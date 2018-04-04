При пожаре в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек
При пожаре в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек. Он умер в машине скорой помощи. Возможно, на четвертом этаже еще остаются люди — именно там, по предварительным данным, началось возгорание. На этом этаже располагается склад игрушек.
Из здания эвакуировано около 300 человек.
Кстати, источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что планировка торгового центра мешает пожарным добраться до очага возгорания.
Комментарии35
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yksvonsos000 04 апреля 2018 | 13:36
Малыми дозами инфу начинают выдавать. Ночь длинных ковшей аукается.
askol2016 04 апреля 2018 | 13:40
К концу дня окажется, что сгорели десятки...
vezdehod 04 апреля 2018 | 13:50
По моему этот "Торговый Центр" был построен при Оленеводе - может и он построен Незаконно?
olegleon 04 апреля 2018 | 13:51
askol2016: а почему не 300, как ранее про Кемерово утверждали?
grigol331 04 апреля 2018 | 13:58
olegleon:
Есть очень простой способ полностью избегать жертв при пожарах в российских ТЦ: позакрывать их все нахер и спалить.
olegleon 04 апреля 2018 | 14:01
grigol331: есть ещё более простой способ: соблюдать противопожарную безопасность
vasilevich58 04 апреля 2018 | 14:06
olegleon: Может с коррупцией всё таки начать бороться, отправив действующего президента на заслуженный отдых в лучший номер в Гааге?
viteck 04 апреля 2018 | 14:08
olegleon: " есть ещё более простой способ: соблюдать противопожарную безопасность"
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если здание изначально спроектировано и построено вразрез всем правилам безопасности, то соблюдать там что-либо, басполезно.
kottigr1 04 апреля 2018 | 14:02
olegleon: а почему не 300
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Это Вы у властей спросите, которые по сию пору не предъявили общественности списки погибших.. Значит переживают, что общественность может помочь список дополнить ?
vsexnezabanite 04 апреля 2018 | 14:09
askol2016: твари хватит на костях плясать
rern 04 апреля 2018 | 13:42
Какой-то пизд.ц в РФ творится...
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 13:43
Позднепутинский режим называется.
timwlad68 04 апреля 2018 | 13:57
rern: Какой-то пизд.ц в РФ творится...
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Избавляются от нелегального бизнеса на фоне роста борьбы с коррупцией.
Кино смотрите "Операция Ы и другие приключения Шурика".
grigol331 04 апреля 2018 | 14:00
rern:
Это карма - сестра репутации.
malcontent 04 апреля 2018 | 14:06
rern: Аж 18 лет уже. И называется это путинизм.
amrigo 04 апреля 2018 | 13:43
Это что, по плану идёт сжигание всех ТЦ?
luger_max_otto 04 апреля 2018 | 13:58
Да, скоро Песков опять заговорит про противопутинские провокации, увы.
tenisfun 04 апреля 2018 | 13:43
Никогда не было и вот опять....
zloy_sok 04 апреля 2018 | 13:45
Стабильность нам ярко освещает пусть в светлое будущее....
meteor9 04 апреля 2018 | 13:48
Это какое-то наваждение с пожарами в ТЦ
russky77 04 апреля 2018 | 13:48
На страну сошел огонь
taglit 04 апреля 2018 | 13:52
russky77: благодатный?
ded62ushka 04 апреля 2018 | 13:56
Как там Семеныч?
avorozhev Александр Ворожев 04 апреля 2018 | 13:56
Мну антиресно, а этот ублюдок опять со своим грёбаным букетом припрётся, али как..?
grigol331 04 апреля 2018 | 14:06
avorozhev:
Принесёт плюшевого мишку... или вместо себя пошлёт.
ed10075 04 апреля 2018 | 13:57
Что-то в последние дни в стране то воняет, то горит. В Москве особенно.
Подходит очередь Собянина благодарить президента за звонок?
malcontent 04 апреля 2018 | 14:08
ed10075: И извиняться перед упырём ?
dekadik 04 апреля 2018 | 13:59
А что вы хотели из какого дерьма сколочены эти гламурные сараи...там всё прогнило...как и вся система.
zebumniza 04 апреля 2018 | 14:01
И вот, опять...
nl_2010_ 04 апреля 2018 | 14:02
Пожары над страной все выше, жарче, веселей,
Их отблески плясали - два притопа, три прихлопа,
Но вот Судьба и Время пересели на коней,
А там - в галоп, под пули в лоб,-
И мир ударило в озноб
От этого галопа. (с)
grigol331 04 апреля 2018 | 14:08
nl_2010_:
Да, ВВС на все времена.
Спасибо!
bazzily7 04 апреля 2018 | 14:04
Это неуважение
aneuman 04 апреля 2018 | 14:05
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем.
nl_2010_ 04 апреля 2018 | 14:20
aneuman: ....и сгорим все вместе в нём
Вот тогда и заживём!!!
malcontent 04 апреля 2018 | 14:16
Даже не знаю, как это можно? Вести две войны и конфронтацию чуть ли не со всем миром и держать границы открытыми, а страна как проходной двор. Игиловцы и хизбутахрировцы шастают через прозрачные границы как хотят, а долбаная гэбуха занята теми кто думает инако, а не так как фюрер велел думать всем со всех каналов. И чего же после этого удивляться происходящему. Да вы там все дураки уже всамом-то деле.