | 13:59
gvs: Это если в пехоту. Если дитё хочет быть танкистом, должен приехать на своем танке.
tag188 04 апреля 2018 | 13:35
И срок службы по призыву необходимо повысить до 3 или даже 5 лет. Это просто необходимая мера, когда Россия в кольце врагов.
ts 04 апреля 2018 | 13:55
tag188: Надо и ОМОН распустить: пусть митингующие сами себя арестовывают и в милицию отводят себя тоже сами...
allasc 04 апреля 2018 | 13:36
россияне скоро в Украину начнут сваливать
glotze7 04 апреля 2018 | 14:37
allasc: Зачем так грубо - сваливать. Можно ведь нормально, по референдуму. Областями в очередь.
putin_itogy 04 апреля 2018 | 13:38
ВОЙНА.
Mein Kampf - Плешивого Фюрера.
Мир не согласен жить по Понятия Фюрера.
Фюрер за это будет наказывать мир.
Смеагол Голлум, согнёт этот неправильный мир через своё колено.
А вы как думали..?
ivar1964 04 апреля 2018 | 13:42
Есть еще более "патриотичный" вариант: вручать повестки каждому новорожденному мальчику в роддоме. Превентивно! Чтобы проникся! Чтобы залюбил Родину сразу в момент появления на свет.
nikitin43 04 апреля 2018 | 13:47
ivar1964: тогда уж женщинам вступающим в брак .
ivar1964 04 апреля 2018 | 13:53
nikitin43: Тут есть неопределенность! Если родится девочка, то ее могут привлечь за уклонение от "почетного долга". Впрочем, чтобы такого не было, при существующем недостатке солдат и в условиях "враждебного окружения" можно в обязательном порядке заставить служить и девочек.
natogrek 04 апреля 2018 | 14:02
ivar1964: Вот именно что каждому. Интересно, а детки и внуки депутатов от Единой России подпадают, из тех кто еще чудом в России, конечно.
ivar1964 04 апреля 2018 | 14:09
natogrek: За деток и внуков уже потрудились депутатики. Имеют право не служить. В Средние века было такое явление - скутаж ("щитовые деньги"), то есть законное освобождение от воинской повинности за уплату соответствующего денежного взноса. Здесь аналогичный подход. Только в оплату идут не деньги, а "патриотизЬм" родственников потенциального "героя России".
i_c_e 04 апреля 2018 | 13:46
Это потому что дума доверяет своим сознательным гражданам. Надо ещё принять закон, чтоб нарушители сами приносили штрафы, а преступившие закон сами приходили в ближайшую кутузку. А кто не явится — штраф и срок в десятикратном размере. Но, думаю, таких не будет.
bike_nty 04 апреля 2018 | 13:56
i_c_e: i_c_e: Начнем с начала - сами составляли протоколы, сами представляли доказательства своей вины, свидетелей (очевидцев) и др. и пр.
henry52 04 апреля 2018 | 13:54
Депутат ГД -- это диагноз...
a_and_ts Александр Симо 04 апреля 2018 | 13:57
Главное веревку и мыло прихватить.
kruzalova 04 апреля 2018 | 14:09
какие очаровательные и юморные комменты. прелесть)))
punyoshohlai 04 апреля 2018 | 14:12
Совсем обленились.
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!"(с) К. Чуковский Тараканище
greeg1 04 апреля 2018 | 14:28
Депутанты совсем в корень обнаглели. Уже народ обязывают исполнять государственные функции. Может в первом чтении за вас призывникам в Думе посидеть предложите?