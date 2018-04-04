Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении таллием на авиазаводе в Таганроге
По некоторым данным, это работник предприятия, который таким образом пытался отомстить своему коллеге, сообщившему в полицию о ДТП с его участием.
В конце марта на заводе сообщили, что основная версия отравления – бытовой конфликт. На самом предприятии таллий не используется.
Напомню, — всего за медицинской помощью были вынуждены обратиться более 30 человек. Несколько из них до сих пор остаются в больнице.
Комментарии3
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nikitin43 04 апреля 2018 | 13:42
фсбэшники поди тренируются , мусора их ненавидят вот и взяли тупого урода .
mbh_vor_n1 04 апреля 2018 | 13:45
Попался.
Типичный порнасовец.
evgolius7 04 апреля 2018 | 14:06
mbh_vor_n1:
Чайком с полонием угостили или Новичка дали понюхать?