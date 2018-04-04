Пожару в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы присвоен второй — повышенный ранг сложности
Пожару в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы присвоен второй — повышенный ранг сложности, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Объявлен ранг пожара 2», — сказал собеседник агентства. Всего пожары имеют пять степеней сложности.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели одного пострадавшего из ТЦ «Персей для детей». «Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди», — сказал информированный источник. Он отметил, что очаг возгорания до сих пор не найден, но пожар начался на складе игрушек на 4-м этаже.
«Здание эвакуировано, из него выведено порядка 300 человек», — сказал ранее собеседник агентства.
Комментарии15
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grigol331 04 апреля 2018 | 13:23
Москалыкы, шо у вас там творится?
sergirusso 04 апреля 2018 | 13:24
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
u237 04 апреля 2018 | 13:32
sergirusso: да ты имбицил
viteck 04 апреля 2018 | 13:24
Опять дети, опять четвертый этаж. Опять все мысли только о том, как бы набить побольше карманы карманы и полное пренебрежение к человеческим жизням. Сносить все эти сараи надо, к чертовой матери.
donez 04 апреля 2018 | 13:32
viteck: "Сараи" сносить не надо. Когда "бордель" перестал приносить доход, менять надо не кровати....
uakolesov 04 апреля 2018 | 13:27
Собянин, не пора ли тебе за Тулеевым?
rern 04 апреля 2018 | 13:27
Эхохохлы рады. Скачут как папуасы. Обезьяны ведь.
ladoga08 04 апреля 2018 | 13:29
и ангелы сгоревшие , вознесутся на алтарь всенародной поддержки Вождя
world_nail 04 апреля 2018 | 13:30
Горят пароходы, горят заводы, горят барыги, горят дурдомы - только Вовка не спит, всё думу думает о величии России
max3446 04 апреля 2018 | 13:31
Очередное происшествие с участием школоты! А все это началось после того как детей стал зомбировать ничтожество навральный через свои ролики в ютубе! Странно, не находите ли?
poster6996 04 апреля 2018 | 13:34
max3446: Галоперидола пережрал????
askol2016 04 апреля 2018 | 13:31
В том году телефонные террористы (четверо) были из Харькова, нынешние поджигатели тоже из Украины? Патрушев, ответь!..
zurrog_ 04 апреля 2018 | 13:31
Пожары пожарами, а лет через 15-20 все эти "Торговые центры", сделанные из говна, соплей и палок на голом грунте - посыплются как карточные домики.
putin_itogy 04 апреля 2018 | 13:32
Горит, пылает страна,
расстлавшись у ног Великого Вождя.
Чьи сапоги уже подпирают Вселенную.
vse_tam_budem 04 апреля 2018 | 13:32
Хотели "стабильности"? Нате. Ешьте полной ложкой.