Пожару в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы присвоен второй — повышенный ранг сложности, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Объявлен ранг пожара 2», — сказал собеседник агентства. Всего пожары имеют пять степеней сложности.

Ранее сообщалось, что спасатели вывели одного пострадавшего из ТЦ «Персей для детей». «Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди», — сказал информированный источник. Он отметил, что очаг возгорания до сих пор не найден, но пожар начался на складе игрушек на 4-м этаже.

«Здание эвакуировано, из него выведено порядка 300 человек», — сказал ранее собеседник агентства.