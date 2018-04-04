Она ранила трёх человек, а затем предположительно покончила с собой.

Американка иранского происхождения Насим Агдам была вегетарианкой, зоозащитницей и левой активисткой. Она вела несколько youtube-каналов на разных языках. В прошлом году Агдам призналась близким, что ненавидит видеосервис, который разрушает её жизнь. Об этом рассказал отец женщины 39ти лет, устроившей стрельбу в штаб-квартире youtube в городе Сан-Бруно в штате Калифорния. По его словам она жаловалась, что у её каналов пропадают просмотры. Обвиняла видеохостинг в дискриминации и даже грозилась отправиться в компанию для того, чтобы высказать претензии. Отец Агдам не знает, где она взяла пистолет. В доме по его словам оружия не было. За несколько дней до нападения Агдам ушла из дома, ее объявили в розыск. При стрельбе в штаб-квартире youtube – инцидент произошёл вчера вечером по Москве — пострадали мужчина – он в критическом состоянии – и 2 женщины. У них тоже серьёзные ранения, сообщает Рейтер. Управление полиции Сан-Бруно пока не располагает доказательствами того, что стрелявшая была знакома со своими жертвами или специально шла кого-то убить или ранить.

После инцидента со стрельбой youtube закрыл аккаунт женщины. Её страничке в фейсбуке и инстаграме удалены.