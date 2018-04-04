Террористы активно используют мессенджеры для организации своих атак
Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, в России за год было совершено четыре теракта, еще 25 удалось предотвратить.
Во всех случаях террористы координировали свои действия через мессенджеры, в том числе, с территории Сирии и Ирака.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putin_itogy 04 апреля 2018 | 13:35
Открою страшную тайну...
ВСЕ ЛЮДИ, когда-либо употреблявшие ОГУРЦЫ,
УМЕРЛИ...!
mbh_vor_n1 04 апреля 2018 | 13:37
Это очевидно и неопровержимо.
Мессенджеры не подконтрольные государству - работают на разрушение этого государства.
putin_itogy 04 апреля 2018 | 13:40
mbh_vor_n1: Открою ещё более страшную тайну..
Рот и уши, открытые,
несут государственную угрозу великой России!
vasilevich58 04 апреля 2018 | 13:59
Гады хотят запретить нам пользоваться любыми коммуникаторами!
Запасайся конвертами и почтовыми марками, вата!
shoorah 04 апреля 2018 | 14:39
vasilevich58: А ещё лучше - берестой.
kottigr1 04 апреля 2018 | 13:47
mbh_vor_n1: Мессенджеры не подконтрольные государству - работают на разрушение этого государства.
----------------------------------------------------------------------------------
Страшно представить, но под личиной приличного человека террорист может проникнуть в абсолютно любую квартиру ! Прийти в гости, прикинутся сантехником, постовым, сотрудником соцведомства...
Как с этим жить.. !!!???
Надо сдавать ключи участковым по месту жительства... !
efilika 04 апреля 2018 | 14:06
mbh_vor_n1: на разрушение государства успешно работает путин с опг озеро.
annacrimea 04 апреля 2018 | 13:42
putin_itogy: Я Вам хуже скажу: ВСЕ террористы дышат воздухом. Воздух - под запрет! Вона, в Волоколамске уже эксперимент проводят, учат население без воздуха обходиться. Задохнись! Скажи "нет" террору!
kottigr1 04 апреля 2018 | 13:50
putin_itogy: ОГУРЦЫ
-------------------------------------------------------------
Вы затронули актуальную тему, которое в обществе специально преступно замалчивают..
ОГУРЕЦ завернутый во что нибудь, может напоминать ОРУЖИЕ...
pusto1 04 апреля 2018 | 13:36
Бортников достоин лучшего :)
pavelgen Павел Гендельман 04 апреля 2018 | 13:41
Уважаемые господа! Что-то мало предотвратили, раньше больше было. Скромничают! Кто знает, а что это значит "предотвратили"? Поймали, обезвредили и судили? Россия в первых рядах в мире по количеству терактов и кол-ву жертв от них.
С уважением,
Павел
stas_russkiy 04 апреля 2018 | 13:41
А ещё, террористы платят налоги, на которые живут эти самые "бортниковы".
platonnekafrin 04 апреля 2018 | 13:47
При выходе с Лубянки Борникова накрыло чем-то сверху. Когда он очнулся, его заместитель по хозяйственной части внушил бедняге, что это были не сосульки с крыши, а недобитый террорист коварно и, главное, удачно швырнул в него свой мессенджер.
rom8883 04 апреля 2018 | 13:47
ФСБ должна перенимать положительный опыт террористов и тоже активно координировать свои действия против них.
gregor 04 апреля 2018 | 13:49
Террористы используют туалеты, посещают их для своих нужд .
Надо закрыть все туалеты в России .
А так же бани , они моются там и столовые ,они там жрутЬ .
ludvig14 04 апреля 2018 | 15:02
gregor: f tot они за рубли еду покупают...
Короче -- бегом в 80-е! ни тебе месенджеров, ни террористов, ни еды...
Все счастливы...
matsuvi 04 апреля 2018 | 13:52
Не знают ребята как интернет заткнуть. Похоже сами не научились пользоваться, оттого и неприязнь такая.
piter_ug 04 апреля 2018 | 13:53
Не будет мессенджеров - гэбнюки будут узнавать о терактах только после их совершения.
peresvet73 04 апреля 2018 | 13:56
Посадит всех приличных граждан в концлагеря, и тогда останутся одни террористы, с которыми ФСБ и будет бороться на воле.
neyexo 04 апреля 2018 | 13:59
Если кто не знает, террористы в России разговаривают на русском языке.
Даже если они мигранты, то обычно из разных стран, и даже когда их языки похожие, удобнее объясняться на русском языке.
mickey 04 апреля 2018 | 14:06
А еще террористы активно используют колесо и рычаг. Запретить физику в школе...
serguei68 04 апреля 2018 | 14:12
Предлагаю запретить все мессенджеры вместе с интернетом и сотовыми телефонами к чертовой матери! Может тогда заживем??
konogen 04 апреля 2018 | 14:25
Насколько я знаю (это опубликовано) они и e-mail использовали... с Усмановского mail.ru ... может его тоже того...?