При пожаре в торговом центре «Персей» на востоке Москвы погиб один человек. Он умер в машине скорой помощи. Возможно, на четвертом этаже еще остаются люди — именно там, по предварительным данным, началось возгорание. На этом этаже располагается склад игрушек.

Из здания эвакуировано около 300 человек.

Кстати, источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что планировка торгового центра мешает пожарным добраться до очага возгорания.