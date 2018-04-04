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13:31, 04 апреля 2018

При пожаре в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек

При пожаре в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек. Он умер в машине скорой помощи. Возможно, на четвертом этаже еще остаются люди — именно там, по предварительным данным, началось возгорание. На этом этаже располагается склад игрушек.
Из здания эвакуировано около 300 человек.
Кстати, источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что планировка торгового центра мешает пожарным добраться до очага возгорания.

Комментарии

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yksvonsos000 04 апреля 2018 | 13:36

Малыми дозами инфу начинают выдавать. Ночь длинных ковшей аукается.

askol2016 04 апреля 2018 | 13:40

К концу дня окажется, что сгорели десятки...

vezdehod 04 апреля 2018 | 13:50

По моему этот "Торговый Центр" был построен при Оленеводе - может и он построен Незаконно?

olegleon 04 апреля 2018 | 13:51

askol2016: а почему не 300, как ранее про Кемерово утверждали?

grigol331 04 апреля 2018 | 13:58

olegleon:
Есть очень простой способ полностью избегать жертв при пожарах в российских ТЦ: позакрывать их все нахер и спалить.

olegleon 04 апреля 2018 | 14:01

grigol331: есть ещё более простой способ: соблюдать противопожарную безопасность

vasilevich58 04 апреля 2018 | 14:06

olegleon: Может с коррупцией всё таки начать бороться, отправив действующего президента на заслуженный отдых в лучший номер в Гааге?

viteck 04 апреля 2018 | 14:08

olegleon: " есть ещё более простой способ: соблюдать противопожарную безопасность"
-------------------------
если здание изначально спроектировано и построено вразрез всем правилам безопасности, то соблюдать там что-либо, басполезно.

kottigr1 04 апреля 2018 | 14:02

olegleon: а почему не 300
--------------------------------------------------------------
Это Вы у властей спросите, которые по сию пору не предъявили общественности списки погибших.. Значит переживают, что общественность может помочь список дополнить ?

vsexnezabanite 04 апреля 2018 | 14:09

askol2016: твари хватит на костях плясать

(комментарий скрыт)

rern 04 апреля 2018 | 13:42

Какой-то пизд.ц в РФ творится...

luger_max_otto 04 апреля 2018 | 13:43

Позднепутинский режим называется.

timwlad68 04 апреля 2018 | 13:57

rern: Какой-то пизд.ц в РФ творится...
-----------------
Избавляются от нелегального бизнеса на фоне роста борьбы с коррупцией.
Кино смотрите "Операция Ы и другие приключения Шурика".

grigol331 04 апреля 2018 | 14:00

rern:
Это карма - сестра репутации.

malcontent 04 апреля 2018 | 14:06

rern: Аж 18 лет уже. И называется это путинизм.

amrigo 04 апреля 2018 | 13:43

Это что, по плану идёт сжигание всех ТЦ?

luger_max_otto 04 апреля 2018 | 13:58

Да, скоро Песков опять заговорит про противопутинские провокации, увы.

tenisfun 04 апреля 2018 | 13:43

Никогда не было и вот опять....

zloy_sok 04 апреля 2018 | 13:45

Стабильность нам ярко освещает пусть в светлое будущее....

meteor9 04 апреля 2018 | 13:48

Это какое-то наваждение с пожарами в ТЦ

russky77 04 апреля 2018 | 13:48

На страну сошел огонь

taglit 04 апреля 2018 | 13:52

russky77: благодатный?

ded62ushka 04 апреля 2018 | 13:56

Как там Семеныч?

avorozhev Александр Ворожев 04 апреля 2018 | 13:56

Мну антиресно, а этот ублюдок опять со своим грёбаным букетом припрётся, али как..?

grigol331 04 апреля 2018 | 14:06

avorozhev:
Принесёт плюшевого мишку... или вместо себя пошлёт.

ed10075 04 апреля 2018 | 13:57

Что-то в последние дни в стране то воняет, то горит. В Москве особенно.
Подходит очередь Собянина благодарить президента за звонок?

malcontent 04 апреля 2018 | 14:08

ed10075: И извиняться перед упырём ?

dekadik 04 апреля 2018 | 13:59

А что вы хотели из какого дерьма сколочены эти гламурные сараи...там всё прогнило...как и вся система.

zebumniza 04 апреля 2018 | 14:01

И вот, опять...

nl_2010_ 04 апреля 2018 | 14:02

Пожары над страной все выше, жарче, веселей,
Их отблески плясали - два притопа, три прихлопа,
Но вот Судьба и Время пересели на коней,
А там - в галоп, под пули в лоб,-
И мир ударило в озноб
От этого галопа. (с)

grigol331 04 апреля 2018 | 14:08

nl_2010_:
Да, ВВС на все времена.
Спасибо!

bazzily7 04 апреля 2018 | 14:04

Это неуважение

aneuman 04 апреля 2018 | 14:05

Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем.

nl_2010_ 04 апреля 2018 | 14:20

aneuman: ....и сгорим все вместе в нём
Вот тогда и заживём!!!

malcontent 04 апреля 2018 | 14:16

Даже не знаю, как это можно? Вести две войны и конфронтацию чуть ли не со всем миром и держать границы открытыми, а страна как проходной двор. Игиловцы и хизбутахрировцы шастают через прозрачные границы как хотят, а долбаная гэбуха занята теми кто думает инако, а не так как фюрер велел думать всем со всех каналов. И чего же после этого удивляться происходящему. Да вы там все дураки уже всамом-то деле.

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