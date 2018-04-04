Террористы активно используют мессенджеры для организации своих атак

Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, в России за год было совершено четыре теракта, еще 25 удалось предотвратить.

Во всех случаях террористы координировали свои действия через мессенджеры, в том числе, с территории Сирии и Ирака.